„Havel s nimi spolupracoval.“ Zeman či Klausův kancléř o sudetských Němcích

Obrana českých národních zájmů v reflexi aktuálních snah uspořádat sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Pod tímto názvem se na pražské Novotného lávce sešlo několik známých politických osobností k diskusi nad kritizovanou brněnskou akcí. Největší sál zdejších konferenčních prostor praskal ve švech. Desítky hostů v publiku musely stát podél zdí sálu.
Prvním řečníkem, který při svém příchodu sklidil dlouhý potlesk vestoje, byl bývalý prezident republiky Miloš Zeman. Ten vyzval český národ, aby se neusmiřoval se zlem.
Ing. Miloš Zeman
„V roce 1946 holandský historik publikoval článek, ve kterém označil sudetské Němce za pátou kolonu Adolfa Hitlera a jeden ze zdrojů rozbití tehdejšího Československa. Konec konců, Henlein byl skutečně prodlouženou rukou Hitlera a sestavil Sudetoněmeckou stranu, kterou v posledních parlamentních volbách podpořilo 90 procent sudetských Němců. Poté se moci v protektorátu ujal sudetský Němec z Karlovarska Karl Hermann Frank, který byl faktickým správcem protektorátu. Za jeho vlády bylo popraveno 160 tisíc našich občanů. Poslední historický fakt, který všichni znáte, je následující. Článek 13 Postupimské dohody mluví o transferu nejenom Němců z Československa, ale také z Polska i Maďarska. Jaksi jsem si nevšiml, že by v těchto zemích probíhal sudetoněmecký sjezd. Tolik k historii,” uvedl Miloš Zeman.
Zmínil dále, že by se v následující části projevu mohl pustit do oprávněné kritiky sudetských Němců. “Chci ale mluvit o něčem jiném. O servilitě části českého národa. O servilitě, která se dá přejmenovat na kolaboraci a tím chci být jako vždy ve svém životě velice nepohodlný. Kritizovat sudetské Němce umí každý. Ale zamysleme se nad tím, že v roce 1942 Václavské náměstí zaplnilo 250 tisíc Čechů, zejména Pražanů na manifestaci, kde přísahali věrnost říši. Vezměte si rok 1949, kdy servilita vůči jinému režimu vedla k tomu, že docházely prádelní koše naplněné rezolucemi pracujících, které vyžadovaly popravu Milady Horákové. A vezměme si, když už vynechám servilitu vůči Moskvě po roce 1968, servilitu ze současné doby. Existuje politická neziskovka, která se jmenuje Meeting Brno. Jak mě informovali organizátoři protestní demonstrace, která se má proti sudetoněmeckému sněmu konat, je to neziskovka dotovaná brněnským magistrátem a peníze dostává i z rozpočtu Jihomoravského kraje. Tato neziskovka pozvala pana Posselta jako předsedu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, aby svůj další sněm uspořádal právě v Brně. Připadá mi, že tím navazují na tradici lísání se k mocným a kolaborace. Je to těžké obvinění, ale je bohužel podloženo historickými fakty,” konstatovala bývalá hlava státu.
„Reinhard Heydrich řekl o Češích dvě zajímavé věty. První byla, že tato země byla vždy německá a Čech zde nemá co pohledávat. Druhá věta je méně známá. Čechy označil za smějící se bestie. V závěrečné části svého příspěvku bych vás chtěl seznámit s výplodem vlastního ducha, a to je alternativní program Sudetoněmeckého sněmu. Něco jako apokryfní scénář. Má pouhých 5 bodů. Bod první: udělení Řádu bílého lva Berndu Posseltovi. Bod druhý: návštěva v pankrácké sekyrárně. Bod třetí: prohlídka bývalých kanceláří gestapa v Petschkově paláci, bod čtvrtý: výlet do Terezína a bod pátý: ukázka organizačního umění volksgenosse Karla Hermanna Franka při terénních úpravách v obci, která se jmenovala Lidice. Jsem smějící se bestie. A tato tragická fakta bych chtěl tlumočit v duchu Škvoreckého Hořkého smíchu. Skončil bych poznámkou: lidé servilní, lidé, kteří se rádi přilísají k jakékoli moci, jednou podepíší Antichartu, jednou zvací dopis Berndu Posseltovi. Tito lidé vám budou říkat, že jim jde o smíření. Anglický překlad slova usmíření je appeasement. Zájemci o historii zajisté vědí, že usmíření neboli appeasement vedl k Mnichovské dohodě. Proto bych skončil jednoduchou prosbou. Nesnažme se usmiřovat se zlem,” dodal prezident Miloš Zeman.
