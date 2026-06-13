Armáda ČR: Přes 600 nových vojáků složilo ve Vyškově přísahu

Kasárna Dědice ve Vyškově dnes zaplnily stovky nových vojáků, jejich rodinných příslušníků a významných hostů. Více než 600 absolventů Kurzu základní přípravy zde slavnostně složilo vojenskou přísahu a společným zvoláním „Tak přísahám!“ završilo svou první a zároveň nejdůležitější etapu vojenské služby. Ceremoniálu se zúčastnil také ministr obrany Jaromír Zůna a další hosté.
Vojenská přísaha představuje jeden z nejvýznamnějších okamžiků v životě každého vojáka. Nejde pouze o slavnostní ceremoniál, ale především o veřejné stvrzení závazku sloužit České republice, chránit její občany a být připraven plnit úkoly Armády České republiky i za nejnáročnějších podmínek.
Všichni přísahající mají za sebou šest týdnů intenzivního výcviku v rámci Kurzu základní přípravy, který je vstupní branou pro každého, kdo chce do armády vstoupit. Během výcviku absolvovali střeleckou přípravu, taktiku, topografii, zdravotnickou přípravu, pořadovou přípravu a častý výcvik v poli. Nechybělo ani prověření fyzické zdatnosti, psychické odolnosti a schopnosti fungovat v týmu.
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Vrcholem kurzu bylo komplexní polní cvičení, které prověřilo schopnost rekrutů využít získané znalosti a dovednosti v praktických situacích. Právě během něj mnozí atakovali hranice svých možností a ověřili si, že služba v armádě není pouze zaměstnáním, ale především závazkem a odpovědností.
Slavnostní přísahy se zúčastnila řada významných hostů. Mezi nimi předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tomio Okamura, ministr obrany Jaromír Zůna, 1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučík Miroslav Hlaváč, ředitel sekce plánování schopností Ministerstva obrany generálmajor Ladislav Rebilas a další představitelé resortu obrany, samosprávy i partnerských organizací.
Ještě před samotným složením přísahy promluvil k nastoupeným rekrutům velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádní generál Róbert Dziak, který vysvětlil význam vojenské přísahy a odpovědnost, kterou na sebe každý voják jejím složením přijímá.
„Tímto aktem vstupujete do společenství, které staví čest, disciplínu a odpovědnost na první místo. To není jednoduché a nedokáže to každý. Vydáváte se na cestu, na které už mnozí před vámi dokázali obětovat pohodlí a v krajním případě i život za vyšší hodnoty. Za hodnoty, které ctíme. Dnešní den je pro vás milníkem. Završili jste první etapu své vojenské kariéry. Od této chvíle máte právo nosit uniformu Armády České republiky nejen jako oděv, ale jako symbol služby a odvahy. Přeji vám, aby vás přísaha, kterou dnes složíte, provázela celým vaším životem jako připomínka vašeho odhodlání, píle a cti,“ řekl brigádní generál Dziak.
Ministr obrany Jaromír Zůna v projevu vyzdvihl, že se noví vojáci stávají součástí instituce, která dlouhodobě požívá vysokého respektu a uznání ve společnosti díky své profesionalitě plněných úkolů doma i v zahraničí, ale i nezištné pomoci obyvatelstvu v případě krizových situací. Nováčky zároveň vyzval, aby ve službě a vojenské kariéře soustavně usilovali o zvyšování kvalifikace a zkvalitňování bojového mistrovství.
Ve svém vystoupení následně promluvil také 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Miroslav Hlaváč, který zdůraznil význam služby vlasti, osobní odpovědnosti a závazku vůči České republice: „Dnešním dnem se stáváte těmi, na které se budou občané naší země v případě krize spoléhat. To je odpovědnost, kterou nese jen málokdo. A vy jste se k ní přihlásili dobrovolně. Buďte na to hrdí."
Po zaznění slavnostního slibu následoval okamžik, na který čekali nejen samotní vojáci, ale i jejich rodiny a blízcí. Více než šest stovek hlasů se spojilo v jednotné „Tak přísahám!“, které se rozlehlo dědickými kasárnami a symbolicky završilo šest týdnů náročné přípravy.
Tímto okamžikem však jejich cesta teprve začíná. Absolventi Kurzu základní přípravy nyní zamíří k útvarům a zařízením Armády České republiky, kde budou pokračovat v odborném výcviku a postupně přebírat odpovědnost za plnění úkolů při obraně České republiky.
Slavnostní přísaha tak nebyla pouze vyvrcholením základního výcviku. Byla především vstupem do společenství mužů a žen, kteří se dobrovolně rozhodli spojit svou budoucnost se službou vlasti a přijmout odpovědnost za bezpečnost České republiky.
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