„Fialu? Zmalovat do fialova!“ Splouvali jsme Moravu

„Fialu? Zmalovat do fialova, aby už nic nezmrvil,“ řekl nám chlapík v Moravičanech. Tentokrát jsme se vydali splouvat krásnou řeku Moravu ze Zábřeha do Olomouce. A při místy dost náročné plavbě jsme samozřejmě naslouchali názorům voličů.
Dosti nekorektní pindy
Socha eskymáckého náčelníka Jana Eskymo Welzla před vlakovým nádražím v Zábřehu na Moravě mě vždy přinutí k lehké úkloně a zamyšlení. On to totiž nebyl jen zdejší nejznámější dobrodruh na Dálném severu, Arctic Bismarck či jeden z předobrazů největšího z Čechů Járy Cimrmana, ale už dlouho před tím, než se vědělo, co je to politická korektnost, její zapřisáhlý odpůrce. Považte sami. „To je těžky vykládání, protože je to furt vo samym smradu a hnoju a takovéch věcech, protože von je to moc nečisté národ, ty lidi se neumévajó, jak je ten boží svět dlóhé,“ dumal o eskymáckém lidu, což je zaznamenáno v knize Trampoty eskymáckého náčelníka v Evropě od Bedřicha Golombeka a Edvarda Valenty.
Zachoval jsem se stejně a s plnou hlavou politické ultranekorektnosti začal splouvat řeku Moravu od Leštiny. Když došlo na politiku, háček Honza poznamenal: „Tahle vláda je exkluzivní klub dost namyšlených a nad obyčejné lidi povznesených blbů. Bohužel, Babiš není alternativa. Hodně jsem ocenil, když Okamurova SPD přizvala menší strany a daly dohromady kandidátky, aby jejich hlasy byly užitečné. Je vidět, že jsou schopný kompromisů, když o něco jde. Hodím jim to!“ Kousek za Lukavicemi jsme se „udělali“, což není vyvrcholení styku dvou gayů, ale ve vodáckém slangu jen převrácení lodi. Nicméně řeka se proměnila ve splavný kanál, takže pádlování a pádlování.
Pomoc pivařů starostce
Kemp v Moravičanech byl v pozdním odpoledni jako po vymření. Na život upozorňovaly neustále projíždějící vlaky v jeho blízkosti, což pokračovalo až do rána. A tak jsme se vydali na průzkumy do obce s bezmála 1500 obyvateli. Jediná nálevna otevřená každý den se jmenuje Hospůdka U Třebůvky a je to „holka s duší“, kde i zdi vyprávějí příběhy místních „stréců“ a „bojů za svobodu opilců“. Tady jsme objevili něco, co nám oblažilo zbytek cesty. Višňový ležák z pivovaru v Litovli. Chápu, pivařům to zní, jako absolutní fujtajbl, ale opak je pravdou. A, jelikož provianťák nasával, k večeři byly brambůrky, tyčinky, křupky.
„Toš vitajte v Moravičanech,“ přisedl si k nám starší pantáta M. a začali jsme rozprávět o rodině. Je sice rozvedený, ale pro děti by udělal první, poslední. Pak jsem za pomoci oslího můstku drahoty a špatných časů převedl hovor na mocipány. Kromě toho, že by premiéra přebarvil podle jeho jména se ještě svěřil, že bude volit Babiše. „Když jsme tady ještě měli firmu Best, tak tam Babiš vedení sprdl, že se pořád zabývá nějakými potentáty, zve je na prohlídky, a tak, ale mělo by hlavně myslet na vlastní lidi, protože bez nich se neobejdou. To se mi hodně líbilo, klobouk dolů,“ dodal. Je třeba doplnit, že firmu Best, jejíž někdejší majitel Tomáš Březina opustil kandidátku Ano s tím, že je pro něj strana nedostatečně pravicová, koupila skupina Dek.
Se soumrakem jsme si sedli nedaleko do zahrady před velké plátno letního kina. „Chlapi, doufám, že mi ten sud pomůžete vypít,“ vybídla žena za pultem stánku a po ujištění, že se vynasnažíme, roztáhla koutky úst. Po filmu jsme se přesunuli ke stánku, kde se místní pochlubili: „To pivko vám točí naše starostka.“ J. S. se jí stala za sdružení Pro Moravičany, Doubravici a Mitrovice společně, takže hned předvolební dotaz. „No, určitě nebudu volit žádný ty, co se lísají k Rusku. To fakt ne. Takže, když jsem to tak promýšlela, tak jsou pro mě asi nejpřijatelnější Starostové a nezávislí,“ podotkla a natočila nám petku piva na dobré spaní.
Perimetr řeky nesplavný
Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví stojí za to. Meandrující tok Moravy, obklopený lužními lesy, má ale i pro vodáky své kouzlo. Nikdy nevíte, co je za zákrutou a množství spadaných stromů napovídá, že zase nějaké sakrblé. Není tedy divu, že se háček párkrát ozve s děsivou zprávou „perimetr nesplavný“. Několikrát jsme přenášeli, párkrát šlo jen o falešný poplach, kdy se však do stísněného otvoru mezi stromy musel člověk trefit s chirurgickou přesností, občas se dal kmen podplout, ale s rizikem odřeného nosu.
V kempu u restaurace Na Starém mlýně se mě jeden mládežník ptá, jestli nejsem pirát? S šátkem na hlavě sice trochu korzára připomínám, ale toť vše. Takže hned zaseknu hák a oběť říká: „Budu je volit, koho jiného. Jediná strana, co myslí na mladý. Nejvíc se mi ale líbili, když jim šéfoval Ivan Bartoš, to byl panečku pirát.“ Po dobu naší další plavby se už nic závažného nestalo. Tentokráte jsme dopluli až do Olomouce a kupodivu úplně střízliví.
autor: Jan Rychetský