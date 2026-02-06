Odstrašující příklad – Španělsko. Zahradil nechce, abychom takto dopadli

Senátor David Smoljak (za STAN) sdílel příspěvek, který sumarizuje opatření přijatá španělským socialistickým premiérem Pedrem Sánchezem, který se pustil do ostrého boje proti sociálním sítím a jejich vlivu na polarizaci společnosti.
Sánchez v projevu oznámil celou řadu změn. „Za prvé, změníme španělské zákony tak, aby vedoucí pracovníci digitálních platforem nesli právní odpovědnost za mnoho porušování zákonů, ke kterým dochází na jejich stránkách.
„Za druhé, algoritmickou manipulaci a amplifikaci nezákonného obsahu zařadíme mezi nové trestné činy. Za třetí, zavedeme systém měření digitální stopy nenávisti a polarizace, který bude sledovat, kvantifikovat a odhalovat, jak digitální platformy podporují rozdělení společnosti a šíří nenávist,“ prohlásil Sánchez, přičemž podle mnohých je toto nejkontroverznější bod.
„Za čtvrté, Španělsko zakáže přístup k sociálním médiím osobám mladším 16 let. Platformy budou povinny zavést účinné systémy ověřování věku – nejen zaškrtávací políčka, ale skutečné bariéry, které fungují. Za páté a naposledy, moje vláda bude spolupracovat s naším nejvyšším státním zástupcem na vyšetřování a stíhání porušení zákona ze strany platforem jako je Grok, TikTok a Instagram,“ představil Sánchez budoucí opatření na omezení vlivu sociálních sítí na polarizaci společnosti.
Podle Jana Zahradila jsou taková opatření nebezpečnou cestou k totalitě a sledování obyvatel skrze sociální sítě. „Španělský socialistický premiér Sánchez oznámil sérii drakonických opatření, omezujících provoz na sociálních sítích a potenciálně kriminalizujících ideologicky nevhodné názory. Státní sledování, udávání a postihy budou mít zelenou. Velký bratr nabývá zase o něco ostřejších obrysů,“ varuje Zahradil.
„Odstrašující cesta, kterou se u nás nesmíme vydat. Ovšem už tomu tleská např. senátor Smoljak,“ nechápe Zahradil, že se takové zákony mohou někomu líbit.
Na možné omezování svobod upozorňuje v tomto případě i Společnost na obranu svobody projevu, podle níž má jít o cenzuru proti odporu lidí na přijímání dalších migrantů.
„Španělský premiér Sánchez posouvá zemi k cenzurnímu režimu, který má zabránit odporu občanů proti regularizaci 500 tisíc ilegálních migrantů. Vláda chce - zakázat přístup k sociálním sítím osobám mladším 16 let. Platformy budou muset zavést účinné systémy ověřování věku (tedy konec anonymity) - zavést systém sledování a kvantifikace toho, jak platformy podněcují rozpory a zesilují nenávist - proměnit algoritmickou manipulaci a zesilování nelegálního obsahu v nový trestný čin - aby manažeři platforem nesli právní odpovědnost za nedostatečnou cenzuru uživatelského obsahu - spoluprací se státním zástupcem vyšetřovat a stíhat prohřešky, kterých se dopustily Grok, TikTok a Instagram,“ informuje SOSP s dovětkem, že jde o totalitní cenzurní zásahy proti svobodě slova.
