19.02.2026 19:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Věznice Nové Sedlo v?posledních měsících dokončila několik dílčích rekonstrukcí a úprav, které zlepšily prostředí pro příslušníky i občanské zaměstnance. Modernizace se týkala jak vnitřních, tak vnějších prostor a zaměřila se především na vytvoření funkčního a komfortnějšího zázemí pro každodenní výkon služby.

Vězeňská služba: Věznice Nové Sedlo mění svou tvář
Úpravy proběhly také v částech určených pro výkon trestu, kde byly modernizovány prostory využívané odsouzenými. Postupné zvelebování se dotýká i míst, která jsou přístupná veřejnosti, a cílem je zajistit vyšší úroveň prostředí pro všechny, kteří věznici navštěvují.

Na jarní měsíce věznice připravuje další úpravy vězeňské zahrady, která dlouhodobě slouží k pracovním činnostem odsouzených. V létě by měly být vybrané části zahrady otevřeny také pro návštěvy, čímž se rozšíří možnosti využití tohoto prostoru.

Významnou roli při realizaci stavebních prací hraje zapojení odsouzených v rámci zaměstnanosti a extramurálních aktivit. Tyto činnosti tvoří důležitou součást výkonu trestu, podporují smysluplné využití času a přispívají k?resocializaci odsouzených.

