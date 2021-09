„Hřib, totální pohroma Prahy!“ Babiš neměl náladu, Lipavský to schytal jako nikdy. Jedna rána za druhou: Senioři, Brusel, Green Deal

reklama

První interpelaci na předsedu vlády přednesl Babišův spolustraník Karel Rais. „České veřejné finance dosahují rekordních schodků. Na letošní rok je naplánován schodek 500 miliard korun. Příští rok vláda plánuje deficit 376,6 miliardy korun. Ale i přes tuto situaci se Česká republika řadí mezi nejméně zadlužené země EU. Nižší veřejný dluh vykázaly jen tři země EU. Výrazným rizikem pro hospodaření státu je ale vysoké tempo zadlužování. Gradient je poměrně značný," podotkl Rais a ptal se, kdy bude tento trend zvrácen.

„Musíme se podívat na stav našich financí, jaký byl, když hnutí ANO nastoupilo do vlády v lednu 2014,“ ukázal Babiš tabulku, v níž je podle něj vidět, že koalice SPOLU neustále navyšovala dluh. „V roce 2010, před volbami, pan ministr financí Kalousek strašil Řeckem a posílal slavnou složenku. Po volbách se dostali do vlády – a co se stalo, navýšili ten dluh o 500 miliard až na úroveň 44,4 procenta HDP. A my, když se podíváme na očekávání tohoto roku, budeme ve výšce 43 HDP, to je stále méně, než nám zanechala tady koalice SPOLU. A to my jsme za to období snížili daně o 509 miliard a napumpovali téměř 500 miliard do ekonomiky a podpořili ekonomiku tou částkou,“ podotkl Babiš, že relevantní je také to, co říkají ratingové agentury, kdy jsme si ve všech ratinzích polepšili.

„Je před volbami, stále někdo straší, nesmysly, a my jsme šestá nejméně zadlužená země v EU. Ale Estonsko, Lucembursko, to skutečně nejsou státy, se kterými bychom se měli srovnávat. Takže to srovnání podle počtu obyvatel a průmyslu je se Švédskem, a tam víceméně patříme mezi nejlepší země Evropské unie. A samozřejmě máme výhled konsolidace veřejných rozpočtů. A ten výhled říká o tom, že v roce 2024 budeme na padesáti procentech,“ dodal Babiš, že není důvod se ničeho obávat. „Nenechte se strašit! Kalousek a SPOLU lhali a lžou opět. Ti různí představitelé, kteří nevědí, co je ekonomika, nevědí, jak to funguje,“ apeloval dále Babiš. „Pokud budeme ve vládě, jedeme dál. Budeme navyšovat důchody, platy, investovat a daně zůstanou stejné,“ řekl a vyzdvihl, že Česko funguje skvěle i bez eura.

Dalším interpelujícím byl rovněž vládní poslanec Jaroslav Bžoch, který se rozhovořil o digitalizaci státní správy a o tom, jak je plněna koncepce Digitální Česko. „V prosinci 2017, když jsem byl jmenován, jsem jmenoval vládním zmocněncem kolegu Dzurilu, který konečně udělal něco s digitalizací. Koncepce Digitální Česko byla zahájena základními strategickými a metodickými materiály v roce 2018. Digitální Česko je dnes již plně ukotvená koncepce, která každoročně předkládá vládě takzvané implementační plány, respektive jejich aktualizaci. Tato aktualizace obsahuje záměry jednotlivých úřadů pro digitalizaci, jejich služeb, případně dalších investic do digitalizace a digitální transformace na následující rok v souvislosti s přípravou rozpočtu. Na jednání vlády v pondělí 13. září 2021 byla schválena již třetí aktualizace a na začátku kalendářního roku pak zpráva o plnění programu. V minulých dvou letech bylo ze státního rozpočtu vyčleněno na tyto záměry více než 1,5 miliardy korun,“ začal vypočítávat Babiš. To se následně mimo jiné stalo terčem kritiky pirátského poslance Jakuba Michálka, jenž se ozval právě proti tomu, že první dva dotazy pokládali koaliční poslanci. A to nebylo vše, poslanci z hnutí ANO, mnozí vůbec poprvé, vystoupili se svými dotazy na svého předsedu, aby mu tak umožnili přednést své úspěchy.

Jeden z dalších dotazů právě vládního poslance Romana Kubíčka (ANO) směřoval na cenu emisních povolenek, která podle jeho slov skokově vyskočila. „Předpoklady její hodnoty na 35 eur, které se měly naplnit v roce 2030, jsou dnes na hodnotě 62 eur. Nejvíce se to dotýká našich domácností, protože dva miliony domácností jsou připojené na centrální vytápění, celkem je to asi 4,5 milionu osob. A kdybychom promítli ceny emisních povolenek do koncové ceny tepla, tak po Novém roce asi dojde ke skokovému navýšení cca o 15 procent, což pro ty domácnosti představuje velmi, ale velmi velkou zátěž. Jak je vláda schopna pomoct, tak aby tato cena, tento cenový dopad nebyl tak dramatický?“ zeptal se Kubíček.



