„Fraška, telenovela. Zažalovat prezidenta!“ Zeman definitivně odmítl Šmardu. A šéfové opozice už vystavují svá pohoršení

Sociální demokracie má problém. Prezident Miloš Zeman vzkázal přes server ParlamentníListy.cz do sídla strany – do Lidového domu, že Michala Šmardu ministrem kultury prostě nejmenuje. Šéfa strany Jana Hamáčka požádal, aby mu navrhl jiného kandidáta, protože Šmarda se podle prezidenta oblasti kultury dlouhodobě nevěnoval a není dostatečně kvalitním odborníkem na tento resort.

„Prezident republiky Miloš Zeman konstatoval, že pan Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury. Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky,“ uvedl Ovčáček pro ParlamentníListy.cz.

Hamáček však v posledních týdnech zdůrazňoval, že si ČSSD jako příštího ministra kultury vybrala Michala Šmardu a nehodlá na tom nic měnit. V reakci na dnešní Zemanova slova své vyjádření zopakoval. „Je to problém prezidenta a premiéra, nové jméno nenavrhnu,“ vzkázal na Hrad předseda strany přes Deník N.

Tentokrát se mu dostalo podpory od představitelů opozičních stran. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil situaci označil za frašku. „Fraška kolem výměny ministra kultury pokračuje. Miloš Zeman se dál chová protiústavně. Za výběr ministra a jeho odbornost odpovídá předseda nominující strany a premiér. Prezident má právo odmítnout jmenovat ministra jen ze závažných důvodů a ty zde nevidím,“ napsal šéf strany na sociální síti Twitter.

Předseda nejsilnější opoziční strany Petr Fiala konstatoval, že Zeman chce rozehrát další kolo sporů s ČSSD, jenže ve skutečnosti cílí na špatného soupeře. Prezidentovým skutečným oponentem by měl být předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který nese odpovědnost za složení kabinetu a skládá za vládu účty Poslanecké sněmovně.

„Prezident Zeman se znovu snaží rozehrát spor mezi ním a ČSSD, ale ve skutečnosti jde o kompetenční spor mezi premiérem Babišem a prezidentem. Smutný pohled na tento politický ping-pong,“ napsal Fiala.

Předseda lidovců Marek Výborný poznamenal pouze, že další díl zemanovské telenovely vlastně není třeba komentovat. „Komentovat další díl slabé telenovely Zeman – Babiš – Hamáček, který byl předem jasný, je zbytečné. Raději vítám rozhodnutí Senátu, který podpořil rychlejší oddlužení mladistvých. Náš návrh ze Sněmovny tak konečně umožní mnohým snadnější start do samostatného života,“ konstatoval.

K poslednímu výroku prezidenta se vyjádřil komentátor serveru Seznam Zprávy.cz Jindřich Šídlo. „Jen formálně, prezident nemá co žádat ČSSD o nové jméno na kulturu, když už vůbec, tak má žádat premiéra, jehož návrh učiněný podle ústavy odmítl,“ připomněl všem zúčastněným.

Marek Švehla z Respektu má za to, že pro ČSSD skončil čas politických her a udeřila hodina, ve které je třeba odejít z vlády do opozičních lavic. „Tak a konec hry na účast ve vládě. ČSSD musí udělat to, co od nich běžkař chce, nebo se stáhnout do opozice,“ napsal jasně.

Babiš se k situaci vyjádřil jen v obecné rovině. Konstatoval, že vzal stanovisko prezidenta na vědomí. „Stanovisko prezidenta Zemana k nominaci Michala Šmardy beru na vědomí. Hned po návratu z dovolené se setkám s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem,“ uvedl pro ČT.

Podle Petra Gazdíka z hnutí Starostové a nezávislí přišel čas zažalovat prezidenta. „Není nic jednoznačnějšího: buď teď premiér najde odvahu podat kompetenční žalobu, nebo definitivně potvrdí svou naprostou impotenci. A navíc bude spoluviníkem eroze ústavního systému,“ vypálil bývalý předseda hnutí.

A jak se k celé věci staví sám Šmarda? Kandidát sociálních demokratů na ministra kultury a novoměstský starosta dnes uvedl, že bude respektovat jakékoli rozhodnutí předsedy ČSSD Jana Hamáčka, napsala ČTK.

