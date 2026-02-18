Celní správa: Celníci odhalili nelegální pálenici na jihu Moravy

19.02.2026 22:31 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Tisíce litrů ovocného kvasu, lihový ořechový macerát i destilát v různém stádiu výroby včetně výrobního zařízení zajistili celníci na Kyjovsku.

Výrobu ovocného destilátu v České republice zákon podmiňuje držením platného povolení Ministerstva zemědělství, které specifikuje podmínky provozování pěstitelské pálenice. Ovocný destilát se zde vyrábí výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem, což může být ovoce, ale i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu. V jednom výrobním období si pěstitel může nechat vyrobit nejvýše 30 litrů etanolu (100% alkohol) z vlastní dodané suroviny, který je zdaněn sníženou sazbou spotřební daně. Ovocný destilát vyrobený v rámci pěstitelského pálení nesmí být předmětem prodeje.

Nelegální výrobní zařízení, které celníci našli v objektu bývalého zemědělského družstva, provozoval muž z Kyjovska v naprosto nevyhovujících technických a hygienických podmínkách. Vzhledem k množství připraveného kvasu (přibližně 4000 litrů) se v žádném případě nejednalo o výrobu pro vlastní potřebu. Kromě kvasu celníci na místě zadrželi přibližně 200 litrů destilátů a 100 litrů lihového macerátu. Podle předběžného odhadu by únik na spotřební dani mohl dosáhnout čtvrt miliónu korun. Za přestupek uvedení do oběhu lihu vyrobeného v rozporu se zákonem hrozí muži sankce až do výše 10 milionů korun a bude muset zaplatit vyměřenou spotřební daň.

Vedle zákonného postihu však s sebou nelegální výroba nese značné bezpečnostní riziko, kdy v řadě případů došlo k zahoření či výbuchu rodinných domů, ale především také riziko zdravotní, protože nedokonalou výrobou může destilát obsahovat vyšší množství zdravotně závadného metanolu.

