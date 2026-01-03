„Hrozné, co Pavlovi a první dámě provedli.“ Chaun si udělal legraci z hlavy státu

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
„Přátelé, jsem pobouřen. Dal jsem si kávu, ale nemohou souhlasit s takovýmhle zesměšněním prezidentského páru. Zaslouží si úctu. To, co provedli prezidentskému páru s pomocí umělé inteligence, je postě hrozné. Podívejte se na to. To by měli nějak limitovat. To nejde tohle. Podívejte se na to,“ pozvedal Chaun obočí ve videu dostupném na serveru YouTube.
Poté pustil promluvu prezidentského páru. První dáma Eva Pavlová mimo jiné prohlásila, že Vánoce jsou pro mnohé z nás obdobím, kdy vrcholí stres, shon a povinnosti. Ve veškerém spěchu však často zapomínáme na skutečný smysl svátků,“ poznamenala Eva Pavlová stojící před vánočním stromečkem po boku svého manžela.
Prezident doplnil, že rok 2025 byl v mnoha ohledech náročný.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Vždyť ta AI z nich udělala bezduchý pár. Jako kdyby loutky. Neubližujte jim takhle. Co bychom si o té dvojici ještě mohli myslet? Ach bože bože. A to nechci brát jména prezidentského … božího nadarmo, chytal se scénárista teatrálně za hlavu. Zdá se mu, že prezidentský pár se proměnil v bezduchou dvojloutku, v marionetu. Bez duše. Vždyť i komparzista by to zahrál lépe, tenhle pseudovzkaz. A ten poslední provinční a provinciální herec by do toho vložil více srdce než tahle AI. Tak takhle neubližujte prezidentskému páru,“ zdůraznil Chaun.
Ale v samém závěru videa přece jen padla otázka, zda to přece jen nebyl skutečný Petr Pavel, prezident republiky, se svou ženou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.