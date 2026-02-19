Zahradil: Naši „liberálové“ hystericky protestují proti realitě

20.02.2026 9:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zmínce Donalda Trumpa o Petru Macinkovi.

Zahradil: Naši „liberálové“ hystericky protestují proti realitě
Foto: Repro ParlamentníListy.cz
Popisek: Jan Zahradil

Že americký prezident Trump na své sociální síti nasdílel a pochválil střet českého ministra zahraničí s americkou exministryní (a Trumpovou sokyní) je pro české PR v USA momentálně důležitější, než to, zda dáváme na obranu 2 nebo 3%.

Ale hlavně se ukázalo, jak zoufale mimo je celý zdejší “liberální” proud opinion-makerů, influencerů, novinářů, intelektuálů, umělců a tzv. elit (resp. těch, kdo se za ně považují). Ti všichni, bez znalosti kontextu, bez sebemenšího vhledu do geopolitické situace ve světě, zato naplněni emocionálním odporem vůči nové vládě, se předháněli v tom, kdo Macinku silněji odsoudí. A všichni tím předvedli, jak hluboko vězí v iluzi “havlovské” či “hodnotové” politiky, v morálním kýči devadesátých let, ve fascinaci jmény minulosti (jako je značka Clinton), v nostalgii po tehdejším jednoduchém, přehledném, unipolárním světě.

Jenže svět už dávno takový není a nejlépe to symbolizuje právě Trump.

Naši “liberálové” to ale nevidí či spíše nechtějí vidět. Protestují proti realitě hysterickým pokřikem a hlukem na náměstích, kde se pateticky ovíjejí kolem prezidenta republiky, z něhož si vytvořili symbol opozice proti této vládě.

Budiž jim to přáno. Česká zahraniční politika se jim ale nemůže a nesmí přizpůsobovat. Nebo se stane stejně irelevantní jako oni.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Macinka ve velkých amerických novinách. Zdechovský vybuchl
Po Trumpově výroku Andrej Babiš zesměšnil Lipavského
Lidovci a Člověk v tísni chtěli kazit Macinkovi radost z Trumpa. Toto „vyhrabali“
Trump pochválil Macinku a pozdravil Česko

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Zahradil , motoristé , Macinka , Trump

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Otevřely se Macinkovým vystoupením v Mnichově České republice mnohé dříve zavřené dveře?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Senát

Opravdu myslíte, že je senát nějakou pojistkou demokracie? Vždyť je řada demokratických států, kteří dvě komory nemají. Myslíte, že to jejich demokracii oslabuje? Mě přijde, že hlavně třeba za bývalé vlády senát nebyl žádnou pojistkou, vláda v něm měla většinu a procházelo jí vše. Pokud budu mluvit ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Marková: Za vším hledej Pojara?

10:05 Marková: Za vším hledej Pojara?

Předražené armádní zakázky asi nikoho už moc nepřekvapí, nicméně míra korupce či diletantismu se zdá…