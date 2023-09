„Hrozný, ta drahota.“ Ceny v Těšíně: Dvacetkrát víc Čechů pro maso a sýry. Poláci jenom pro pivo

Levné potraviny, benzín a další výrobky v Polsku. To je stále téma na českém břehu a proto ten polský navštěvuje dvacetkrát více Čechů než loni. Levné hospody a neomalený Zelenský, to jsou témata na polském břehu. Byli jsme v Těšíně, který rozděluje řeka Olše a mnohé tam zažili.

„Já jim nevěřím. Podle mě jsou to jen lži pro média,“ říká naštvaně starší dáma, která je na procházce s pejskem. Jde kolem řeky Olše v Českém Těšíně a její slova plná nědůvěry platí pro zprávu, že řetězce šéfa vlády Fialu ujistily, že snížení DPH promítnou do cen. I tohle jsme zažili na českopolské hranici…

Na českém břehu

Ostatně jde o zprávu ze začátku měsíce. Česká tisková kancelář tehdy napsala: „Zástupci osmi velkých obchodních řetězců podle premiéra Petra Fialy během čtvrtečního jednání na ministerstvu zemědělství ujistili představitele vlády, že připravované snížení daně z přidané hodnoty (DPH) se propíše do poklesu cen potravin a že budou dbát ještě více na kvalitu.“

Když o tom referuji seniorce, podívá se na mě jako na kloučka, co ještě za sebou tahá kačera, a zamyslí se nad mou nebetyčnou naivitou. „Vládě nevěřím, šéfům řetězců nevěřím, ale věřím selskému rozumu. Ten mi říká, že jestli ceny půjdou dolů, tak to ani moc nezaznamenáme. Mocipáni se k lidem chovají jako k poskokům, podívejte se na nás důchodce. Takže nezbývá, než se podle toho zařídit a nakupovat jinde. A jestli tím Česko tratí na daních je mi úplně fuk,“ rozpálí se s tím, že nám nikdo nic zadarmo nedá. Sama jezdí do polského supermarketu se synem zhruba jednou měsíčně.

Většina druhů potravin je v Polsku levnější. Hlavně maso, sýry, zelenina. Snad jen při koupi vajec a piva se nic neušetří. Mezi oblíbené lokality Severomoraváků patří právě tržiště v Polském Těšíně, kam jezdí i přímý vlak. Mezi nejlevnějšími polskými supermarkety je nejčastěji jmenována Biedronka se znakem berušky. Podle statistik tam zaznamenali téměř dvacetinásobný nárůst počtu českých zákazníků oproti loňsku. Jinak si zákazníci na různých internetových diskuzích pochvalují nákupy autodoplňků, některých léků, nábytku či stavebnin. Za první čtvrtletí Češi podle ekonomů za hranicemi utratili více než 21 miliard korun, skoro o čtyřicet procent více než loni.

Okolo Hlavní třídy vedoucí na most Družby stojí nespočet obchodů s tvrdým alkoholem, ale moc zákazníků v nich není. Byť ta pravá „alkoholová horečka“ narušená metanolovou aférou v roce 2012 už dávno opadla, pořád je zde „tvrdý“ k mání. Ještě z roku 2020 pochází úsměvná historka, kterak opilí Poláci přebrodili Olši, protože u nás chtěli chlastat dál, nicméně dostali pokutu a skončili na záchytce.

„K nám chodí Poláci na pivo a jídlo v restauracích. Je to o trochu výhodnější a lepší,“ řekli mi v infocentru na české straně mostu a dodali: „Přes řeku do Polska se to vyplatí na velké nákupy a pro benzín. Když nakoupíte jednou za dva týdny všechno při jedné cestě, dá se ušetřit opravdu dost. Místní tam jezdí často. Podívejte se na benzínky tady, jak jsou prázdné. U nás tankuje jen našinec, co zapomněl a v nádrži už mu toho moc nezbývá anebo lidi odjinud.“

Na polském břehu

Most Družby se však nyní na polské straně opravuje. Nedaleko něj se nachází na Zámeckém vrchu samozřejmě zámek, gotická Piastovská věž a krásná vyhlídka do kraje. Ulicí Hluboká se návštěvník dostane na rynek, tedy náměstí s fontánou a sochou svatého Floriana uprostřed ní. Usadím se v jedné z restauračních předzahrádek a na vlastní „šrajtofli“ i „splávek“ ověřím, že pivo na polské straně opravdu není to pravé ořechové. Dá se se mnou do řeči chlápek od vedlejšího stolu, který těch „zrzavých“ už ověřil trochu víc.

„Je to hrozný, jaká je v Česku drahota. No, všude bude hůř. Rusáci to na Ukrajině nevzdají a u nás zůstanou uprchlíci na léta,“ říká Jacek. Podle některých průzkumů v Polsku klesá zájem pomáhat ukrajinským uprchlíkům. Mezi důvody jsou uváděny „jiné normy, jiná kultura“ anebo, že si „myslí, že jim všechno patří“. V Polsku nyní podle statistiky žije přes tři miliony Ukrajinců, přičemž 1,5 milionu jich přišlo do země s bílou orlicí v rudém erbu poté, kdy Rusko vtrhlo na Ukrajinu.

Nicméně teď mi Jacek - zase ověřoval kvalitu piva - telefonoval. Reagoval na vystoupení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Valném shromáždění OSN, které pobouřilo mnohé Poláky. „Je šokující vidět, jak někteří v Evropě, někteří naši ‚evropští přátelé‘ solidaritu jen hrají v politickém divadle a rozehrávají ‚thriller s obilím‘ a zdá se, že hrají vlastní roli, ale ve skutečnosti pomáhají připravit scénu pro moskevské herce,“ řekl tam Zelenský před pár dny.

„Tak tohle máme za naší pomoc. Naštvalo to snad všechny mé přátele. Co si to ten komediant dovoluje,“ řekl mimo jiné Jacek v narážce na to, že před vstupem do politiky působil Zelenský jako herec. Například ukrajinského prezidenta si zahrál v seriálu Sluha národa.