„Musíme se vrátit ke Green Dealu. Teď vidíme, co se děje. Přestalo foukat. Mají problém, není proud. Ve Švédsku vyzvali lidi, aby neluxovali. Vypli jadernou elektrárnu. Takže tahle zelená móda, kterou tady reprezentují Piráti, ten šílený Evropský parlament, který tady vymyslel tyhle věci... já jsem konečně rád, že i šéf Škoda Auto řekl, že ta elektroauta jsou problém. Z hlediska dostupnosti ceny. A my nebudeme nikdy souhlasit, aby tady byl zákaz prodeje. Nikdo se neptal lidí, zda chtějí elektroauto, nechtějí. Takže já si myslím, že se to pomalinku bude měnit. Tak jako s tou ilegální migrací, kdy v roce 2014 všichni řvali kvóty, kvóty a teď všichni otočili. A ti, kteří křičeli, tak dokonce jednají s Afrikou, aby tam vraceli ty migranty, nebo posílají plot do Baltu. Takže tady je to podobné – a jak to všechno dopadne, to ještě nevíme. Protože samozřejmě naší snahou je rozvoj účinných soustav zásobování tepelnou energií využívající ve velké míře obnovitelné zdroje, druhotné zdroje,“ dodal Babiš. Podle jeho slov je nutné zabránit dopadům tzv. zeleného šílenství na peněženky lidí.

Další interpelaci pak přednesl pirátský poslanec Jan Lipavský. I ten se domnívá, že dochází k obstrukcím ze strany vládních poslanců, kteří interpelují premiéra a ten následně jen předčítá z papíru. „Jak je možné, že do České republiky zvete na návštěvu Mohammada bin Salmána, což je korunní princ Saúdské Arábie, který má krev na rukou a podporuje terorismus?“ zeptal se Lipavský. Předtím vyvrátil, že by jejich strana chtěla zrušit slevy na jízdném.

A právě toho se Babiš chytil. „Jasně že chcete zrušit slevy na jízdném. Vždyť váš primátor, totální pohroma Prahy, katastrofa, to jsme tady ještě nikdy nezažili, tak nám zvýšil jízdné. Jsem k tomu udělal i hezké video. Takže samozřejmě že zrušíte ty slevy, protože vy nechcete, aby naši důchodci měli slevu. Dokonce i ti mladí. Takže Green Deal byl o penězích! A já jsem byl s Poláky ten poslední, který tam bojoval za peníze, a dostali jsme velké peníze. A pokud jste tady citoval nějaké automobilky, možná byste mohl vědět, že v Čechách máme Škoda Auto,“ nevyjadřoval se stále Babiš k dané otázce Lipavským, ale zato se značně rozhorloval.

„Co se týče Mohammada bin Salmána, tak samozřejmě je to zase manipulace. Ten příběh je takový, že pan Kulhánek byl v Saúdské Arábii a byl tam ve středu a ve čtvrtek. A psal mi, jestli nepozveme tohoto pána, kterého já neznám, až po vaší interpelaci jsem se na to díval, kdo to je. A takových pozvání má mraky lidí. A možná – chápu, že pro vás české firmy neznamenají vůbec nic, ale Saúdská Arábie má peníze, tenhle pán údajně dělá nějakou politiku, změny otevřené společnosti, a pokud s ním chce jednat ministr obrany Spojených států, tak já nevím, kde máte problém. My podporujeme ekonomickou diplomacii a samozřejmě tohle vzniklo na návštěvě pana Kulhánka. A vy tady účelově a zase manipulujete a říkáte, že já jsem ho pozval. Ne, já jsem ho nepozval. Mě se Kulhánek ptal, jestli ho může pozvat. Já jsem říkal: No jasně, ani jsem nevěděl, kdo to je. Saúdská Arábie je země, se kterou jednají všichni, a nevím, proč bychom s nimi nemohli jednat, když tam teď byl náš ministr zahraničních věcí,“ řekl k otázce Babiš a následně se opět vrátil ke Green Dealu, kdy podle něj jsou Piráti českými Zelenými.

„Vy jste v té frakci, která chce zničit Evropu! Ty nesmysly, které tam vykládají a navrhují a tak dále. Takže se divím, že vůbec o tom tady mluvíte,“ zakončil Babiš.

