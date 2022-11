„Fiala se tomu už nevyhne!“ Babiš vystoupil. Co udělá, když vyhraje prezidentské volby?

Expremiér Andrej Babiš poprvé jako prezidentský kandidát uvedl svůj pravidelný pořad Čau lidi. Babiš se jako vždy věnoval zejména kritice vlády Petra Fialy, která podle něj zaspala a nedokázala lidem včas pomoci s drahými energiemi a rostoucími výdaji. Jako opozičního politika ho prý nikdo z vlády neposlouchá, jako prezidenta už by si jej premiér Petr Fiala vyslechnout musel. „Kdybych já se stal prezidentem, tak doufejme, že by konečně pan premiér za mnou přišel na nějakou debatu, že bychom mohli normálně diskutovat. Možná by i vnímal, co všechno dělají špatně,“ uvedl Babiš.

Babiš se v úvodu pochlubil, že pořad Čau lidi už točí více než pět let. „Od dubna 2017 skládám účty, v minulosti jako politik, teď jako opoziční poslanec, a informuji vás o tom, co jsem udělal minulý týden a jaké mám názory na jednotlivé věci,“ uvedl Babiš.

Pochopitelně se věnoval vlastní kandidatuře na prezidenta, kde bude vyslancem hnutí ANO. „Minulé pondělí jsme měli tiskovou konferenci, na které hnutí ANO oznámilo svého kandidáta, a co je strašně důležité, že je to nezávislý kandidát. To znamená, že to je kandidát, který nebude brát žádné peníze od sponzorů, od byznysmenů, od lobbistů. Aby potom, kdyby náhodou se stal prezidentem, vlastně nemusel vracet nějaké tyto služby,“ prohlásil Babiš, že financování kampaně probíhá čistě z prostředků hnutí ANO.

Babiš se ohradil i proti tvrzení, že má na kampaň k dispozici neomezené finanční možnosti. „Limit je čtyřicet milionů. A z hlediska té kampaně, kterou jsme dělali v rámci komunálu a Senátu, nám odpočítají 8,5 milionu. Takže celkově bude 31,5 milionu,“ vypočítal expremiér.

V rámci jeho kandidatury se prý v mediálním prostoru objevují mnohé lži, které Babiš vyvrací. „Už před tím oznámením bylo v mediálním prostoru strašně moc informací o tom, že je de facto zbytečné, aby někdo za hnutí ANO kandidoval, protože nemá žádnou šanci se dostat do druhého kola. No, a to teď pokračuje. Já se skutečně nestačím divit, když čtu v médiích, co všechno budu dělat, jak budu vystupovat, jak budu dělat jakou kampaň. Teďka dokonce jsem se dozvěděl, že mám v Průhonicích údajně stavět nějaký dům, kam se mám stěhovat. To je samozřejmě nesmysl,“ uvedl Babiš, že se nikam stěhovat nehodlá.

Jako největší nesmysl označil tvrzení, že kandiduje proto, aby se vyhnul soudu. „Prezident Zeman mi nabízel v minulosti abolici. Odmítl jsem. Jednoznačně ten soud proběhne. A všichni, kteří mají zdravý selský rozum, dobře vědí, že tahle účelová patnáct let stará kauza je nesmysl,“ zopakoval svá dlouhodobá tvrzení ke kauze Čapí hnízdo.

Babiš sám sebe jako favorita voleb prý nevnímá. „Já myslím, že ty volby mají jasné dva favority, kteří na tom dlouhodobě pracují. Nicméně si myslím, že je dobře, že naše hnutí postavilo kandidáta. Na rozdíl od pětikoalice. Pět stran nebylo schopno vygenerovat nějakého společného kandidáta,“ rýpl si do vládní koalice a zopakoval, že jeho prezidentská kampaň bude pozitivní.

„Já jsem jasně řekl, že povedu pozitivní kampaň. Ostatní kandidáty na rozdíl od nich nebudu komentovat. Oni mě komentují, ale já je komentovat nebudu. Hlavní cíl mé kampaně je chodit za vámi. A to může být hlavní role prezidenta: chodit mezi lidi, mluvit s nimi a potom samozřejmě to prezentovat na veřejnosti a doporučovat vládě, co by měla dělat pro lidi,“ prohlásil kandidát na prezidenta a svůj monolog stočil na každotýdenní kritiku vlády Petra Fialy.

Jako příklad nefungující pomoci českým občanům a firmám Babiš uvedl porcelánku z Ústeckého kraje, kam zavítal při zahájení prezidentské kampaně. „Hned po oznámení kandidatury jsem se vydal do terénu. Tentokrát do Ústeckého kraje. Navštívil jsem tam pro naši generaci legendární firmu Český porcelán. Tahle firma bojuje o přežití. Je tam 200 zaměstnanců. Skvělý, seriózní management. Vyvážejí do celého světa. A samozřejmě mají obrovský problém s cenami plynu a s cenami energií,“ vyprávěl Babiš.

