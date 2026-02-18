ÚOOÚ: Zveřejněn Kontrolní plán Úřadu pro rok 2026

Hlavními oblastmi, na které jsou jednotlivé kontroly zaměřeny, jsou mj. postavení pověřenců na ochranu osobních údajů ve veřejném sektoru, zpracování osobních údajů v dlužnických registrech, zpracování osobních údajů v rámci informační databáze podle § 15a odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, či zpracování osobních údajů, které souvisí se Schengenským prostorem.
Úřad se i v roce 2026 opět zapojí společně s dalšími evropskými dozorovými úřady do koordinované kontrolní akce (Coordinated Enforcement Framework 2026). Ta bude zaměřena na dodržování souladu se zásadou transparentnosti a informační povinnosti dle nařízení (EU) 2016/679.
Kontrolní plán Úřadu pro rok 2026 naleznete níže ve formátu PDF.
Kontrolní plán ÚOOÚ pro rok 2026.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.