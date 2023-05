„Fakulta chlastání.“ Bobošíková proklepla dalšího kandidáta. A co už se o něm nedozvíte

reklama

Jana Bobošíková k jeho slovům o jaderném kufříku následně podotýká: „Vzhledem k tomu, že hlava státu považuje za zcela normální, aby on i jeho bodyguardi brázdili chodby sídla českých králů na koloběžkách, nás informace o tašce nepřekvapila. Jsme jen rádi, že nejsme větší země, kde by měl prezident k jadernému kufříku i červené tlačítko. To náš prezident naštěstí nemá,“ oddechla si.

Jedním dechem navazuje na to, že „tlačit“ prezident Pavel může v obsazování Ústavního soudu.

Poukazuje na favorita prezidenta Pavla, kterým je akademický právník profesor Jan Wintr, jenž si podle zjištění pořadu Aby bylo jasno libuje v ovlivňování voleb. „Prostřednictvím voličských průkazů ovlivňuje volby v nejrůznějších místech České republiky a zasedá ve správní radě Společnosti pro queer paměť,“ přibližuje Wintrovy nekalé praktiky Bobošíková.

Z názvu zmíněné společnosti pak rozebírá význam slova „queer“, které je nejčastěji používáno pro lidi s jinou než heterosexuální orientací. „Slovo queer zahrnuje všechny lidi, kteří se cítí být odlišní od většinou přijímaného konceptu heterosexuality,“ pokračuje Bobošíková.

Navíc je profesor Wintr také místopředsedou spolku, který uzavřel smlouvu s Fakultou chlastání. „Smlouva hovoří například o tom, že si spolek možného budoucího ústavního soudce Wintra bude se spolkem Fakulta chlastání bezplatně zapůjčovat pípu,“ přibližuje publicistka obsah smlouvy o spolupráci mezi Třídním fondem a Fakultou chlastání UK.

„Umíte si představit, co by se dělo, kdyby prezident Miloš Zeman poslal do Senátu návrh na ústavního soudce, jehož spolek uzavřel smlouvu s Fakultou chlastání?“ pokládá Bobošíková řečnickou otázku. „Obávám se, že by předseda Senátu Vystrčil už žhavil článek 66 Ústavy o omezení pravomocí hlavy státu,“ dodává moderátorka.

Poté, co byly zveřejněny úvahy o tom, že by se Jan Wintr mohl stát soudcem Ústavního soudu, veškeré informace o Fakultě chlastání z veřejných rejstříku zmizely.

Zajímavé je to o to více, že pod smlouvou byl podepsán také děkan jedné z fakult VŠE v Praze, jímž je Jakub Fischer. „Na rozdíl od děkana Miroslava Ševčíka, který je nyní za své občanské aktivity postaven před etickou komisi VŠE, děkan Jakub Fischer, který spolu s možným budoucím soudcem Ústavního soudu jezdí do obcí měnit volby a podepisovat smlouvu s Fakultou chlastání, před etickou komisí VŠE nestojí,“ poukazuje moderátorka na používání dvojího metru.

Ve výše zmíněném spolku nesoucím pozoruhodný názvem „Třídní fond třídy D1992-1996 Gymnázia Zborovská v Praze; co jste to za spolek, že ste tak debilní?!“ působí budoucí možný ústavní soudce Jan Wintr léta jako místopředseda tohoto spolku a spolek publikuje své názory.

Například v březnu 2003 vítal spolek zvolení prezidenta Václava Klause prezidentem republiky. Ve stejném roce podepsal Jan Wintr prohlášení politického klubu, v němž vyzval občany, aby hlasovali v referendu pro přistoupení naší země k Evropské unii.

Ve stejném roce také Wintrův spolek uzavřel smlouvu se spolkem Fakulta chlastání. Cílem bylo bezplatné zapůjčování pípy nebo propagování činnosti Fakulty chlastání i Wintrova Třídního fondu. A to i na výletech, které měnily volební výsledky v té které obci.

