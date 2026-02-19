„Peníze od parazitů dostat k lidem“. O kolik teď vládními škrty neziskovky přijdou?

20.02.2026 4:35 | Analýza
autor: Ladislav Zemánek

Babišova vláda si chce došlápnout na politické neziskovky. V rámci rozvojové spolupráce platili daňoví poplatníci miliardy korun na projekty v zahraničí, jejichž přínos pro Českou republiku je sporný. Mezi největší příjemce státních fondů patřil Člověk v tísni. Vládní politici mluví o „parazitech“ a „tunelování“, bývalý ministr zahraničí naopak varuje před „MAGA slepotou“.

„Peníze od parazitů dostat k lidem“. O kolik teď vládními škrty neziskovky přijdou?
Foto: Repro ČT24
Popisek: Speciální vysílání ČT24 s Jiřím Dienstbierem a Šimonem Pánkem

Programové prohlášení hovoří jasně: „Zamezíme tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus. Neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků.“

Konkrétní opatření už jsou na stole. Sněmovna aktuálně projednává návrh nového státního rozpočtu, který výrazně omezuje státní financování neziskových organizací. Podle propočtů by stát mohl díky škrtům v této oblasti ušetřit bezmála miliardu korun. A to jen za rok 2026.

Ačkoli rozpočet zatím nebyl schválen, je téměř jisté, že úspory se dotknou i tzv. zahraniční rozvojové spolupráce. O co jde? Rozvojová spolupráce je jednou z agend Ministerstva zahraničí, která skrze Českou rozvojovou agenturu převádí miliardy korun neziskovkám na projekty realizované v šesti prioritních zemích – Bosně a Hercegovině, Etiopii, Kambodži, Gruzii, Moldavsku a Zambii. Mimořádná pomoc je navíc už od roku 2014 poskytována Ukrajině za účelem „demokratické transformace“.

Fotogalerie: - Tramvaj v ukrajinských barvách

Slavnostní vypravení tramvaje v ukrajinských národ...
Slavnostní vypravení tramvaje v ukrajinských národ...
Slavnostní vypravení tramvaje v ukrajinských národ...
Slavnostní vypravení tramvaje v ukrajinských národ...
Slavnostní vypravení tramvaje v ukrajinských národ...
Ukrajinský chargé d’affaires Vitalij Usatyj

Tento plán byl schválen ještě vládou Bohuslava Sobotky (ČSSD) s platností do roku 2030. Příslušný strategický dokument uvádí, že „pro Českou republiku je rozvojová spolupráce a humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí výrazem solidarity, klíčovým nástrojem zahraniční politiky a investicí do vlastní bezpečnosti“.

Současná vláda i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) to ale vidí jinak. Česká rozvojová agentura už dvakrát upravila probíhající výběrové řízení vypsané pro neziskovky kvůli škrtům v rozpočtu. Oproti zvyklostem dosud nebyl zveřejněn ani plán činnosti na nadcházející rok. ParlamentníListy.cz se proto obrátily na ředitele agentury Michala Minčeva s dotazem, kolik peněz letos neziskovkám plánují poskytnout. Na otázku odmítl odpovědět.

I nadále však mezi vypsanými projekty figuruje kupříkladu „inkluzivní socio-ekonomická iniciativa Brčko distriktu“ v Bosně a Hercegovině, v zemi, kde česká agentura dlouhodobě spolupracovala s Americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID), kterou Trumpova administrativa rozprášila. Cílem iniciativy je vytváření pracovních příležitostí pro „marginalizované skupiny“.

Psali jsme:

Za vlády Petra Fialy (ODS) agentura financovala i projekty zaměřené na rozvoj inkluzivního vzdělávání v Gruzii, dodávku služebních psů pro kynologickou službu Celní správy a pohraniční policie Moldavska či zlepšení akceschopnosti moldavských hasičů.

Všechny projekty musejí podle stále platných pravidel napomáhat realizaci tří hlavních priorit – rozvoji demokracie včetně zapojování neziskovek do veřejného života, posilování lidských práv a zlepšování klimatu. Podpora lidských práv zahrnuje i propagaci práv „genderově rozmanitých osob“ a benefity pro „ženy, dívky a znevýhodněné skupiny“. Zároveň předpokládá změnu veřejných politik a příslušné legislativy v cílových zemích.

Poslední výroční zpráva za rok 2024 uvádí, že bylo v daném roce realizováno celkem 108 projektů, které české daňové poplatníky vyšly zhruba na 370 milionů korun. O rok dříve vláda neziskovkám touto cestou poskytla skoro 480 milionů, v roce 2022 pak přes 310 milionů. V roce 2021 celková částka dosáhla rovněž 480 milionů.

Člověk v tísni, král čerpání

Dvě skutečnosti přitom vyvolávají zvláštní pozornost. Čím dál větší díl těchto prostředků čerpal Člověk v tísni. Mezi lety 2021–2024 to bylo přibližně 400 milionů korun. Organizace si také ukrajovala čím dál větší podíl. Zatímco v roce 2021 dostala 15 % rozpočtu České rozvojové agentury, v roce 2024 už to bylo téměř 40 %. Ředitele agentury jsme se zeptali na to, kolik peněz úřad rozdal v loňském roce a kolik odčerpal Člověk v tísni. Ani na tyto otázky však Michal Minčev neodpověděl.

