Pavel: Volby ukázaly silnou občanskou angažovanost pro změnu

28.10.2025 20:50 | Monitoring

Prezident Petr Pavel ve svém projevu při udílení státních vyznamenání na Pražském hradě prohlásil, že udělá vše pro to, aby výsledky svobodných voleb mohly být naplněny řádným, klidným a konstruktivním způsobem. Česká republika je podle jeho slov demokratická, bezpečná a suverénní. Při této příležitosti ocení 48 lidí.

Pavel: Volby ukázaly silnou občanskou angažovanost pro změnu
Foto: ČT24
Popisek: Prezident Petr Pavel

Prezident Petr Pavel ve svém projevu připomněl hodnoty, které stály u zrodu samostatného Československa. „V roce 1918 to byla touha po samostatném státu a po důstojném, sebevědomém občanství. Jsem přesvědčen, že i dnes je to podobné. Stále toužíme žít ve svobodě, bezpečí, spravedlnosti a usilujeme o naplnění vlastního štěstí. Jsem vděčný za to, když mohu před vámi všemi říct, že naše republika taková je. Demokratická, bezpečná a suverénní. Važme si toho. Pro velkou část světa takové konstatování samozřejmé není,“ uvedl prezident.

Volby ukázaly odolnost vůči extremismu

Dotkl se také výsledků nedávných voleb a očekávání, která budou stát před nově zvolenými poslanci. „Bude na nich, aby z této naší společné vůle vycházeli a naplňovali ji. Volby přinesly i řadu zpráv o stavu naší společnosti – zprávu o velké vůli lidí podílet se na rozhodování o své zemi, která se promítla do vysoké volební účasti. Zprávu o cenné schopnosti odolávat těm nejextrémnějším nabídkám, které slibovaly nereálná, neživotaschopná, naivní nebo i nebezpečná řešení. A také zprávu o silné občanské angažovanosti prosadit vlastní představu o změně,“ uvedl prezident Petr Pavel.

Prezident ocenil nové tváře v politice

Petr Pavel vyzdvihl, že letošní volby přivedly do veřejného života nové osobnosti, zejména ženy a mladé lidi, kteří podle něj přinášejí do politiky svěží pohled a větší rozmanitost názorů. „Voliči nehledali tolik nové strany, ale nové lidi do politiky a nacházeli je mnohdy i na koncích volebních lístků,“ uvedl.

Podle prezidenta je to posun, který je třeba vítat, nikoli se ho obávat. „Potřebujeme dávat příležitost novým politikům, naslouchat jim a využívat jejich perspektivu, jejich cit pro realitu života mimo parlamentní lavice,“ uvedl Pavel.

Zkušenější poslance vyzval, aby tuto změnu přijali jako šanci k obohacení dialogu. „Politika by měla být hledáním společné vůle a společného cíle. Politika totiž nemá hledat řešení sama pro sebe ani pro ty, kteří její aktéry sponzorují, ale pro celou naši společnost a zemi,“ pokračoval prezident.

Respekt k ústavě je základní povinností představitelů státu

Prezident Petr Pavel ve svém projevu zdůraznil, že klíčovým předpokladem pro fungování demokracie je respekt k ústavě a právnímu řádu, který přesahuje jednotlivce i politické zájmy. „Nezbytnou podmínkou pro naplnění tohoto přístupu je i respekt k naší ústavě – tedy respekt k řádu, který nás přesahuje. Právě to je primární úkol každého, kdo se stane představitelem státu. Považuji to i za svůj úkol, a to především v těchto týdnech, kdy se formuje nová vláda,“ zdůraznil.

„Udělám vše proto, aby výsledky svobodných voleb mohly být naplněny řádným, klidným a konstruktivním způsobem,“ uvedl prezident Petr Pavel s tím, že bude však upozorňovat na porušování základních hodnot naší ústavy a principů demokracie.

Musíme být dost silní, abychom odradili agresora

Připomněl, že Česká republika je pevnou součástí západních demokracií a jejím závazkem je svoboda, ekonomická prosperita a sociální soudržnost. Připomněl, že naše země má být aktivní a spolehlivou součástí Evropské unie a NATO, které zaručují bezpečnost a stabilitu. „Zdůrazňuji to s naléhavostí. Letošní rok se totiž do dějin zapíše jako přelomový. Svět se mění. Mění se role Spojených států ve světové politice. Mnoho dlouhodobých jistot přestává platit a partnerství Evropy a Spojených států se oslabilo. To není dobrá zpráva,“ prohlásila hlava státu.

„Proto musíme být s našimi spojenci vojensky natolik silní, abychom Rusko – i kteréhokoli jiného možného agresora – včas od jeho záměru odradili. Pokud naopak podceníme naši obranu, snadno přijdeme i o to cenné, co jsme investovali do škol, zdravotnictví, dálnic, bydlení, energetiky i dalších oblastí. Vidíme to denně ve zpravodajství z Ukrajiny,“ dodal závěrem prezident Petr Pavel.

