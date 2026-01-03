„Hrozné, co Pavlovi a první dámě provedli.“ Chaun si udělal legraci z hlavy státu

04.01.2026 11:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Scénárista Igor Chaun se vrátil k vánočnímu vzkazu prezidenta Petra Pavla a první dámy Evy Pavlové. A nešetřil ostrými slovy. „Přátelé, jsem pobouřen. … Podívejte se na tu hrůzu. To je ostuda,“ spustil. A to byl teprve začátek.

Foto: screen You Tube
Popisek: Petr Pavel a Eva Pavlová u vánočního stromečku

Igor Chaun se vrátil k novoročnímu projevu prezidenta republiky Petra Pavla. Prohlásil, že skutečný prezident pravděpodobně musel být vyměněn. Za model vytvořený umělou inteligencí.

„Přátelé, jsem pobouřen. Dal jsem si kávu, ale nemohou souhlasit s takovýmhle zesměšněním prezidentského páru. Zaslouží si úctu. To, co provedli prezidentskému páru s pomocí umělé inteligence, je postě hrozné. Podívejte se na to. To by měli nějak limitovat.  To nejde tohle. Podívejte se na to,“ pozvedal Chaun obočí ve videu dostupném na serveru YouTube.

Poté pustil promluvu prezidentského páru. První dáma Eva Pavlová mimo jiné prohlásila, že Vánoce jsou pro mnohé z nás obdobím, kdy vrcholí stres, shon a povinnosti. Ve veškerém spěchu však často zapomínáme na skutečný smysl svátků,“ poznamenala Eva Pavlová stojící před vánočním stromečkem po boku svého manžela.

Prezident doplnil, že rok 2025 byl v mnoha ohledech náročný.

Chaun k tomu obratem dodal, že tohle video musela vytvořit umělá inteligence. Tohle dávám okamžitě na facebook s textem ‚Už přestaňme zneužívat AI.‘ Tohle si prezidentský pár nezaslouží. Neee,“ volal zděšený Igor Chaun.

„Vždyť ta AI z nich udělala bezduchý pár. Jako kdyby loutky. Neubližujte jim takhle. Co bychom si o té dvojici ještě mohli myslet? Ach bože bože. A to nechci brát jména prezidentského … božího nadarmo, chytal se scénárista teatrálně za hlavu. Zdá se mu, že prezidentský pár se proměnil v bezduchou dvojloutku, v marionetu. Bez duše. Vždyť i komparzista by to zahrál lépe, tenhle pseudovzkaz. A ten poslední provinční a provinciální herec by do toho vložil více srdce než tahle AI. Tak takhle neubližujte prezidentskému páru,“ zdůraznil Chaun.

Ale v samém závěru videa přece jen padla otázka, zda to přece jen nebyl   skutečný Petr Pavel, prezident republiky, se svou ženou.

Článek obsahuje štítky

Chaun , AI , umělá inteligence , Vámoce , Eva Pavlová , prezident prezident Pavel

