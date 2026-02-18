Vězeňská služba: Věznice Nové Sedlo mění svou tvář

Úpravy proběhly také v částech určených pro výkon trestu, kde byly modernizovány prostory využívané odsouzenými. Postupné zvelebování se dotýká i míst, která jsou přístupná veřejnosti, a cílem je zajistit vyšší úroveň prostředí pro všechny, kteří věznici navštěvují.
Na jarní měsíce věznice připravuje další úpravy vězeňské zahrady, která dlouhodobě slouží k pracovním činnostem odsouzených. V létě by měly být vybrané části zahrady otevřeny také pro návštěvy, čímž se rozšíří možnosti využití tohoto prostoru.
Významnou roli při realizaci stavebních prací hraje zapojení odsouzených v rámci zaměstnanosti a extramurálních aktivit. Tyto činnosti tvoří důležitou součást výkonu trestu, podporují smysluplné využití času a přispívají k?resocializaci odsouzených.
