Pospíšil (TOP 09): Příroda nepatří jen lidem, ale i zvířatům

Přátelé,
možná jste už zaznamenali tragický osud medvědí rodiny, která se stala obětí nejen lidské hlouposti, bezohlednosti a zřejmě i nekalých úmyslů, ale i nekompetentnosti a selhání.!?
Matku medvíďat z videa zastřelili dva muži, kteří údajně v místě, kde měla medvědice brloh s mláďaty, byli na kontrole těžby dřeva. Prvotní verze incidentu působila tak, že se agresivní medvědice na muže náhle vyřítila, zaútočila na ně i na jejich volně pobíhajícího psa plemene sibiřská lajka, který je doprovázel. A tak muži medvědici zabili jaksi "v sebeobraně", protože jednoho z nich vážně napadla a velice vážně napadla i jejich psa, který bohužel těžkým zraněním podlehl.
Pak se ale začaly objevovat informace o tom, že muži tu údajnou kontrolu těžby dřeva vykonávali v těžce přístupném terénu, v době těsně před setměním. Jejich volně pobíhající pes byl plemeno, které s v některých zemích používá pro lov velké zvěře, včetně medvědů...
Nejnovější vývoj je takový, že slovenská policie od včerejška případ vyšetřuje pro podezření z pytláctví.
Když pak přivolané úřady ohledávali tělo zastřelené medvědice, zjistili, že silně laktovala. Jen díky náhodě našli brloh a v něm několikadenní mláďata ( 2 holčičky a 1 kluk), která už v tu chvíli bojovala o život.
Převezli je do záchranného zařízení, kde do teď bojují o jejich život.
Včera ale bohužel přišla další smutná zpráva. Medvědí kluk, který z nich byl nejslabší, byl v tak špatném stavu, že ho museli euthanazovat.
Medvědí holčičky jsou zatím stabilnější, ale o život stále bojují....
Tenhle tragický příběh ilustruje nepochopení toho, že příroda prostě nepatří jen lidem, ale i zvířatům! A že je prostě potřeba se podle toho ve volné přírodě chovat a přizpůsobovat tomu své chování. Šelmy jako medvědi, rysi a vlci do naší krajiny patří.
A neuvěřitelně cynický a pokrytecký mi přijde i politický přesah. Jako první si totiž přijel udělat dojemné fotky a videa s osiřelými mláďaty, bojujícími o holý život státní tajemník slovenského ministerstva životního prostředí, který je silným příznivcem odstřelu medvědů a podílí se na provádění opatření, která umožňují jejich masivní odstřel.
Pro pár atraktivních záběrů s medvíďaty v náručí je klidně odebere z péče ošetřovatelů. Co na tom, že mláďata mají na kahánku... Co na tom, že se dlouhodobě podílí na nesmyslném honu proti medvědům.
Trocha čísel závěrem:
Slovenští politici před rokem schválili plošný odstřel medvědů v počtu 350 kusů. Údajně především z důvodu zvýšení počtu útoků medvědů na lidi.
Od dubna do konce října 2025 tak zastřelili celkem 201 medvědů. Další medvědi uhynuli při dopravních nehodách nebo byli upytlačeni. Během 7 měsíců tak ze slovenské přírody ubylo 239 medvědů.
