„Expert na pravdu“ zase rychle mazal. Kauza se složenkou jako příběh užitečných idiotů

Strážce pravdy Jan Cemper i ministr vnitra Vít Rakušan se rozhodli komentovat něco, o čem neměli informace, tedy složenku na sociální dávky ve výši přes 96 tisíc korun. „Aniž vědí něco bližšího, upozorňují na to, že složenka je falešná, když se zjistí, že je pravá, tak jeden z nich příspěvek smaže. Podílí se na informačním už tak dost velkém chaosu namísto toho, aby informace osvětlovali,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Bohuš. A nebyl by to Vít Rakušan, aby i do toho nepřimíchal slovo proputinovský. „Pan ministr musí mít strašně těžké sny, protože ho Putin musí strašit na každém kroku,“ dodává k tomu Petr Žantovský.

reklama

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 10% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11519 lidí

Školitelé lidu prostého a neinformovaného měli žně. Stačilo, aby předseda SPD Tomio Okamura zveřejnil na svém facebookovém profilu ústřižek složenky na více než 96 tisíc korun coby sociální dávky. Po krátké chvíli sice příspěvek stáhl, ale to už byli nastartovaní ti nejchytřejší, co vědí všechno nejlépe a vždy ukážou nezorientovaným lidem, kde je pravda a čemu tedy mají skutečně věřit. Jedním z nich byl bývalý aktivní anarchista, toho času šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz a šéfredaktor fact-checkingového projektu Faktické.info Jan Cemper. Pozadu za ním nechtěl zůstat první místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda hnutí STAN v jednom Vít Rakušan. Tentokrát jim však nezatleskají ani ti, co jim jindy visí na rtech a jejich vyjádření berou za vlastní při přetěžkém boji proti tomu, co jejich kápové nazývají dezinformacemi.

Začněme tím, jak zareagoval šéfredaktor Manipulátorů. „Na Facebooku se šíří útržek údajné složenky, která je určena pro pravděpodobně romskou žadatelku o sociální dávky. Příspěvky na sociálních sítích se snaží tvrdit, že se v této republice mají nejlépe Romové a Ukrajinci, když dostávají údajně neúměrně vysoké sociální dávky. Má to dokazovat útržek se složenkou na 96 419 Kč. Podle všeho se však jedná o photoshop, když číslo 9 tam před ostatní číslice někdo dopsal. Žadatelka tedy nedostala přes 96 tisíc, ale 6 tisíc korun,“ objasnil Jan Cemper svým sledujícím, jak se věci mají. Blažený pocit z toho, jak zase drží tu pochodeň pravdy a šíří ji do světa, mu však zase tak dlouho nevydržel. A to jen do chvíle než Seznam Zprávy vypátraly adresátku poštovní poukázky a jí samou byla pravost včetně částky potvrzena. „Expert na pravdu“ tak své tvrzení raději smazal.

Důkaz, že určité skupiny jsou sociálně předávkovávány

To ministr vnitra Vít Rakušan spolkl i s navijákem titulek jednoho ze severů „Okamura sdílel falešnou složenku na stotisícové dávky. To správci, hájí se“. Na svém facebookovém profilu se proto rozhořčil: „Za svoje slova a činy neseme všichni odpovědnost, napsal jsem dnes v souvislosti s odsouzeným panem Čermákem. Výjimku zřejmě tvoří pan Okamura, u nějž odpovědnost za lži nebo proputinovské posty zveřejňované na sociálních sítích padá vždy na někoho jiného. Je to srab.“ Po tomto jeho expozé by od něj někdo jeho vyjadřování neznalý mohl očekávat, že si alespoň trochu toho popela vysype na hlavu za to, že sdílel článek s titulkem o Okamurově falešné složence, když reportéři Seznam Zpráv zjistili, že jde o složenku pravou. Ovšem kde nic tu nic.