„Proto jsem pro naši vládu koupil symbolicky tyhle hodiny, tady je pět minut po dvanácté. Protože bohužel naše vláda zaspala, a de facto ta její pomoc tento rok pro občany a pro firmy je téměř nulová. Jediné, co udělala vláda, je, že od 1. října tohoto roku odpustí poplatek za obnovitelné zdroje. To je směšných 590 Kč na megawatt. Jsou to asi dvě procenta nákladů na energie,“ podivil se Babiš, jak Fialova vláda nepomáhá.

Podle Babiše tak absolutně neplatí slova premiéra Petra Fialy, že vláda nikoho nenechá padnout. „Ten dopad na firmy je strašně negativní. A budou propouštět. Ty firmy budou propouštět. Bylo by dobré, kdyby skutečně se vláda o to zajímala a vůbec to pochopila. Protože to vypadá, že v té vládě nikdo nikdy nepodnikal, že nerozumí, co je to podnikat. Nerozumí tomu, co je to zaměstnávat. Nerozumí tomu, co je dávat lidem každý měsíc výplatu,“ pokračoval v kritice bývalý byznysmen.

Ten nechápe, jak v současné těžké situaci, kdy hrozí masové propouštění, může vláda uvažovat o snížení podpory v nezaměstnanosti. „Takže v situaci, kdy české firmy, protože je ničí drahé energie, začínají propouštět, vláda přichází s návrhem, že chce snížit nebo zkrátit podporu nezaměstnanosti. Tak to je skutečně neuvěřitelné,“ kroutil hlavou Babiš.

Kritiky se dočkala i vládou schválená mimořádná sektorová daň, které se prý budou všichni snažit vyhýbat. „Kdyby vláda zastropovala cenu energií u výrobců, jak to udělal prezident Macron ve Francii, která má nejnižší inflaci v Evropské unii, tak se vůbec nemusela řešit žádná windfall tax, žádné dodatečné zdanění. Celá tahle šaškárna s dodatečným zdaněním bude mít jenom jediný výsledek, že se zdaní ČEZ a všichni ostatní se budou snažit tomu vyhýbat,“ uvedl Babiš a poradil vládě, jak měla zastropování provést.

„Celá ta konstrukce je absurdní, protože vůbec tam neměli být obchodníci, kteří samozřejmě to můžou zneužít. U výrobců se mělo zastropovat. Vláda nepřemýšlí. Bylo to jednoduché: zastropovat cenu elektřiny u výrobců. Nebyl by žádný dodatečný zisk. Lidi by měli peníze rovnou na fakturách. Ale tohle vláda nechce z nějakých důvodů. Nerozumím tomu,“ posteskl si Babiš.

Windfall tax navíc podle něj podlamuje důvěru v kapitálový trh a odradí zahraniční investory. „Chování vlády podlamuje důvěru v kapitálový trh a vytváří nejistotu investorů. Takže prosím vás, který zahraniční investor přijde investovat do Česka, když si přečte nějaké programové prohlášení vlády, která tvrdí, že nebude navyšovat daně, a teď je navyšuje? Kdyby je navyšovali jenom u výrobců, kteří mají ten extrémní zisk, tak by to bylo v pořádku. Ale ona je navyšuje u všech obchodníků, a to jsou stovky firem,“ prohlásil Babiš, že hrozí vážný negativní dopad a „vládě se to vrátí“.

Lidé prý po Babišovi na setkáních chtějí, aby jako prezident Fialovu vládu odvolal. „Chtěl jsem vám moc poděkovat za všechny ty vzkazy, všechny ty návrhy. Já chápu, že všichni byste si přáli, aby prezident okamžitě odvolal vládu, ale takhle to nefunguje. Máme nějakou ústavu a vláda vzešla ze sněmovních voleb,“ vysvětloval expremiér.

„Je ale důležité, aby nejvyšší ústavní činitelé nemluvili všichni stejně hlasem jako ta vláda. Aby jim někdo dal nějaké návrhy, nějaké jiné názory. Aby vůbec ta vláda byla ochotna diskutovat,“ vzkázal Babiš, proč je důležité, aby nevyhrál kandidát, kterého Fialova vláda podpořila.

Vláda totiž podle něj s nikým nediskutuje, ale pokud by se Babiš stal prezidentem, diskusím s ním by se Fiala už nevyhnul. „Ta vláda není ochotna diskutovat. Ani s opozicí, ignoruje i experty. Mají tam ten NERV. Kdybych já se stal prezidentem, tak doufejme, že by konečně pan premiér za mnou přišel na nějakou debatu, že bychom mohli normálně diskutovat. Možná by i vnímal, co všechno dělají špatně,“ dodal Babiš pro své voliče.

