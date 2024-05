„Elitám NATO se hroutí plán.“ Americký druid ale nečeká, že to povede ke zlepšení

reklama

„Elity USA a NATO jsou v plném režimu zhroucení. Vůbec je nenapadlo, že oni by mohli prohrát. Pokud mohu říci, byli pevně přesvědčeni, že jejich jednání s Ukrajinou způsobí Rusku potupnou porážku,“ píše na platformě X Greer a pokračuje v palbě proti západním politikům i zemím. „Poté by mohli udělat to, o čem po desetiletí fantazírovali, a rozdělit Rusko na sbírku slabých nástupnických států, které by EU mohla sebrat a vyždímat jejich bohatství a zdroje,“ vypočítává druid to, o čem snila západní politická elita, ale co jí podle Greera nevychází.

Poukázal na to, že někteří západní politici jdou stále tvrdě za linkou porážky Ruska; jiní už vidí, že je to nemožný cíl. „Někteří západní lídři křičí, buší pěstmi a vyhrožují, zatímco jiní se je snaží uklidnit, protože vědí, že v tuto chvíli neexistuje způsob, jak by válka mezi Ruskem a Západem mohla skončit vítězstvím Západu,“ napsal Greer a dodal, že vzájemně se oba tábory mohou zničit, ale to nejde ani z jedné strany považovat za vítězství.

A co se vztahů mezi Čínou a Ruskem týká? USA se dlouhá desetiletí snažily, aby nedošlo ke spojení dvou východních mocností. Teď k němu došlo. I to komentoval Greer. „Pokud jde o alianci mezi Ruskem a Čínou, Spojené státy se již celá desetiletí snaží ze všech sil, aby se tak stalo,“ poznamenal ironicky druid a jízlivě pokračoval. „... a stalo se, v jednom z nejúžasnějších příkladů geopolitické stupidity v historii lidstva“.

Chytí se západní elity za hlavu – ve stínu upevňování přátelského svazku mezi Čínou a Ruskem – a vycouvají ze své politiky? Vrátí se k racionální politice vzájemného respektu a diplomacie? I tady je spisovatel Greer na pochybách. „Bohužel ne, toto spojenectví nezpůsobí náhlý výbuch základního zdravého rozumu, který by se projevil v západních hlavních městech,“ píše Greer a ukázal i možný scénář budoucnosti pro Západ, pro USA pak zvláště.

„V těch západních hlavních městech stále nemohou pochopit možnost, že by mohli prohrát – a že jejich porážka bude znamenat sesazení USA a jejich blízkých spojenců do stejného stavu, v jakém chtěli opustit Rusko, s rozdělením na slabé nástupnické státy,“ ukončil své zamyšlení nad geopolitikou světa spisovatel a druid John Michael Greer.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.