Druhým zajímavým faktem je, že prostředky Ministerstva zahraničí, respektive České rozvojové agentury šly i na projekty realizované na českých školách. Předloni tak Člověk v tísni za 3,9 milionu zorganizoval projekt „Jeden svět na školách“ a „Světová škola“, zatímco neziskovka Care ČR představila za půldruhého milionu projekt s názvem „Klimatická změna diskriminuje“.

Působení neziskovek na školách dlouhodobě vyvolává kontroverze. Proto si na činnost neziskovek a jejich agendy mezi žáky chce současná vláda posvítit. Kritiku neziskovek za politickou agitaci a šíření ideologií bývalý šéf Ministerstva zahraničí Jan Lipavský (za ODS) odmítá s tím, že programy Člověka v tísni slouží k prevenci radikalizace. „Pomáhají mladým lidem orientovat se v dezinformacích, rozumět světu a posilovat demokratickou odolnost společnosti. To je dnes, v době hybridních hrozeb, otázka národní bezpečnosti,“ řekl ParlamentnímListům.cz.

A pustil se do současného vedení resortu v čele s Petrem Macinkou, který patří mezi hlavní oponenty politických neziskovek. „Macinka ve své ideologické MAGA slepotě otevírá náruč migrantům. Česká zahraniční rozvojová spolupráce není žádná ,woke agenda‘, ale praktický nástroj zahraniční, bezpečnostní i ekonomické politiky. Její smysl je velmi konkrétní: stabilizovat regiony, které jsou pro nás strategicky důležité, předcházet konfliktům a migraci a zároveň otevírat prostor pro české firmy a technologie. Tyto výdaje nejsou luxusem, ale investicí do bezpečnějšího okolí Evropy a do dobrého jména České republiky ve světě,“ myslí si Lipavský.

Jan Lipavský

  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podobné názory ale mezi vládními politiky nejsou příliš populární. Jindřich Rajchl (PRO) omezení vlivu neziskovek ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz hájí. A razantní škrty ve státní podpoře vítá. „Jediný přínos z těchto transakcí mají parazité z politických neziskovek nasátí na veřejné finance. A Člověk v tísni v této kategorii kraluje. Je nezbytné toto tunelování státního rozpočtu zastavit a prostředky alokovat na mnohem potřebnější účely. Dostat je k lidem,“ zdůrazňuje Rajchl.

Vládní kampaň proti neziskovkám odpovídá i strategii současné americké administrativy. Donald Trump od počátku svého druhého mandátu systematicky omezuje jejich vliv na politické procesy a upouští od masivní zahraniční pomoci. Před měsícem viceprezident J. D. Vance oznámil, že vláda zastaví financování projektů šířících woke agendu, jako je podpora diverzity či sexuálních menšin.

Psali jsme:

Zadním vchodem na Hrad: Kdo za Štítem ostřeluje Turka?
Orbán na Brusel „kašle“. Neziskovky se bojí nového zákona. Přijde i do Česka?
USAID rozcupována. V Člověku v tísni si stěžují, co to znamená
Senátor Hraba: „Rozvojová pomoc“ prakticky bez kontroly je jen velkou celosvětovou korupcí

 

Zdroje:

https://archiv.hn.cz/c1-67808940-plaga-o-omezeni-inkluze-a-vlivu-ideologii-ve-skolach-vystoupeni-politiku-i-neziskovek-musi-dostat-jasny-rad

https://czechaid.gov.cz/cs/file/d4116e79c65fc3d62505778cc3458f42/27028/Metodika_prurezovych_priorit.pdf

https://czechaid.gov.cz/cs/file/fbd7c587287e9a3c1fdd79234c423894/26414/1V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20%C4%8CRA%202024%20%28fin%C3%A1ln%C3%AD%20verze%29.pdf

https://czechaid.gov.cz/dotace/uprava-zneni-uzavrena-dotacni-vyzva-na-pokracujici-projekty-2026

https://czechaid.gov.cz/informace

https://czechaid.gov.cz/o-nas/partneri-zrs-cr

https://mzv.gov.cz/file/2583329/strategie_mzv_2017_A4_09.pdf

https://vlada.gov.cz/cz/vlada/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-224629/

https://www.clovekvtisni.cz/vlada-navrhuje-drasticky-omezit-humanitarni-pomoc-vcetne-podpory-ukrajiny-odbornici-zadaji-prehodnoceni-13255gp

https://www.politico.com/news/2026/01/23/vance-mexico-city-abortion-dei-transgender-march-for-life-00744792

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Člověk v tísni , Rajchl , Neziskovky , Lipavský , MAGA

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potřebujeme neziskovky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jana Patková, MBA byl položen dotaz

Týraní zvířat

Dobrý den, hned na začátek kvituji, že se někdo zabývá problémem týrání zvířat. Jen upřímně, jsou kapacity na to, aby kvůli tomu vznikl nějaký policejní útvar? A hlavně nevím, bude to k něčemu? Nemyslíte, že se spíš musí zpřísnit legislativa a hlavně, že musí za týrání začít padat opravdu tvrdé tres...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Peníze od parazitů dostat k lidem“. O kolik teď vládními škrty neziskovky přijdou?

4:35 „Peníze od parazitů dostat k lidem“. O kolik teď vládními škrty neziskovky přijdou?

Babišova vláda si chce došlápnout na politické neziskovky. V rámci rozvojové spolupráce platili daňo…