Spousta času se „prokecá“. Sedláčková odhalila, jak se ve Sněmovně nemaká

Poslanecká sněmovna se v posledních týdnech stala dějištěm nekonečných jednání, která podle mnohých aktérů i pozorovatelů postrádají efektivitu a věcnost. Poslankyně Gabriela Sedláčková (Motoristé sobě) v nejnovějším díle podcastu Chuť moci neskrývala svou frustraci z politické kultury i mediálního obrazu, který je kolem ní a jejích kolegů vytvářen. V rozsáhlém rozhovoru promluvila o zákulisí parlamentních bojů, o své nedůvěře v novináře i o tom, proč je podle ní česká společnost čím dál více rozdělená.
Hned v úvodu setkání se Sedláčková svěřila s pocity, které v ní vyvolává každodenní realita v lavicích dolní komory Parlamentu. Jako člověk, který do politiky přišel z dravého světa soukromého podnikání, naráží na zdlouhavé procesy a rétorická cvičení, která nikam nevedou. „Cítím obrovský zmar a obrovskou neefektivitu,“ přiznala hned v úvodu rozhovoru.
Podle jejích slov je pro lidi zvyklé na jasné výsledky a rychlé rozhodování šokující, kolik času se v politice „prokecá“ na úkor skutečné práce. „Podnikatelé jsou zvyklí, že nemají nikdy víkendy, pracují sedm dní v týdnu, ale ve Sněmovně ve výsledku málo odmakáme,“ posteskla si poslankyně.
Atmosféra na plénu je podle Sedláčkové poznamenána především neustálým nálepkováním. Namísto výměny věcných argumentů se zákonodárci často uchylují k osobním útokům. „Naučila jsem se to vypínat, jedním uchem tam a druhým ven. Opakují se pořád ti samí lidé a bohužel to nejsou argumenty, ale nálepky a urážky,“ uvedla Sedláčková s tím, že si pro vlastní pobavení plánovala vytvořit i speciální pomůcku. „Hrozně dlouho si plánuju bingo, že si tam přinesu kartičky, kde si napíšu ‚proruský tank‘, ‚fašisté‘, a budu si odškrtávat, když to Hřib řekne,“ vysvětlila se sarkasmem v hlase.
Důležitým tématem rozhovoru byl také Filip Turek, jehož popularita už loni šokovala politickou scénu. Sedláčková, která Turkovi dělala tiskovou mluvčí, odmítá, že by šlo o náhodný výstřelek. „Byl nejvyhledávanější osobou minulého roku na českém internetu, v tom dokonce předběhl i Andreje Babiše,“ upozornila na tvrdá data.
Lidé mimo komunitu fanoušků Motoristů si jen těžko dokázali představit, jaký vliv Turek už tehdy měl. „Šla jsem s ním na akce jako MotoGP, a to bylo jako ve filmech, když celebrita jde po červeném koberci. Všichni se s ním chtěli fotit a znát jeho názor,“ popsala politička.
Velkou část kritiky Sedláčková směřovala k médiím a novinářské etice. Popisovala konkrétní zkušenost s redaktory velkých portálů, které viní z šíření dezinformací a nátlakových metod. „V médiích se píše většinou přesný opak toho, jak to je ve skutečnosti. Dostala jsem se do fáze, kdy nemám už vůbec žádnou důvěru v média,“ prohlásila rezolutně.
Jako příklad uvedla situaci, kdy o ní vyšel obsáhlý článek plný věcných chyb jen proto, že novinář nechtěl počkat na její odpovědi. „Sestra mi říkala: Ty, hele, ti novináři si ani neumějí zjistit, jakou školu jsi studovala,“ vzpomínala na moment, kdy si uvědomila hloubku problému.
Tento rozpor mezi realitou a mediálním obrazem podle ní vede k další polarizaci společnosti. Sedláčková přitom dříve věřila, že lze spojovat lidi s odlišnými názory, což se jí prý dařilo během let, kdy provozovala svůj bar na Žižkově.
„Chodili ke mně všichni od Zelených přes Piráty až po SPD a ODS. Všichni se tam sešli, jedni brečeli, ti druzí se smáli, ale vlastně si podali ruku,“ líčila idylický obraz, který se však s postupem let začal vytrácet. „Dneska už to tak není, protože z nějaké strany není zájem o diskusi,“ uzavřela smutně s tím, že tato neochota mluvit s oponentem se z hospod přenesla přímo do nejvyšších pater politiky.
V závěru se rozhovor stočil k ekonomické rovině politiky a k takzvaným politickým neziskovkám. Sedláčková zdůraznila, že cílem jejího hnutí není tyto organizace zakazovat, ale přerušit jejich financování z veřejných rozpočtů.
„My je chceme odstřihnout od našich peněz, od peněz všech daňových poplatníků. Budeme škrtat prachy politickým neziskovkám, abychom zabránili tomu, že jsou přisáty na státních ceccích,“ uvedla s omluvou za svůj expresivní slovník.
