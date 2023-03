„H*vno vám je do toho!“ Polský Lidl, nákup na 6 týdnů. A pak peklo

V polském pohraničí jsou Češi podle všeho častým zjevem. Dokonce tak častým, že jejich chování začíná vadit některým spoluobčanům, kteří se za ně stydí. „Co je pro mě zklamání, jsou bohužel Češi, hluční, nekoukají, kde postaví vozík a pořád ho musíte odstraňovat z uličky a nenažranost,“ stěžovala si jedna paní ve skupině o nákupech v Polsku. Sama si v polské prodejně řetězce Lidl nakoupila nákup na šest týdnů maso, housky, sýry i jiné zboží. A lidé jí vzkázali, že jí je „hovno“ do toho, co si kupují.

Trend nakupování v Polsku podle sociálních sítí i podle zpráv médií stále pokračuje. Jak pro PL popsal například podnikatel Petr Sedláček, na polských pumpách jsou vidět auta s českými SPZ a v obchodech je často slyšet čeština.

U dovolených je známý trend, že někteří Češi vyhledávají destinace, kde se nesetkají se svými krajany. Nyní se projevuje i u nákupů v Polsku. Ve skupině o nákupech v Polsku chování svých krajanů komentovala paní Hana Klusáková.

Navštívila také polský Lidl. „Tam to bylo fajn. Máme asi 13 kg masa, hlavně kuřecí, sýry, jogurty, pytel brambor, pečivo, pro syna 3 donuty (jediné sladké) a další super věci, některé jsem u nás ani neviděla. Utratili jsme 3200 Kč a při porcování masa do mrazáku jsem rovnou chystala jídelníček a s tím, co už jsme měli doma, máme obědy na 6 týdnů. Takže konečný efekt – jsem hodně spokojená,“ říká paní Klusáková a hodlá sousední zemi navštívit znovu.

„Zkusím jet v týdnu, někde kolem středy a vyjedu dřív ráno. Co je pro mě zklamání, jsou bohužel Češi, hluční, nekoukají, kde postaví vozík a pořád ho musíte odstraňovat z uličky a nenažranost, viděla jsem paní, jak má 2 opravdu velké průhledné igelitky plné housek. Chápu, že jsou tam ceny fajn, ale trochu kulturní jednání by to asi chtělo,“ vzkázala ještě.

Dotyčné paní, která byla na nákupech poprvé, pak lidé radili, aby zajela dále do polského vnitrozemí, když se chce českým nakupujícím vyhnout. „Jeďte kousek dál od hranic 20–30 km a plné obchody a žádný Čech,“ doporučoval Miroslav Kulhan. Stejné doporučení měl i pan Moravec. „Musíte jet dál, jezdím 25 km za čárou, potkám tam tak 2 Čechy a zboží je dost. Jezdím do velké Biedronky,“ svěřil se Josef Čížkovský.

Stejný postup praktikuje paní Renata Sýkorová Matoušková: „My to máme daleko, tak nakupuji na 2 měsíce. Ale jezdíme dál od hranic a Čechy potkáme málokdy. Třeba úspora v DM je opravdu velká. Vše bylo za půlku než u nás, velký šampon head & shoulders, micerální voda Nivea, pasta na zuby paradontax,sensodyne, kosmetika pro dceru, značkové řasenky, hygienické potřeby.“

S tím, že Češi jsou na nákupech nevychovaní, pak dost lidí souhlasilo. Že se Češi chovají hrozně, mínila například Joanna Gocko. „Bohužel i tam nám dělají naši občané ostudu, jako by byl konec světa,“ posteskla si Marta Matyášová. „S tímto mohu jedině souhlasit. Včera také nákup v Polsku. Styděla jsem se, že jsem Čech. Bylo to jak zdivočelé stádo krav,“ popsala chování nakupujících Lenka Václavíková.

„Taky jezdíme občas do Polska a poslední zkušenost, raději jsme šeptali a tam jsem se styděl, že jsem Čech, hrozný, co ty Češi dokážou,“ svěřil se Michal Toman a nebyl sám, kdo v Polsku takto tajil svůj původ. „Taky jezdím až do Jelení Hory, abych se nemusel stydět... Teď jsem přijel ze Žitavy a jen Češi... A to chování... Ostuda...“ přidal se Michal Nevtípil

„Nenažraní, nevychovaní Češi, to se tam o vás říká,“ pravila pak Jana Kobrová.

Ovšem kritika se nevyhla ani paní Klusákové za to, že komentuje, co mají lidé v košíku. „Ať si každý nakoupí, kolik chce a na kolik má. Proč se tu pořád nadává na Čechy? Vždyť jste tam byla taky a nakoupila toho až dost. Já tam taky jezdím na velké nákupy do zásoby a pro známé. Pro jeden chleba nebo jedno máslo tam asi 100 km nepojedu. Dávejte sem jen užitečné příspěvky a ne kolik kdo má plný vozík. Já ho mívám vrchovatý a jsem spokojená,“ vytýkala paní Kundrátová.

„Mám doma dva puberťáky, kteří sežerou jak somálský autobus, mám dělat nákup na den nebo dva? To pro mě nemá smysl, pokaždé mám plný koš jídla a mám tam i sladké a upřímně každému je do toho (hovno). Nezáviďte a koukejte do svého vozíku... Jezdím nakoupit na 2–3 týdny, tak přece nebudem koukat do poloprázdné lednice nebo nakupovat tady, aby nás nedej bože nepomluvili ti spravedliví na internetu, že nakupujem hodně. Chováme se slušně, nakupujeme normálně a nikdo nám na chleba nedává, tak je mu prd po tom, co nakupujem...“ vymezovala se pak Jana Svrčinová.