Bývalý prezidentský kancléř a nyní ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl zdůraznil, že chystaná sudetoněmecká akce v Brně vůbec není o česko-německém smíření. „Organizátoři tím argumentují a snaží se tak legitimizovat bezprecedentní čin. Je to falešné. Češi a Němci jsou dávno smíření, žádné nepřátelství neexistuje. Pouze jsou na obou stranách někteří lidé, kteří nejsou smíření s výsledky 2. světové války. Není to problém česko-německý, ale česko-český. Snaha sudetoněmeckou otázku oživovat a vracet jako téma do české politiky je dílem těch, kteří se domnívají, že tím získají podporu a pozornost z Německa. Je důležité si to uvědomit. Signatáři petice na podporu té akce jsou lidé, jejichž jména se kryjí se jmény, která můžete vidět na demonstraci spolku Milionu chvilek, dnešní opozice atd. Je to politický projekt, který nemá za cíl zlepšit vztahy s Německem, ale naopak je problematizovat,” sdělil Weigl.
„Akce se má zúčastnit účastnit i bavorský Söder a spolkový ministr vnitra Dobrindt, což je velká zkouška pro českou vládu, jak se k tomu postaví. Odehrává se zde velmi závažný pokus vrátit historii zpátky do hry. Je to o to nebezpečnější, že současně můžeme pozorovat, co se děje ve vztazích maďarsko-slovenských. Na Slovensku to byla hlavní opoziční strana Progresivní Slovensko, která tam do politické debaty vnesla téma Benešových dekretů jako záležitosti, která diskriminuje slovenské občany maďarské národnosti. Zintenzivnily se útoky českých celebrit a intelektuálů na prezidenta Beneše a jsou vedeny útoky proti jeho dílu, odkazu a je požadováno, aby k jeho soše na Loretánském náměstí byla přiložena vysvětlující tabulka, že umožnil nástup komunismu a jiné věci. To hlásají lidé jako Pithart, Kalvoda a vůbec jim nevadí, že nástup komunismu umožnil politické kariéry jejich otcům, z čehož oni odvodili své prominentní postavení v české společnosti ať v opozici nebo na režimní straně,” zúčtoval bývalý hradní kancléř.
Připomněl, že Václav Havel se sudetskými Němci spolupracoval a řada jeho kolegů otázku odsunu Němců v disentu nastolila už v 80. letech nebo dříve. „Havel téma přijal za své a chtěl mít Německo na své straně. Jako dramatik se domníval, že složité problémy na scéně je možné vyřešit dramatickým gestem a to byl kořen jeho omluvy sudetským Němcům, kterou vyslovil bez přípravy po svém zvolení prezidentem a vyvolal velké pobouření české veřejnosti. Havel dokonce říkal, nabídl Helmutu Kohlovi, aby sudetští Němci a jejich potomci dostali československé občanství a Kohl na to vůbec nereagoval. Pak byla i snaha umožnit jim účastnit se české privatizace,” dodal Jiří Weigl.
Jan Šolta, který konferenci spoluorganizoval, sálu prozradil, že se pokusili zvát i několik historiků, kteří ale účast na akci tohoto typu odmítli. Podle Šolty se báli. „Mají různé granty, přijímají dotace i z Německa a bojí se, že by o to přišli, tak sem raději odmítli jít,” uvedl.
Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová uvedla, že bychom se měli ptát, proč se vlastně sjezd koná v České republice, proč se koná právě v Brně a proč právě nyní. „O žádné smíření nejde, jak doktor Weigl řekl, k tomu už dávno došlo. Cílem není uzavření, ale otevření této otázky. Vnáší se neklid do česko-německých vztahů. Na akci v Brně se podílí oficiální kruhy. Jsou tam přímo i nepřímo peníze z Německa, z Jihomoravského kraje. Cílem všeho je naši zemi oslabit, rozhádat. Myslí si někdo, že Německo někdy bylo a někdy bude náš přítel?” ptala se Hamplová.
Poslanec a šéf strany PRO Jindřich Rajchl konstatoval, že žijeme v době všeobecného revizionismu. „Přepisují se dějiny. Začíná to u komických pokusů paní Nerudové, že nás osvobodili Američané a Rusové nás v roce 45 okupovali. Data 29. září a 15. březen se vymlčují, přestože měla daleko horší dopady než srpen 1968. Je to snaha zapomenout na vinu německého nacismu, který způsobil druhou světovou válku a zabil miliony lidí na evropském kontinentu. Musíme tomuto revizionismu odolat. Revizionismus není náhoda, ale cílený proces, jehož důsledkem má být postupné omezování svrchovanosti vedoucí ke ztrátě naší suverenity. Není náhoda, že všechny věci přicházejí v jeden moment, kdy tu máme zpochybňování Benešových dekretů, sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně a do toho prezidenta republiky, který hovoří o tom, že by měly vzniknout Spojené státy evropské. Dovolte mi nahlas říct, že každý, kdo mluví o teoretické možnosti vzniku Spojených států evropských, fakticky hovoří o zániku svrchovanosti České republiky a takový člověk je pro mě kolaborant a zrádce,” řekl drsně na adresu Petra Pavla.
JUDr. Jindřich Rajchl
Rajchl vyzval, abychom nepoužívali termín Sudety. „Odmítám jej používat. Je to ponižující a degradující vůči naší zemi. Žádné Sudety neexistují. Je to nacistický koncept, jehož úlohou byla snaha odtrhnout část naší země, odtrhnout ji z našeho lůna a vytvořit předpolí k obsazení celé naší země. Nepoužívejme tento termín, Sudety neexistují. Je to české pohraničí patřící naší zemi. Nemůžeme ani na okamžik připustit jakékoli rozmělňování tohoto faktu. Nesouhlasím i s termínem smíření. O žádné smíření nejde. Smířit se můžete s někým, kdo se vám upřímně chce přijít omluvit za to, co v minulosti udělal. Ne s někým, kdo chce zrušit Benešovy dekrety a revizi majetkově-právního uspořádání po druhé světové válce. To je jejich skutečný cíl. Chtějí rozbít Českou republiku, zlikvidovat Benešovy dekrety a spustit sérii procesů s návratem majetku. Důrazně před tím varuji,” pokračoval poslanec.
„Nesouhlasím se samotným konáním sjezdu v Brně. Je to nejen nebezpečné, ale je to obrovská urážka našich předků. Obrovská urážka. Podívejme se do historie Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který navazuje na Sudetoněmeckou stranu Konrada Henleina. Najdete tam muže, který byl nejvyšším představitelem Hitlerjugend v protektorátu a pravou rukou K. H. Franka. Tento muž byl předsedou landsmanšaftu ještě v roce 1993. Když se hlásil do SS, na své přihlášce uvedl jako svůj nejvýznamnější počin rozbití Československa.
„Sudetoněmecký landsmanšaft je složen z několika spolků. Jedním z nich je Witikobund e.V. Najděte si jejich web. Je tam záložka s názvem „navrácení ukradeného majetku“. Hovoří o našem pohraničí jako o ukradeném majetku a tvrdí tam, že území naší země bylo vždy součástí Germánie a mělo by se do ní znovu vrátit. Je to ponížení našeho národa, urážka předků a obrovský vykřičník pro budoucnost, který může znamenat rozklad naší suverenity. Budu proti tomu vždy bojovat. Nejvíc mi nevadí, že Němci mají tyto snahy. Nejvíc mi vadí zbabělost některých našich politiků, kteří nejsou schopni se proti tomu vymezit. A ještě víc mě pobuřuje servilita další části naší společnosti, která tomu nadšeně tleská. Nesmíme mlčet a vaše účast zde je zárukou toho, že my už mlčet nebudeme. Jsme hrdá Česká republika a nikdy nebudeme součástí nějaké evropské říše,“ dodal Jindřich Rajchl.
