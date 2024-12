„Hnízdo zmijí.“ Jeffrey Sachs podrobně o mocných v USA před nástupem Trumpa

Profesor Sachs uvedl, že ve Washingtonu jsou různé frakce. Někteří, jako např. více než osmdesátiletý Mitch McConnell, chtějí, aby si USA udržely „prvenství“, tedy masivní investice do zbrojení, aby byly USA připraveny na všechny možnosti při případném konfliktu s Ruskem nebo Čínou. Podle Sachse žije McConnell v naprosto vybájené minulosti. „To je stará škola a je velmi silná a má silné zájmy, protože je to největší byznys ve Washingtonu, asi 1,5 bilionu dolarů ročně na válečnou mašinérii a Mitch McConnell ji absolutně reprezentuje,“ shledal.

Pak jsou skupiny, které si myslí, že Rusko není pravý nepřítel USA, válka na Ukrajině by se měla ukončit, ale jen proto, aby se USA připravily na válku s Čínou. Což je prý taková „střední cesta“. Sachs poznamenal, že ve Washingtonu všichni mluví o válce s Čínou v roce 2027. Je zmíněna ve strategii amerického námořnictva, stejný rok byl zmíněn i v článku v New York Times.

Ohledně Bidenovy vlády Sachs řekl, že byla úplnou katastrofou. Dodal, že sám je kverulant, ani jedna z vlád USA od Clintona dál mu nepřipadala dobrá. Ale Bidenova byla prý výjimečně špatná. „Zatáhla nás do konfliktů, přiblížila nás jaderné válce, nemá ani trošku diplomacie,“ zmínil a dodal, že diplomacií nemíní, že se USA baví se svými menšími spojenci, ale s těmi, kteří jsou na druhé straně. Jako zvláště hloupé mu přijde, že spolu celé roky nehovořili ministři zahraničí USA a Ruska. A od února 2022 spolu nehovořili ani prezidenti těchto zemí.

Sachs mimo jiné popsal protesty v Gruzii jako „takový typický malý pokus o změnu režimu“. „Neuspěje, ale cíl je destabilizovat ten region, vliv USA je tam naprosto jasný,“ řekl. Všímá si také situace v Rumunsku, kde kvůli údajnému ruskému vměšování ústavní soud zrušil první kolo voleb. „Takové věci vidíme všude,“ konstatoval.

Trump a další politici by podle Sachse měli Bidenovi vzkázat, že už nemá mandát na to Spojené státy nadále ohrožoval. Jako největší hrozbu vidí právě provokace ze strany USA, jako na Ukrajině, na hranicích Ruska, na Dálném východě. Snaha „svázat Trumpovi ruce“ je podle něj neústavní a nezodpovědná.

Mluvil ale také o americké CIA. Připomenul, že to již brzy bude 50 let, co Churchova komise dala nahlédnout do fungování CIA. A odhalila „hnízdo zmijí plné hlouposti, zla, neštěstí a neuvěřitelné nezodpovědnosti“. Zmínil plánované atentáty, ale také programy jako MK Ultra. A tajné operace pokračují dalších 50 let, Sachs podotkl, že jich viděl hodně, většinou náhodou, protože se pohybuje po celém světě, takže viděl na vlastní oči převraty a roli USA v nich. A proto, protože mu lidé tyto příběhy svěřují. Byl například na Majdanu těsně poté, co byl svržen prezident Janukovyč, kde mu lidé vysvětlovali, co se stalo. „Jeden prezident na západní polokouli mi řekl: Jeffe, oni mě sejmou. Já mu řekl, že všechno bude v pořádku. A CIA ho sejmula za bílého dne,“ pokračoval. „A my nemáme nad tímhle žádný dohled, několikrát jsme šli do války pod falešnou záminkou,“ pravil.

USA podle něj ovládly bezpečnostní složky a systém funguje na utajení a absenci odpovědnosti. „Je to obrovská mašinérie a mnoho lidí dostává peníze, aby mlčeli nebo dokonce tleskali tomu, co dělá vojenskoprůmyslový komplex nebo co dělají tajné služby, a aby nekladli otázky. Protože když na to jde 1,5 bilionu ročně, tak je to docela velký byznys,“ shrnul. K tomu podotkl, že ovládat nějaký sektor je v USA levné, stačí „koupit“ ty, kdo sedí v příslušné komisi. „Není žádný dohled. A nebude, dokud ten dohled nebude dělat veřejnost,“ tvrdí s tím, že všichni politici berou takto peníze. S výjimkou Randa Paula.

Lidé podle něho nerozumí, jak je současná situace nebezpečná, jak zákony nefungují a jak je vše poháněné dlouhodobými zájmy. Sachs poděkoval McConnellovi, že prozradil veřejně, že cílem je zmíněné „prvenství“, tedy aby USA rozhodovaly o všem. Ale zároveň prohlásil, že to skončí nakonec tím, že dojde k jaderné válce.

V roce 2014 bylo prý jasné, že svrhávat vládu na Ukrajině je špatný nápad, v roce 2015 zase, že by měly být Minské dohody dodržovány, a v roce 2021, že USA nemohou válku o Ukrajinu vyhrát. „My jsme to věděli. Ale tohle nejsou chytří lidé. Jake Sullivan není chytrý člověk (Bidenův poradce pro bezpečnost – pozn. red.). Nerozumí. Jsou to hrozní hráči, kteří nějakým způsobem skončili u velkého stolu, nevědí, co dělají, blafují, sázejí, zdvojnásobují sázky, s našimi penězi mimochodem,“ komentoval.

Trump má podle něho šanci to změnit, ale přichází s rozděleným týmem do rozděleného Washingtonu a Deep State se dle Sachse jen tak nevzdá a bude o své zájmy bojovat. Jako naději vidí Tulsi Gabbardovou, kterou Trump hodlá jmenovat jako ředitelku tajných služeb. Ta podle něho sehraje klíčovou roli a právě proto se proti ní zvedla taková vlna odporu.

Důvod války na Ukrajině je podle Sachse jednoduchý. Rusko nechce americké rakety na svých hranicích. A Biden „ve své hlouposti“ je v nutnosti dobytí Ukrajiny utvrdil, když povolil americkými střelami na Rusko útočit, míní profesor. Proto také selhají veškeré snahy konflikt zmrazit, doplnil. Stejně jako snahy Ukrajinu rozdělit, část dát Rusům a zbytek přijmout do NATO nebo snad vstup Ukrajiny do NATO odložit.