Moderátorka popisuje, jak to na takových volebních výletech, které Wintr v rámci svého spolku dlouhodobě pořádá, funguje: „Členové a příznivci spolku si vyřídí volební průkazy a jedou do menší obce, ve které dlouhodobě vyhrávají například komunisté, a pokusí se tam obrátit místní výsledek voleb třeba ve prospěch TOP 09,“ zmiňuje.

I kvůli tomu před deseti lety porazil v Lánech Miloše Zemana Karel Schwarzenberg: „Například v roce 2013 inicioval volební výlet do Lán. Spolek se pak na svém webu radoval, že ačkoli celostátně vyhrál Miloš Zeman, v Lánech jej díky jejich hlasům porazil Karel Schwarzenberg,“ uvádí Bobošíková.

Při letošních prezidentských volbách se Wintru spolek činil také. Jako prezidentský kandidát se Petr Pavel nijak netajil spoluprací s Janem Wintrem, měl mu vysvětlovat právní otázky. „Jistě není náhodou, že Wintrův spolek v první den druhého kola prezidentských voleb vyjel do Černoučku, místa trvalého bydliště Petra Pavla. Takže ještě na podzim mohlo v Černoučku volit 255 oprávněných voličů, ve druhém kole prezidentské volby však svůj hlas odevzdalo hned 278 voličů, tedy o 23 lidí víc. Podle zápisu Wintrova klubu se volebního výletu účastnilo 20 členů.

A skutečně si výlet užili. Podle zápisu je volební komise v Černoučku ihned po odvolení nasměrovala do neoficiálního volebního štábu, kde využili nabídky volebního guláše, piva, klobás a kafe. Co myslíte, kde asi ten volební štáb byl, když se podle zákona nesmí v průběhu voleb agitovat v blízkosti volební místnosti? A co myslíte, vadilo kandidátovi na ústavního soudce Wintrovi, že ho volební komise, která má podle zákona svědomitě a nestranně vykonávat svou funkci, poslala do volebního štábu? Podle zápisu Wintrova spolku nejspíše ne,“ dodává Bobošíková.

Profesor Jan Wintr je mimo jiné velmi činný v rámci LGBT aktivit, byl nebo je členem řady spolků podporujících LGTB agendu, které čerpají stovky tisíc korun z veřejných rozpočtů. Působí také ve výboru vlády pro LGBTI+ lidi. Dlouhodobě také tvrdí, že gayové a lesby mají právo na adopci dětí.

Prezident Petr Pavel na ústavního soudce navrhl také Josefa Baxu, někdejšího kandidáta KSČ, který pravidelně přispívá na provoz Milionu chvilek pro demokracii a který měl přemlouvat novináře, aby nepsali o podivném studiu jeho dcery na plzeňských právech, připomíná moderátorka kontroverze i u dalšího prezidentova kandidáta.

„Zdá se, že další návrh prezidenta republiky na ústavního soudce Jana Wintra svou kuriózností dalece překonal,“ podotýká Bobošíková.

Prezident však Wintrovo působení v několika neziskových organizacích nijak neprezentuje. Naopak. Do Senátu zaslal žádost, aby senátoři schválili jmenování Jana Wintra ústavním soudcem. Ve své žádosti upozorňuje, že Jan Wintr vystudoval právnickou fakultu a historii a politologii, zdůrazňuje také jeho akademickou kariéru od asistenta až po profesora. Profesor Wintr vyučuje na Karlově univerzitě a od roku 2019 je tajemníkem stálé komise pro ústavu Poslanecké sněmovny a člen Legislativní rady vlády.

Prezident uvedl, že oceňuje Wintrovy „expertní zkušenosti a výborné renomé napříč odbornou komunitou. Podle prezidenta je Wintr ve veřejném prostoru známý z vystupování k tématům ústavního práva ve sdělovacích prostředcích. Wintr by podle hlavy státu upevnil prestiž Ústavního soudu.