„Celá kauza je bouří ve sklenici vody, kterou rozvířili lidé, kteří mají své politické zájmy, co jsou odlišné od zájmů SPD a pana Okamury. To je naprosto jasné. Pan Okamura celá léta říká, že určité skupiny obyvatelstva jsou ze strany sociálního systému – abych tak řekl – předávkovávány, přepláceny. A teď zveřejnil jako důkaz ústřižek jedné složenky. To, že byl zprvu zpochybněn lidmi, jako je Cemper nebo Rakušan, je čistá politika, ti lidé neměli žádné informace. To, že to předseda SPD vyvěsil, je v pořádku, měl na to plné právo, odpovídá to jeho politice. Že to po pár minutách stáhl s poukazem na to, že ještě neměl prověřený zdroj, je taky v pořádku, to považuji za velmi etické. A ukázalo se, že nešlo o žádný podvrh, že ta paní existuje, navíc potvrdila, že se jedná o sociální dávky za dva měsíce a že to číslo odpovídá. Takže to je jenom o tom, kdo chce psa bít, ten si tu hůl vždy najde,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Petr Žantovský.

Stáhnout informaci do prověření zdroje bylo etické

Rozesmála ho původní tvrzení, že to byl jasný photoshop, ačkoli šlo zcela evidentně o jeden a tentýž tisk. „Navíc, aby paní, která má na starosti devět dětí, dostala dávku 6 tisíc, také nevypadá zrovna pravděpodobně,“ poukazuje na prostoduchost popíračů pravosti složenky s tím, že šlo o pokus vyvinit někoho a obvinit jiného. „Různé takové zástupné řeči pana Rakušana toho typu, že Okamura je srab a svá selhání hází na nějaké své spolupracovníky, tak to nejspíš tady platí heslo ‚Podle sebe, soudím tebe‘. Nejsem si jistý, že by pan Okamura na někoho něco házel, když jen stáhl informaci, kterou si chtěl jen lépe prověřit. A také to udělal. To je standardní, dokonce bych řekl, že to je i z hlediska novinářského etický postup. Takže na tom nespatřuji žádné pochybení,“ vysvětluje mediální analytik.

Psali jsme: Drsný spor v pozadí: „Pravdomluvní“ Manipulátoři.cz v likvidaci? Známe fakta Odborná studie: Umlčování za covidu. Jména, média, praktiky. „Nejvýznamnější zdroj informací? PL.cz“ „Já do práce nemusím, mně ta vaše sociálka dává dost.“ Jurečkův „bič na flákače“ ale budí i rozpaky Dávky a bitky. Radši Ukrajince než Roma, za něj jsou větší peníze. V Česku vzniká problém

Petr Bohuš, provozovatel portálu Modrý jelen, jehož cílem je odkrývat manipulace, polopravdy a lži elit a médií, upozorňuje, že pro řádné posouzení případu je nutné vědět, jaký má paní, co pobírá tuto částku, život, o kolik dětí se stará, jak se o ně stará, případně další okolnosti. „Číslo samo o sobě se možná může zdát vysoké, ale když neznáme pozadí tohoto příběhu, životy lidí, kteří se za tou částkou skrývají, pak jsou výroky všech, co se k tomu vyjádřili, neúplné, zkreslené, možná i zbytečné. Naše vyjádření nemohou mít relevanci, nemůžeme té částce rozumět, natož ji hodnotit. Krom toho tam jde o dvě různé částky, mimořádně téměř 100 tisíc korun, obvykle 40 tisíc? I to by stálo za vysvětlení, abychom se takovému případu mohli věnovat,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Bohuš.

