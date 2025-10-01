„Euro je jako jedna košile pro všechny. A ještě bychom ručili za cizí dluhy!“ Vondráček důrazně odmítl společnou měnu

„Z makroekonomického hlediska nedává přijetí eura žádný smysl. Je to, jako kdybychom všichni nosili jednu velikost košile. A proč to dělá druhá půlka Evropské unie? No možná právě proto má většina eurozóny horší rating než my,“ říká Libor Vondráček s narážkou na hospodaření států jako Řecko, Itálie či Španělsko.
Podle Vondráčka český veřejný dluh díky vládám posledních let raketově narostl – o 2 biliony korun. Předseda Svobodných varuje, že přijetím eura bychom na sebe automaticky převzali solidární odpovědnost za dluhy eurozóny, tedy i těch států, které se ke svým závazkům staví velmi benevolentně.
„To je jako kdybychom v rodině sotva spláceli hypotéku a někdo přišel s tím, že budeme ještě garantovat půjčky sousedům, co si každý měsíc berou další kreditku,“ glosuje šéf Svobodných absurdnost unijní logiky.
Vondráček se opírá i o data. Na konferenci v Senátu zaznělo, že 80 % podnikatelů nechce euro. A nejde o výzkum z alternativních médií, data pocházejí od agentury STEM a zveřejnila je CNN Prima News.
„Euro chtějí jen ti největší hráči. Ale ti už dnes mohou vést účetnictví v eurech, platit mzdy v dolarech nebo účtovat v librách. To jim nikdo nezakazuje. Ale proč by kvůli nim měl celý národ přijít o korunu? Neberte nám českou měnu jen proto, že se to pár nadnárodním firmám hodí do tabulky!“
Vondráček zároveň varuje, že přijetí eura není jen ekonomické téma. Je to i krok k digitální měně centrální banky (CBDC), která podle něj umožní sledování a kontrolu občanů. „Digitální euro je předstupeň sociálního kreditu po evropsku. A k tomu se přece nemůžeme nechat zatlačit. Neztrácejme vlastní měnu, protože s ní ztratíme i svobodu.“
Na adresu současné ekonomické politiky Fialovy vlády má Vondráček také jasno: „To nebyl žádný konsolidační balíček, to byl zdaňovací balíček.“ Podle něj by místo zvyšování daní měla vláda konečně začít šetřit na své straně – ve výdajích. Svobodní dlouhodobě prosazují úspory na provozu státu, zjednodušení daňového systému a úlevy pro podnikatele.
„Když ulevíme podnikatelům, ekonomika začne šlapat. Budeme mít vyšší daňové výnosy i s nižšími daněmi. Jenže to by museli uvažovat ekonomicky, ne ideologicky.“
autor: Karel Výborný