„Grázle, patříš za katr, končíš.“ Babiš zatočil s PirátoSTANem. Jde o návštěvu. Dusnou

Šéf hnutí ANO a stávající premiér natočil další ze série videí „Čau, lidi“. Znovu na něm vychvaloval svou novou předvolební knihu a lidem poděkoval za to, že jich podepsal už na 7500 kusů.

Konstatoval, že zatímco on i celé hnutí vede férovou kampaň, o soupeřích hnutí ANO se to podle Babiše říct nedá. „Naši soupeři to nedělají korektně, dělají na nás různé akce. Viděli jsme Milion chvilek v Průhonicích, kteří spolupracují s Piráty, co tady vlastně zorganizovali. Přišel i známý aktivistický novinář z toho největšího antibabišovského webu, který taky dělají provokace. No a je to všude,“ stěžoval si.

Prvních pár minut ale věnoval situaci v Afghánistánu. „Ta situace tam není dobrá,“ prohlásil Babiš bez obalu s tím, že chce udělat maximum pro to, aby ochránil jak české diplomaty, tak ty Afghánce, kteří Čechům pomáhají. Ukázalo se, že je zásadní chyba, že jsme opustili Afghánistán,“ zdůraznil Babiš.

Jen upozornil, že nemůže o této akci sdělovat detaily.

„Samozřejmě opozice tradičně vykládá nesmysly, spíše ohrožuje situaci těchto lidí. Takže prosím vás, my děláme maximum, jako vždy. Je to naše povinnost, jsme solidární. Ta situace v Afghánistánu není dobrá,“ řekl podruhé.

Poté se vrátil k předvolební kampani a posteskl si, že mu Piráti vozí na akce demonstranty, kteří mítinky ANO narušují.

„Včera jsem byl v Karlovarském kraji, kde pan starosta Františkových Lázní Jan Kuchař, který v minulosti říkal, jaké má skvělé vztahy se starosty z hnutí ANO, že je v přátelském vztahu. Pomáhali jsme mu s lázněmi, ty vouchery, podpora. No, nakonec to skončilo tak, že říká: Pojďme toho šaška vypískat, ve tři bude v Alžbětinských lázních, že spolu řekneme tomu grázlovi, který patří za katr – kámo, dobrej pokus, ale končíš, my ty tvoje kecy nežereme. Říká pan starosta z Františkových Lázní, a přitom mi psal, že jak je to skvělý. Takže takhle fungují starostové, takhle bojují proti nám. Můžete si o tom udělat vlastní obraz, jak to tedy je,“ vysvětloval šéf hnutí ANO.

Vrchol všeho prý zažil v Poděbradech, kdy potkal mladou slečnu, která dorazila s investigativním reportérem Jaroslavem Kmentou. Toho Babiš označil za „mafiánského novináře“.

„Když mafiánský novinář poslal za mnou takovou mladou slečnu, která se představila jako studentka žurnalistiky a přišla s nějakým papírem, vykládala nějaké nesmysly a pod tím měla skrytý diktafon... Zapomněla říct, že pracuje pro člověka, který je psychopat, který je skutečně posedlý antibabišem, pro tu redakci. A potom zveřejnila na sítích, jak hází tu moji knížku do koše, tím se chlubí. Takže to je budoucnost naší žurnalistiky, takhle ti starší novináři vychovávají budoucnost naší žurnalistiky. Nemluvě o tom, že další mafiánská novinářka lhala o tom, že chci sledovat pana Rakušana. Nevím, proč bych to dělal, fakt to nemám za potřebí,“ rozčiloval se dál Babiš.

Poté se znovu vrátil k ostřelování Pirátů a konstatoval, že tahle strana vypouští jednu perlu za druhou, ať už jde o poslance Ondřeje Profanta, který ve Sněmovně mluvil o „bílých páprdech se sklonem k fašismu“.

Další perlu podle Babiše vypustil předseda Pirátů Ivan Bartoš, když řekl, že v Česku rostou ceny potravin a dalšího zboží, aniž by ale zmínil, jak rostou ceny ropy a dalších důležitých komodit. Babiš to přičítá tomu, že Bartoš nemá ekonomické vzdělání, proto se nezdráhá vykládat nesmysly. „Prosím vás, já nechápu, jak takový ekonomický diletant vůbec se může ucházet o funkci premiéra,“ nešetřil Babiš Bartoše.

Do třetice Babiš zmínil i rostoucí ceny energií. Ty opravdu porostou, ale Babiš to na videu přičetl „zeleným fanatikům pirátům,“ kteří na půdě Evropského parlamentu přispívají k růstu cen emisních povolenek.

„Já si myslím, že není možné přeci, aby člověk, který nemá základní ekonomické znalosti, který tomu nerozumí vůbec, se ucházel o takovou pozici. Myslím si, že by bylo, pane Bartoši, nejlepší, kdybyste se zapsal do prváku Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, vystudoval to, potom měl nějakou praxi… Zatím můžete dělat ty techno diskotéky. A samozřejmě můžete hrát na harmoniku. To je to nejlepší, co byste mohl udělat pro naše občany a pro naši zemi,“ pravil Babiš.

Po dlouhé době Babiš zmínil i hnutí STAN a konstatoval, že lídr Vít Rakušan šel do koalice s Piráty, aby získal trafiky pro své lidi. Pro lidi, kteří v minulosti spolupracovali s Miroslavem Kalouskem z TOP 09. Ale jako by to nestačilo, po TOP 09 se podle Babiš chtěl STAN „přisát“, jak to popsal šéf hnutí ANO, na lidovce, a když to nevyšlo, tak to teď zkouší u Pirátů.

A jako by tohle všechno nestačilo. Piráti a Starostové podle Babiše lžou o tom, co Babiš udělal či neudělal s hotelem Thermal. Pravda je podle Babiše taková, že slavný karlovarský hotel zachránil. „Ta vaše kritika je úplně mimo,“ vzkázal Pirátům a Starostům.

S útoky na Piráty a Starosty odmítl přestat a konstatoval, že zatímco Ivan Bartoš říká, jak jednou pomůže Ústeckému kraji, on tomuto kraji z pozice premiéra opravdu pomáhá a kupříkladu do zdejšího zdravotnictví posílá miliardy.

A hned přidal další ránu.

„Další věc, kterou opakujete a vůbec tomu nerozumíte, jsou evropské peníze. My jsme je zařídili. Víte, pane Bartoši, o evropských penězích za období 2014-2020 to vyjednával pan premiér Nečas. Já jsem v červenci 2020 vyjednal 800 miliard peněz na období 2021-2027. Takže i kdyby vy jste se stal, a to by bylo neuvěřitelné, premiérem teď té nové vlády, tak byste o tom ani tak nevyjednával. Protože příští premiér, který bude o tom vyjednávat, bude v roce 2026. Takže neumíte ani základ. Je to ostuda, katastrofa,“ zahřmělo od Babiše.

Po chvíli se začal věnovat očkování a popsal další katastrofu, covid. Důrazně proto žádá lidi, aby se nechali očkovat.