Na informačním chaosu se podílí i Vít Rakušan

„Podstatné je, že právě zainteresovaní pálí své názory od boku ohledně částky, aniž by věděli, co se za tou částkou skrývá, to mi připadá nejvýmluvnější. Lidé, kteří se vyjadřují k částce, jednají zkratkovitě, a částku, aniž bychom o ní cokoliv věděli, používají v boji proti sobě. Není to důstojná přestřelka nad sociálními dávkami, nic nám to jako veřejnosti nedá. Jak se u toho má cítit dotčená rodina, které se to týká? Pan Cemper i pan Rakušan měli upozornit na to, že nelze diskutovat o výši částky, aniž bychom o ní věděli cokoliv bližšího. Namísto toho upozorňují na to, že složenka je falešná, když se zjistí, že je pravá, tak jeden z nich příspěvek smaže. Podílí se na informačním už tak dost velkém chaosu namísto toho, aby informace osvětlovali. Takto dezinformace neporazíme,“ míní bývalý šéfredaktor publicistiky České televize.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Cemper bývá veřejnoprávními médii využíván jako arbitr pravdy, ačkoli pro to neexistuje jediný důvod. „Je duševně ne úplně vyzrálý člověk. Pokud vím, nemá žádné vyšší studium než maturitu. To, že se stal tím hlavním fact-checkerem neboli soudcem nad našimi pravdami, je věc, která byla nepochybně vykonstruována někým kolem něj. Byl prostě vybrán jako ten užitečný idiot, který vyslovuje určité věci, aby se na ně někdo jiný mohl odvolávat v podstatně významnějším kontextu. Nějaký Cemper není vůbec důležitý. To je jenom kašpárek na niti. Takových tady máme samozřejmě více. Objevují se informace, že ten jeho spolek Manipulátoři je v likvidaci. Takže se budeme zabývat tvrzeními spolku o jednom jediném člověku, ještě psychicky labilním a bez mediálního vzdělání? To mi přijde jako velká absurdita,“ podotýká Petr Žantovský.

Psali jsme: Drsný spor v pozadí: „Pravdomluvní“ Manipulátoři.cz v likvidaci? Známe fakta

Ministra musí Putin strašit na každém kroku

Nemohl přehlédnout, že i do komentáře ke složence musel Vít Rakušan do útoku na Tomia Okamuru vložit slovo proputinovský. „Pan ministr musí mít strašně těžké sny, protože ho Putin musí strašit na každém kroku a v každé chvíli. Vše, co kolem sebe vidí, je dílo satana, pardon, Putina, a Rakušanovou svatou povinností je proti tomu ze všech sil bojovat. Je mi ho opravdu líto, protože ten boj má opravdu těžký. Mnoho spojenců v něm nemá, jenom své kolegy ve vládě a pár jejich pucfleků a dobře placených neziskovek. Má to prostě těžké, tak bych spíš na jeho adresu vyjádřil lítost, protože takovéhle věty se může dopustit jen člověk, který je duševně opravdu v úzkých a v nouzi,“ nachází analytik pro šéfa vnitra slova pochopení.

Jen mu to až nápadně připomíná minulý režim, v němž jsme žili do roku 1989. „Z hlediska stranické, tedy komunistické, propagandy jsme viděli všude toho amerického obtloustlého bankéře s tlustým čvaňhákem, jak si ho zapaloval balíkem stodolarovek. A to byl ten hlavní viník. Za Němců byl hlavní viník Žid s ošklivým nosem. Dnes za cokoli může Putin. Je to stále stejná propagandistická rétorika, triviální, primitivní, neúčinná a jenom se obrací proti těm, kdo ji používají, protože se sami ukazují směšnými,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Psali jsme: 96 419 Kč. Výbuch Rakušana i médií: Okamura měl pravdu a ničí soupeře Zbité Ukrajinky: Soud běží, Rom řekl svou verzi. Rajchl zděšen, zato Rakušan už hrozí Ať se lidé nebojí brát dávky. Ale ať jich je nebere tolik, poradil sociolog Pamětník ČT Petr Bohuš: Chybí tam pestrost názorů, už od televizní krize. To ředitel nezachrání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE