Máte naši podporu, vzkazuje migrantům ministryně, zatímco Belfast hoří

14.06.2026 7:25 | Monitoring
autor: Martin Huml

První ministryně Severního Irska O’Neillová migrantům vzkázala: „Naše společnost je přívětivá a inkluzivní.“ Nepřipouští žádnou toleranci k „nenávisti a rozdělování“.

Máte naši podporu, vzkazuje migrantům ministryně, zatímco Belfast hoří
Foto: depositphotos.com
Popisek: Michelle O'neill
V pondělí večer súdánský žadatel o azyl Hadi Alodid (30) brutálně napadl nožem místního muže Stephena Ogilvieho a téměř mu usekl hlavu, oběť přišla o levé oko a má hluboké rány na krku a zádech. Záznam napadení se rychle rozšířil po sociálních sítích. O dva dny později už hořely v Belfastu auta, autobusy i domy, kde podle demonstrantů bydleli migranti.  

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hlasovalo: 9190 lidí
 
Šéfka místní samosprávy Michelle O’Neillová (Sinn Féin) má jasno: hlavní problém je „rasismus, buranství a zbabělost“ původních obyvatel. A ti, kdo na sociálních sítích „rozdmýchávají napětí“, prý nereprezentují „nás“. O hranicích a imigraci mluví politička jako o „férovém, kontrolovaném a empatickém“ systému. Je to příklad newspeaku z Bruselu, který v praxi znamená: otevřené dveře a moralizování vůči těm, kdo si stěžují.
 
Devětačtyřicetiletá viceprezidentka Sinn Féinu pochází z republikánské rodiny s vazbami na Prozatímní IRA. V minulosti obhajovala „násilný odpor“ vůči vládě v Londýně. Dnes je z ní progresivní politička, která prosazuje LGBTQ+ agendu, sociální dávky a inkluzivní společnost, především pro ty, kteří přicházejí zvenčí. 
 
Její strana Sinn Féin dlouhodobě tlačí na „all-Ireland“ přístup k migraci, lidská práva jako tu nejvyšší hodnotu a kritiku státních hranic. V lednu 2026 O’Neillová prohlásila, že lidé chtějí více soucitu v imigrační politice. V praxi to znamená: když súdánský žadatel dostane pětiletý pobyt po rychlém pohovoru (nebo spíš dotazníku), je to v pořádku. Když místní lidé vidí nože, hořící domy a sílící tlak na bydlení a zdravotnictví, jsou „burani“ a „rasisti“.
 
Je to osvědčený evropský vzorec, známý z Paříže, Stockholmu, Rotherhamu nebo Malmö: nejprve otevřít dveře masové migraci z kulturně vzdálených oblastí, pak bagatelizovat problémy a nakonec vinu svalit na „extrémní pravici“ a „nenávist místních“. 
 
Alodid přišel přes Dublin do Severního Irska v roce 2023. Bývalý policista původem ze Súdánu dostal azyl a legální pobyt do roku 2028. Video jeho útoku bylo tak šokující, že ho sdíleli i Elon Musk či Tommy Robinson. Reakce O’Neillové byla také rychlá. Lituje, že se veřejnost o útoku dozvěděla. 
 
Pracující lidé v Belfastu, katolíci i protestanti, nesou na svých bedrech náklady současné politiky: nedostatek bytů, přetížené služby, strach z přepadení. Politická třída v Stormontu a Bruselu odmítá s kritiky a nyní už i demonstranty jednat. Sinn Féin, hnutí, jež kdysi bojovalo proti „okupantům“, dnes ochotně importuje nové národnostní konflikty. „Britové ven, všichni ostatní sem,“ glosují pro Telegraph ironicky Britové. 
 
Evropa je plná takových příběhů. A zatímco O’Neillová mluví o „welcoming society“, reálná data z Německa, Švédska či Francie ukazují, že nekontrolovaná migrace z Afriky a muslimského světa přináší nejen obohacení, ale i grooming gangy, vyšší kriminalitu a rozklad sociální soudržnosti. Přesto politici jako je O’Neillová trvají na tom, že hrozbou není teror samotný, ale šíření informací. 

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://sinnfein.ie

https://t.co

https://www.telegraph.co.uk

https://x.com

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Severní Irsko , Belfast , O’Neillová

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Vlastní občany odírají všemi možnými i nemožnými způsoby a ještě jsou tak drzí že se zastávají migrantů které musí občané živit.Když migrant někoho zavraždí tak je jim to lhostejné.Zodpovědnost za to že je pozvali žádnou nenesou.A občané jsou tak tupí že si je stále volí.

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