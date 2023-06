„Fialovská totalita! Učitelka proti státnímu aparátu.“ Soud za „v Kyjevě se nic neděje“ má nečekaný dozvuk

reklama

Loni v dubnu nahráli žáci osmé třídy svoji češtinářku Bednářovou, která dětem tvrdila, že na Ukrajině neprobíhá žádná válka a obhajovala „ruskou speciální operaci“, namířenou proti ukrajinským nacistům.

„V Kyjevě se nic neděje,“ prohlásila učitelka v hodině češtiny a rovnou dětem vysvětlovala, že nesmí věřit médiím jako Česká televize. „ČT1 patří do skupiny médií, která jsou vázána na miliardáře Sorose. A o tom víme přesně, komu je poplatný,“ uvedla mimo jiné Bednářová a hájila ruskou operaci na Ukrajině, protože Ukrajinci prý od roku 2014 soustavně mučili a vraždili Rusy v Donbasu.

Po zveřejnění celé kauzy dostala učitelka výpověď, státní žalobce Richard Petrásek pak v návaznosti na trestní oznámení navrhoval pro Bednářovou za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy podmíněně odložené vězení na osm měsíců se zkušební dobou na dva roky. Petrásek také požadoval zákaz učitelského povolání na pět let.

Samosoudkyně Klára Jantošová ve čtvrtek Bednářovou zprostila obžaloby. „Nevhodnými metodami ovlivňovala žáky, ale za toto už byla postižena tím, že dostala výpověď v práci. Soud tedy má za to, že za toto selhání již byla postižena prostředky mimo oblast trestního práva,“ zdůvodnila samosoudkyně verdikt, jak informuje server Seznamzprávy.cz.

„Výroky z vyučování jsou směsicí výroků pravdivých, ale i výroků nepravdivých, překrucujících historická fakta, záměrně spojující věci, které probíhaly v různých časových obdobích,“ vysvětlovala soudkyně, přesto ale tyto výroky nejsou explicitním popíráním nebo ospravedlňováním závažných zločinů.

Obhájce učitelky Josef Kulhavý v závěrečné řeči mimo jiné konstatoval, že případ nepatří před trestní soud, protože Bednářová nepopírala žádné válečné zločiny, ale podle svých informací dětem vysvětlovala situaci na Ukrajině.

A právě fakt, že celá kauza skončila před soudem, je podle mnohých chybou státního zástupce. Myslí si to třeba senátor a advokát Zdeněk Hraba. „Můžu klidně stokrát nesouhlasit s tím, co dotyčná učitelka z Prahy 6 řekla o tom, že se ‚v Kyjevě nic neděje“, ale opravdu to není věc, kterou by měl řešit soud. Tyto věci si musí umět interně vyřešit každá škola, a to hlavně proto, že osobní politické názory vyučujících do výuky zkrátka nepatří. Soud učitelku dnes zatím nepravomocně zprostil obžaloby,“ souhlasil Hraba s rozhodnutím soudu, že celá věc měla skončit na úrovni školy.

Totéž si myslí i podcaster Tomáš Jirsa. „Viděl jsem fotky od toho soudu. Tam stála nějaká postarší učitelka, co si asi myslí a plácá pár ptákovin, proti státnímu aparátu, který jí chtěl napařit 8 měsíců podmíněně. Škola jí potrestala správně, ale potrestá někdo toho státního zástupce, který tohle dovedl k soudu?“ ptá se Jirsa.

Stejně tak právník Radek Suchý kvituje prý odvážné rozhodnutí soudkyně. „Dobrá zpráva. Děsivý je ale obsah obžaloby (zmínky o dezinformačních proruských webech apod.). Díky, že v Čechách nesoudí jen soudci, jako je dr. Svrček. Vynést takový rozsudek chce totiž dnes odvahu! A gratuluji právnímu zástupci…“ pochválil Suchý.

Podle komentátora Petra Holce je případ ukázkou „fialovské totality,“ za kterou by měla jít k soudu celá vláda. „Tohle je fialovská totalita v praxi. K soudu by za to měla jít celá jeho vláda. Učitelku už vyhodili ze školy a i kníže Schwarzenberg napsal, že to bohatě stačí,“ uvedl Holec.