V minulém roce Řád bílého lva obdrželi in memoriam generálové a legionáři Sergěj Jan Ingr a František Moravec, dále architektka Eva Jiřičná a choreograf Jiří Kylián. Pavel tehdy v projevu mimo jiné řekl, že na rozdíl od mnoha jiných částí světa je Česko v historicky nejdelším období svobody, bezpečí, klidu a ekonomické prosperity. Apeloval na to, aby lidé nepodléhali apatii, nestávali se jen nezúčastněnými pozorovateli, případně lacinými kritiky veřejného dění, ale aby byli jeho aktéry.

Prezident udělil či propůjčil 48 vyznamenání:

Řád bílého lva: Divizní generál Hugo Vojta (in memoriam), herec a scenárista Zdeněk Svěrák, plukovník Jaromír Nechanský (in memoriam), jaderná fyzička Dana Drábová (in memoriam) a tenistka Martina Navrátilová.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka: Právník a první ombudsman Otakar Motejl (in memoriam), psycholožka a signatářka Charty 77 Danuška Němcová (in memoriam) a humanitární pracovník a ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.

Medaile Za hrdinství:  Kapitán David Hurák – příslušník speciálních sil AČR, za odvahu v Afghánistánu, plukovník Karel Klinovský – důstojník generálního štábu, za statečnost při misích v zahraničí, Anna Malinová (in memoriam) – podporovatelka parašutistů operace Anthropoid, brigádní generál Josef Svatoň (in memoriam) – legionář a odbojář, plukovník Arnošt Valenta (in memoriam) – příslušník československé perutě RAF, Šimon Malý – žák 4. třídy, který zachránil tonoucího dědečka, Martin Černý – řidič záchranné služby, zachránil dva chlapce z ledu, Jakub Černý – grafik a tatér, pomohl při záchraně tonoucích chlapců.

Medaile Za zásluhy: Lékařka a profesorka Jiřina Bartůňková – za přínos v oblasti imunologie a zdravotnictví, inženýrka Zuzana Baudyšová – zakladatelka Nadace Naše dítě, za zásluhy v sociální oblasti, právník a krasobruslař Gerhardt Bubník – za zásluhy o sport a právo, válečný zpravodaj Martin Dorazín – za dlouholetou novinářskou práci v krizových oblastech, rychlostní kanoista Josef Dostál – za mimořádné sportovní úspěchy, učitel Jan Dvořák – zakladatel projektu Politika nejen pro mladé, za přínos ve školství, inženýr Ondřej Felix – odborník na informační technologie, za přínos v digitalizaci veřejné správy, spisovatelka Věra Fina – zakladatelka organizace Jelimán, za pomoc onkologickým pacientům, rychlostní kanoista Martin Fuksa – za zásluhy o český sport, herečka Anna Geislerová – za přínos v oblasti umění a kultury, lékař a patolog Ondřej Hes (in memoriam) – za zásluhy o vědu a zdravotnictví, dirigent Jakub Hrůša – za mezinárodní úspěchy a reprezentaci české hudby, fyzik a vysokoškolský pedagog Tomáš Jungwirth – za přínos v oblasti vědy a výzkumu.

Dále architekt Jan Kaplický (in memoriam) – vizionář moderní architektury, lékař František Kopřiva – zakladatel dětské pneumologie, paralympionik David Kratochvíl – mistr světa a medailista v plavání, inženýr Jan Vítek – průkopník technologie předpjatého betonu, Zdenka Wasserbauerová – propagátorka dárcovství kostní dřeně, psycholožka Dana Krejčířová – odbornice na dětskou klinickou psychologii, brigádní generál Libor Lochman – bývalý velitel Útvaru rychlého nasazení policie, režisér a dramaturg Petr Oslzlý – spojený s Divadlem Husa na provázku, rektor JAMU.

Generálmajor Petr Ošlejšek – náměstek ředitele hasičského záchranného sboru, diplomat Tomáš Pojar – vládní zmocněnec pro bezpečnost a obranu, molekulární bioložka Šárka Pospíšilová – prorektorka Masarykovy univerzity, podnikatel Josef Průša – inovátor a průkopník 3D tisku, armádní generál Karel Řehka – náčelník Generálního štábu Armády ČR, lékař Jan Starý – hematolog a dětský onkolog, inženýrka Danuše Steinová – zakladatelka první univerzity třetího věku v Česku, herec Alois Švehlík (in memoriam) – významný herec Národního divadla, muzikolog Jiří Tichota – zakladatel skupiny Spirituál kvintet, zoolog Josef Vágner (in memoriam) – zakladatel safari ve Dvoře Králové, spisovatel Miloš Zapletal (in memoriam) – skautský pedagog a pokračovatel odkazu Jaroslava Foglara.

autor: Natálie Brožovská

