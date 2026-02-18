Nadace ČEZ: V roce 2025 jsme podpořili rekordních 2 354 projektů

Nadace ČEZ v roce 2025 pomohla s rekonstrukcí či výstavbou 51 dětských a sportovních hřišť, výsadbou nové zeleně ve 130 lokalitách a osvítila 20 přechodů pro chodce, tak aby byly bezpečnější. Zároveň podpořila dalších 1206 nejrůznějších regionálních projektů po celé České republice, kdy podpora putovala do oblasti zdravotnictví, sociální péče, životního prostředí, vzdělávání, kultury a sportu.
„Jsme moc rádi, že můžeme našimi nadačními projekty směřovat energii a prostředky tam, kde jsou skutečně potřeba. Počet žádostí a objem pomoci rok od roku roste a loni jsme pomohli více než 2 300 projektů po celém Česku. Důležitá je i rozmanitost projektů i naše zapojení po celé republice, díky kterému můžeme zlepšovat kvalitu života v řadě koutů naší země,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Hned zkraje roku Nadace ČEZ rozjela grantová řízení pro letošní rok 2026. V lednu bylo spuštěno první kolo grantu Stromy.Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky v něm mohou získat až 150 000 korun. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí původními dřevinami. Doposud se díky grantu Stromy podařilo vysadit přes 148 000 původních dřevin, které ve městech a obcích pomáhají zlepšovat životní prostředí a obecně kvalitu života. Druhé kolo grantu Stromy proběhne v létě (1. 6. až 31. 7.), aby se mohlo sázet i na podzim.
V lednu také proběhlo grantové řízení Neziskovky – profesionální rozvoj sociálních služeb určené na profesionální rozvoj neziskových organizací, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti. Hospice, stacionáře, azylové domy, denní centra, poradny nebo třeba sociálně terapeutické dílny mohou využít až 200 tisíc korun například na různá školení, konzultace či stáže, na rozšíření spektra svých služeb a zvýšení kvality poskytované péče, na získání registrace či známky kvality, na spolupráci s externími odborníky apod. Loni Nadace ČEZ podpořila 291 projektů.
V únoru Nadace ČEZ navazuje prvním kolem grantu Úprava turistických tratí a běžeckých stop, které od letošního roku nese zkrácený název Stopy a trasy. To probíhá od 1. do 28. února a žadatelé mohou získat až půl milionu korun. Nejmladší zavedené grantové řízení (uvedeno bylo poprvé v prosinci 2023) se setkalo s nadšenou odezvou. Nadace ČEZ v něm loni podpořila celkem 131 projektů, od naučných stezek, přes úpravu cyklotras až po údržbu běžeckých stop.
Taktéž od února opět podporujeme osvětlení rizikových přechodů pro chodce již 13. ročník grantu Oranžový přechod. Využívat jej mohou zejména obce mimořádně zatížené silniční dopravou, nejčastěji v okolí škol, školek či domů dětí a mládeže, ale také u vlakových a autobusových zastávek, či v blízkosti nemocnic a zdravotních středisek. Napříč Českou republikou už funguje 291 Oranžových přechodů, další jsou v realizaci.
Přehled aktuálních grantů Nadace ČEZ
Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.
|
Grantové řízení
|
Neziskovky - profesionální rozvoj sociálních služeb
|
Stromy
|
Oranžový přechod
|
Stopy a trasy
|
Oranžové hřiště
|
Podpora regionů
|
Oblast podpory
|
rozvoj a profesionalizace neziskových organizací
|
výsadba zeleně v obcích (aleje, sady, větrolamy…)
|
osvětlení přechodů pro chodce
|
podpora úprav, údržby a obnovy sítě tras pro turistiku, cyklistiku a běžecké lyžování v ČR
|
výstavba a rekonstrukce hřišť
|
veřejně prospěšné projekty
|
Kdo může žádat
|
neziskové organizace poskytující sociální služby
|
právnické osoby se sídlem v ČR
|
města a obce ČR
|
právnické osoby se sídlem v ČR
|
právnické osoby se sídlem v ČR
|
právnické osoby se sídlem v ČR
|
Termín podání žádosti
|
1. 1. – 26. 1. 2026
|
1. 1. – 26. 1. 2026; 1. 6. – 31. 7. 2026
|
1. 2. – 27. 2. 2026
|
1. 2. – 27. 2. 2026; 1. 9. – 30. 9. 2026
|
celoročně
|
celoročně
|
Maximální částka
|
200 000 Kč
|
150 000 Kč
|
120 000 Kč
|
500 000 Kč
|
2 000 000 Kč
|
není stanovena
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.