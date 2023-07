„Dušek musel být zlikvidován. Neuvěřitelná sebranka.“ Rajchl drsně nastoupil

reklama

V průběhu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary proběhl rozhovor moderátora Čestmíra Strakatého a herce Jaroslava Duška, v jehož průběhu se herec dostal k úvahám o původu rakoviny jakožto následku životního stylu. Vše příkladně vysvětlil na příkladu své maminky i jejích obou rodičů, kteří byli diagnostikováni. „Vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu. A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sebe,“ tvrdil herec.

Jaroslava Duška zná Rajchl podle svých slov osobně. „Jardu Duška znám osobně, vím, co je to za člověka. On prostě ty věci říká tak, jak si myslí, tak, jak je cítí,“ řekl Rajchl a zdůraznil, že také ví, že Dušek svá slova a názory nikdy nikomu nevnucuje na rozdíl například od ostatních. „Nikdy je nikomu nevnucoval. To je ten největší rozdíl,“ uvedl Rajchl a vysmál se těm, kteří Duška kritizují, když sami před necelými třemi lety nosili na ústech protiprachovou ochranu a doufali, že je to zachrání před virovou nákazou. „Oni nám to vnucovali. Oni nám to nutili. Jaroslav Dušek nikomu nic nevnucuje,“ zopakoval.

„Každý má právo na svůj názor. To, že psychosomatika je nesmírně důležitá věc, že mysl ovlivňuje vaše tělo, to je naprosto bez diskuse, o tom se nemusíme bavit,“ řekl se slovy, že skutečnost, že má Dušek na věc vlastní názor, je jeho svaté právo.

Upozornil také na útoky, kterým kvůli svému názoru musel na internetu čelit. „Jaký útok na to, že někdo se vymyká jejich představám, že si dovolí mít jiný názor než ten, který mají oni. Jakým způsobem musí být hned zničen, zlikvidován, zdehonestován. Jakým způsobem se na něm vyřádí celá tahle neuvěřitelná sebranka lidí,“ smál se Rajchl.

„Jsme bohužel v době, kdy společenský konsenzus určují pseudo intelektuálové, kteří v podstatě nemají hluboké znalosti. Jenom si to myslí, ale reálně jsou absolutně hloupí,“ řekl a dodal, že na inteligenci si tito lidé jen hrají a ohánějí se „diplomy z pochybných fakult“ a o to radikálněji se snaží potlačovat odlišné názory a jiné představy o světě. „A já prostě tohle odmítám,“ prohlásil Rajchl.

Každý člověk má podle něj právo vyslovit i ten sebevíc kontroverznější názor. „Nejsme přece ve společnosti, kde si všichni musejí myslet to samé,“ doplnil a dodal, že Dušek navíc své výroky nemyslel jako urážku.

„To, co myslel Jára Dušek tak, jak ho znám, je to, že je to prostě náš životní styl, který si určujeme, který my sami dokážeme ovlivnit. A pokud jej nechceme ovlivnit a změnu nechceme udělat, tak to logicky bude mít dopady i na naše tělo,“ vysvětlil advokát, jak chápe Duškova slova.

Český herec v rozhovoru podle Rajchla pouze poskytl návod k zamyšlení se nad zdravým životním stylem a jeho náhledem na něj. „Je to krásná inspirace. Rozhovor měl podnítit. Aby se lidé zamysleli. Nic víc, nic míň,“ sdělil.

Nebýt odlišných názorů, neexistoval by ve společnosti žádný pokrok. „Kdyby nebyly odlišné názory připuštěny, tak dodneška ještě jezdíme na koních,“ řekl a dodal, že každý, kdo diskusi odmítá podněcovat, nehledá pravdu, ale je to jen o prosazování vlastní představy.

