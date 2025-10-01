„Euro je jako jedna košile pro všechny. A ještě bychom ručili za cizí dluhy!“ Vondráček důrazně odmítl společnou měnu

01.10.2025

Zatímco vládní i část opozičních politiků potichu přitakávají zavedení eura a mluví o „modernizaci“ a „evropské budoucnosti“, Libor Vondráček mluví zcela jasně: Zavedení eura by byla ekonomická sebevražda. A nejen to – podle předsedy Svobodných by tím Česká republika nejen ztratila měnovou suverenitu, ale navíc by začala ručit za dluhy států, které svou nezodpovědností přivedly eurozónu do dnešního stavu.

„Euro je jako jedna košile pro všechny. A ještě bychom ručili za cizí dluhy!“ Vondráček důrazně odmítl společnou měnu
Foto: Parlamentní listy
Popisek: Libor Vondráček, předseda Svobodných

„Z makroekonomického hlediska nedává přijetí eura žádný smysl. Je to, jako kdybychom všichni nosili jednu velikost košile. A proč to dělá druhá půlka Evropské unie? No možná právě proto má většina eurozóny horší rating než my,“ říká Libor Vondráček s narážkou na hospodaření států jako Řecko, Itálie či Španělsko.

Podle Vondráčka český veřejný dluh díky vládám posledních let raketově narostl – o 2 biliony korun. Předseda Svobodných varuje, že přijetím eura bychom na sebe automaticky převzali solidární odpovědnost za dluhy eurozóny, tedy i těch států, které se ke svým závazkům staví velmi benevolentně.

Mgr. Libor Vondráček

  Svobodní
  předseda Svobodných
  • mimo zastupitelskou funkci
„To je jako kdybychom v rodině sotva spláceli hypotéku a někdo přišel s tím, že budeme ještě garantovat půjčky sousedům, co si každý měsíc berou další kreditku,“ glosuje šéf Svobodných absurdnost unijní logiky.

Vondráček se opírá i o data. Na konferenci v Senátu zaznělo, že 80 % podnikatelů nechce euro. A nejde o výzkum z alternativních médií, data pocházejí od agentury STEM a zveřejnila je CNN Prima News.

„Euro chtějí jen ti největší hráči. Ale ti už dnes mohou vést účetnictví v eurech, platit mzdy v dolarech nebo účtovat v librách. To jim nikdo nezakazuje. Ale proč by kvůli nim měl celý národ přijít o korunu? Neberte nám českou měnu jen proto, že se to pár nadnárodním firmám hodí do tabulky!“

Vondráček zároveň varuje, že přijetí eura není jen ekonomické téma. Je to i krok k digitální měně centrální banky (CBDC), která podle něj umožní sledování a kontrolu občanů. „Digitální euro je předstupeň sociálního kreditu po evropsku. A k tomu se přece nemůžeme nechat zatlačit. Neztrácejme vlastní měnu, protože s ní ztratíme i svobodu.“

Na adresu současné ekonomické politiky Fialovy vlády má Vondráček také jasno: „To nebyl žádný konsolidační balíček, to byl zdaňovací balíček.“ Podle něj by místo zvyšování daní měla vláda konečně začít šetřit na své straně – ve výdajích. Svobodní dlouhodobě prosazují úspory na provozu státu, zjednodušení daňového systému a úlevy pro podnikatele.

„Když ulevíme podnikatelům, ekonomika začne šlapat. Budeme mít vyšší daňové výnosy i s nižšími daněmi. Jenže to by museli uvažovat ekonomicky, ne ideologicky.“

autor: Karel Výborný

