„Heil Zelenskyj!“ Rusové natočili video, bývalý velvyslanec je ve varu

Internetem se šíří reklamní video s názvem „Heil Zelenskyj“. Ve videu se objevuje „obyčejná“ rodina v Německu roku 2023, která se dívá na televizi. Z té zní provolávání slávy Ukrajině a přísliby zaslání další peněžní pomoci. Najednou však zazvoní zvonek a přede dveřmi stojí vojáci Německé spolkové obrany (Bundeswehr).

„Guten Tag,“ pozdraví vojáci a napochodují do domu, ze kterého si bez rozpaků začnou brát vše cenné i bezcenné, například jídlo. Rozbije se i keramické prasátko, ze zdi jsou sundány obrazy. Namísto nich je pověšena fotografie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, načež velitelka Bundeswehru prohlásí: „Heil Zelensky!“

Mezitím se v reklamě objevují titulky:„Je váš dům v NATO? Akceptujte NATO ve vašem domě! Více než 22 miliard eur šlo od roku 2022 z německých domácností na podporu Ukrajiny.“

Vojáci z domu odpochodují až ve chvíli, kdy rodince s dítětem nezbude v domě ani nábytek. Plyšového leoparda, kterého německý chlapeček svíral v ruce po celou dobu rabování vojáků, si nakonec vzali taky.

Zabavený Leopard

Domnělá reklama z výrobny konzervativní německé strany Alternativa pro Německo (AfD), které se posmívá objemu financí zasílaných zemí na Ukrajinu, však není německého původu.

Video se začalo šířit na ruské sociální síti Telegram, navíc v něm účinkují známí ruští herci jako například Igor Alexeev coby voják. Hlavní roli velitelky Bundeswehru pak ztvárnila Julia Mandriko. Otce rodiny hraje Valentin Vorobyev, matku Julia Konyukhova.

Russian Telegram channels spread what they say is German AfD party 'social advertising', mocking the govt support for Ukraine. The problem is that Russian professional film actors are filmed in it, like this guy, Igor Alexeev ( https://t.co/16gB6JGnNJ ) https://t.co/MInrzlhvPH pic.twitter.com/DMYiIlszoL

Bývalý ukrajinský velvyslanec v Rakousku Olexander Scherba na Twitteru volá pro tvůrce videa po zákazu víz do „slušných“ zemí. „Samozřejmě. To směšné ‚Heil Zelenskyj‘ video, které se včera šířilo, bylo natočeno v Rusku a představilo karikaturu Německa, kterou mají v hlavě. A myslím, že tvůrci tohoto odpadu nesmějí získat víza v žádné slušné zemi,“ napsal Scherba.

Of course. The ridiculous “Heil Zelensky” video, spread yesterday, was filmed by Russians & addressed the caricature of Germany they have in their heads.



And, I think, creators of this garbage must be on visa ban in all decent countries. #StandWithUkraine #UkraineWillWin https://t.co/KAbkc5SiIm