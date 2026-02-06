„Otřesné, hnusné.“ Trump pobouřil Miroslavu Němcovou

Ve čtvrtek pozdě večer Donald Trump zveřejnil zhruba minutové video, které znovu šíří jeho tvrzení, že porážka v prezidentských volbách v roce 2020 byla výsledkem podvodu. Krátký umělou inteligencí vytvořený klip tančících opic, na něž byly digitálně nasazeny hlavy Baracka a Michelle Obamových, se objevuje až na konci téměř minutového videa. Jeho hlavní část je věnována tvrzením o údajné manipulaci s hlasovacími stroji při sčítání hlasů.
Podle obsahu videa se na manipulaci se sčítáním hlasů měl konkrétně podílet výrobce volebních a hlasovacích zařízení Dominion, a to v klíčových státech, které měly podle těchto tvrzení rozhodnout volby ve prospěch Joea Bidena.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová podle agentury Reuters uvedla, že jde o internetový mem, který zobrazuje prezidenta Trumpa jako krále džungle a demokraty jako postavy z filmu Lví král. Trumpův klip zároveň obsahoval píseň z tohoto muzikálu.
Trumpův krok vyvolal ostrou kritiku i mezi českými politiky, především z opozičních řad.
Reagoval na něj například předseda hnutí STAN Vít Rakušan, podle něj Trumpovo jednání nepředstavuje žádnou pozitivní vizi pro Spojené státy ani západní civilizaci: „Tohle není způsob, jak učinit Ameriku znovu velkou, ale jak Ameriku – a celou civilizaci – vrátit do dob, které jsme už zaplaťpánbůh dávno překonali,“ uvedl.
Proti obsahu videa se Víta Rakušan vymezil i slovy „primitivní, ostudné, nepochopitelné, neodpustitelné“.
K jeho kritice Trumpova videa se připojila také senátorka Miroslava Němcová (ODS): „Je to otřesné, hnusné,“ uvedla a naznačila, že Trumpův krok může podle ní sloužit k vyvolání napětí a odvedení pozornosti od jiných témat: „To chce vyvolat občanskou válku, aby se nemluvilo o Epsteinových dokumentech?“
Je to otřesné, hnusné. To chce vyvolat občanskou válku? Aby se nemluvilo o Epsteinových dokumentech?— Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) February 6, 2026
Trumpovo video vyvolalo odezvu také u bývalého europoslance Petra Ježka, který se na síti X vyjádřil k obsahu sdíleného klipu i k debatě, kterou kolem sebe vyvolal. Nyní jej zajímá, jak se k obsahu postaví čeští politici, kteří se k bývalému americkému prezidentovi dlouhodobě hlásí nebo jej veřejně obhajují: „Trumpův neuvěřitelný rasistický post: těším se na jeho hodnocení od jeho stoupenců v české politice na novinářské dotazy.“
Reagoval také na snahy části Trumpových podporovatelů význam videa zlehčovat či popírat. Sdílel například příspěvek amerického komika Terrence K. Williamse, který označil kauzu kolem Trumpova videa za „fake news“ a tvrdil, že Donald Trump žádné rasistické video se zobrazením Obamových jako opic nezveřejnil. Williams ve svém postu hovoří o falešném screenshotu a obvinil demokraty ze lží.
Ad Trumpův neuvěřitelný rasistický post: těším se na jeho hodnocení od jeho stoupenců v české politice na novinářské dotazy.— Petr Ježek (@JezekCZ) February 6, 2026
Podle zahraničních médií jde o rasistickou symboliku, která byla dlouhodobě využívána k dehumanizaci lidí afrického původu.
Agentura Reuters k tomu uvedla, že Trump má za sebou historii rasistických výroků a dlouho propagoval falešnou konspirační teorii, že Barack Obama se nenarodil ve Spojených státech. V loňském roce byl také kritizován za to, že zobrazil černošského lídra demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeema Jeffriese s nasazeným knírem a sombrerem.
