Macinka ve velkých amerických novinách. Zdechovský vybuchl

Český premiér a ministr zahraničí Petr Macinka publikoval komentář v New York Post. Jedná se o jeho osobní vyjádření ke sporu s Hillary Clintonovou, který se odehrál na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka popisuje debatu jako střet dvou realit. Clintonová byla podle něj nepříjemně konfrontována s pravdou.
„Jako místopředseda vlády národa, který přežil více než čtyřicet let v komunismu podporovaném Sovětským svazem, dokážu socialistické uchopení moci rozpoznat už na míli daleko,“ napsal český politik.
Češi podle něj sázejí na selský rozum. V tomto ohledu byl civilizační projev ministra zahraničí Marka Rubia v Mnichově skutečnou událostí. „Podepsal bych každé jeho slovo, zejména jeho výzvu k Alianci zakořeněné na společném dědictví spíše než na prázdném globalismu,“ vyjádřil se Macinka a předložil několik rad, které pomohou Západu přežít. Je podle něj třeba přestat vinit Trumpa za krizi Západu. Dále napsal, že biologickou a sociální realitu nelze odstranit a že obrana Západu začíná doma. „Vůbec neodmítáme Západ. Jsme odhodláni ho zachránit,“ uzavřel svůj příspěvek.
Španěl: Macinka boduje
O jeho článku se diskutuje na sociálních sítích. „Český vicepremiér Petr Macinka v USA boduje a napsal včera pro New York Post názorový článek poté, co se jeho výměna s Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci stala virální,“ napsal na síti X vydavatel Marek Španěl.
Dále se věnuje Macinkovu vzkazu Západu v sedmi bodech:
„1. Přestaňte vinit Trumpa. On nezpůsobil krizi, jen na ni reagoval. Když miliony lidí hlasují pro změnu, problém není v nich, ale v establishmentu.
2. Západ se nerozpadá kvůli nacionalismu, ale proto, že ztratil kontakt s realitou. Armády nebojují za abstrakce, bojují za svůj národ.
3. Spojenectví ano, převýchova ne. NATO potřebujeme silné, ale moc patří do rukou demokraticky zvolených zástupců, ne technokratů.
4. Woke ideologie není zahraniční politika. Naši protivníci v Moskvě a Pekingu neřeší kvóty na diverzitu. Řeší naši slabost. A zelená ideologie? Macinka ji přirovnává k sekulárnímu náboženství, kompletně s proroky, kacíři a odpustky v podobě uhlíkových kreditů.
5. Demokracie znamená respektovat výsledek, i když váš kandidát prohrál.
6. Existují dvě pohlaví. Žij a nech žít, ale nenuť mě popírat realitu.
7. Obrana Západu začíná doma. Rodina, víra, národní odpovědnost.“
Závěrem se ptá, zda čtenáři souhlasí s tezí, že Západ neodmítáme. Jsme odhodláni ho zachránit.
Pavel byl v Mnichově taky, ale nikdo o něm nic nepsal
Novinářka Barbora Koukalová publikovala na svém facebookovém profilu: „Jestli tomu rozumím, tak Petr Macinka na mnichovské konferenci zaujal MAGA komentátory, Barrona Trumpa a pak i samotného Donalda Trumpa, který mu věnoval pár vět na síti, pak napsal komentář do New York Post a bude mít projev v OSN, to vše dva měsíce od voleb. Petr Pavel byl na té konferenci prý taky, ale já nevím, protože žádný výstup jsem neviděla. Nikdo si ho nevšiml, nikdo o něm nic nepsal a poslední projev byl podle mě někde mezi žáčky ve škole. Jo, já už chápu, proč vy chodíte na ta náměstí stát prezidentovi za zadkem.“
Zato novinář Petr Honzejk se na síti X vyjádřil: „Ten Macinka a Trump to už snad není ani stockholmskej syndrom. Trump na nás hartusí, uvaluje cla, lavíruje s tím, že na nás pustí Rusa, a náš ministr zahraničí se k němu lísá jak podnožní pes. Fakt by mě zajímalo, co si myslí, že tím získá.“
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se rozhořčil: „Je ten Macinka vůbec normální? Jeho chování vztahům s USA neprospěje. Právě se nacházím ve Washingtonu a realita je přesně opačná. Řada republikánských politiků i lidí z jejich okolí se mě tady přímo ptá, zda je ministr Macinka ‚normální‘ a jestli česká vláda opravdu myslí své výroky vážně.“
Dále uvedl: „Takže ne – nepovažuji to za přínos pro vztahy se Spojenými státy. Naopak, podobné výstupy nám zbytečně komplikují práci a oslabují důvěru v to, že Česká republika je stabilní a předvídatelný partner.“
