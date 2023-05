„J*blo vám.“ Zákaz CBD na popud EU. Fialovu vládu koupou i příznivci

Vláda letos v dubnu schválila plán politiky v oblasti závislostí na následující dva roky, který počítá se zavedením přísně regulovaného trhu s konopím a uvažuje se tak o tom, že by si lidé mohli v blízké budoucnosti legálně koupit marihuanu obsahující psychoaktivní tetrahydrokanabinol (THC). O to více tak nyní prodejce i uživatele překvapil brzký zákaz produktů s obsahem druhé hlavní látky v konopí – kanabidiolu CBD, která nemá psychoaktivní účinky. „Tady někomu slušně jeblo…“ zní po vyjádření ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL), že krokem „chrání spotřebitele“. Ministr se brání, že zákaz CBD je na popud EU. Fialovu vládu za to však koupou i její příznivci.

Látku, která se dosud v Česku prodávala ve formách oleje, cukrovinek či například tinktur, podle ministerstva není možné prodávat kvůli nařízení Evropské unie o nových potravinách, dle něj se totiž produkty obsahující CBD považují za takzvané nové potraviny, protože nebyly v členských státech konzumovány ve významné míře před květnem 1997. Proto se nesmějí uvádět na trh, dokud jejich bezpečnost neprověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).



Ministerstvo dle ČTK uvedlo, že podle rozsudku Soudního dvora EU není CBD považován za omamnou látku, avšak zároveň Evropský úřad pro bezpečnost potravin podle ministerstva konstatoval, že pro nedostatek dat není možné potvrdit bezpečnost CBD



Trestní zákoník aktuálně stanoví, že pěstování či přechovávání malého množství konopí s obsahem psychoaktivní THC nad 0,3% je přestupkem. U většího množství se pak již jedná o trestný čin, stejně jako v případě prodeje marihuany. CBD je oproti tomu zcela legální – přestože jsou totiž obě látky chemicky blízké, CBD není psychoaktivní látkou.

Paradoxně tak může působit, že mezitím, co se chystá brzký zákaz prodeje výrobků obsahující CBD, vláda zároveň připravuje návrh na regulovaný trh konopí, který by umožnil lidem v Česku pořizovat si marihuanu obsahující i vyšší množství psychoaktivní THC.



Podle serveru E15.cz vládní návrh na regulovaný trh konopí počítá s tím, že by byla podmínkou povinná registrace, roční poplatky a denní limit bude činit pět gramů. Při nákupu ve specializovaném obchodu se bude muset kupující podle serveru zapsat do celostátního registru, ke kterému budou mít přístup licencovaní prodejci, kteří budou kontrolovat maximální povolené množství konopí na den, předběžně se počítá s hranicí pěti gramů.



V případě THC se dle portálu E15.cz Piráti přiklánějí k názoru, že by se jeho množství mělo pohybovat v maximální výši okolo 18 až 20 procent na jednu rostlinu.



Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil dle serveru Echo24.cz pak podotkl, že díky novému zdanění návykových látek a efektivnějšímu výběru daní by stát ročně mohl získat až 15 miliard korun.

Zatímco se takto hovoří o možnosti vyšších výběrů daní díky legalizaci marihuany, zaznívají názory, že stát naopak aktuálně krokem zákazu prodeje produktů s CBD o finance přijde, jelikož je dost očekávatelné, že se část trhu přesune do šedé zóny.



ČTK upozorňuje, že navíc zřejmě podle vyjádření majitelů obchodů nastane to, že výrobci své produkty jen přejmenují a začnou je označovat například jako sběratelský předmět nebo surovinu k dalšímu zpracování. Majitel společnosti Konotéka Jan Šimr uvedl, že je trh s CBD a konopnými produkty v Česku obrovský, pohybuje se v řádu stovek milionů korun a každým rokem roste. „Máme stovky zákazníků, kterým CBD pomáhá při potížích se spánkem, zvládáním stresu či regenerací po sportovních výkonech,“ řekl.

Podle vyjádření Jiřího Stably, zakladatele značky konopných produktů Stabla, chce potravinářská inspekce postupem proti CBD zamaskovat selhání v dozoru nad prodejem takzvaného HHC, které má značné psychotropní účinky téměř srovnatelné s marihuanou.

Mluvčího SZPI Pavel Kopřiva serveru iDnes.cz sdělil, že zákaz uvádění na trh začal v EU platit plošně už v dubnu a Česko plánuje zavést opatření k CBD již v první polovině června 2023. „Je potřeba zdůraznit, že opatření obecné povahy nezavádí nové povinnosti pro provozovatele, pouze konstatuje porušování již existujících právních předpisů ze strany širšího spektra provozovatelů a vyzývá je k neprodlené nápravě tohoto stavu,“ sdělil. Prodejci dle serveru nedostanou ani možnost zboží doprodat.

Zákaz prodeje potravin s CBD budí kontroverzi



Chystaný urychlený zákaz výrobků s CBD, které se v Česku legálně prodávaly řadu let, vzbuzuje nemalé reakce nejen u prodejců, kteří očekávají škody až v miliardách korun, nýbrž i u veřejnosti.



„Mně by to vlastně mohlo být jedno, neb žádná svinstva neužívám, ale jestli se rýsuje nějaká forma legalizace marihuany a kór když CBD nemá psychoaktivní účinky, není takovýhle humpolácký zákaz trochu blbost? Nedávalo by smysl radši vymezit nějaká pravidla?“ táže se k dění kolem CBD ředitel česko-portugalského technologického startupu Incomaker, člen ODS a přednášející na Vysoké škole ekonomické (VŠE) Tomáš Šalamon.

Mě by to vlastně mohlo být jedno, neb žádná svinstva neužívám, ale jestli se rýsuje nějaká forma legalizace marihuany a kór když CBD nemá psychoaktivní účinky, není takovýhle humpolácký zákaz trochu blbost? Nedávalo by smysl radši vymezit nějaká pravidla?https://t.co/WU0Vs0SZ6v — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) May 7, 2023

„Tohle je taky úplně šílený. Jako tady to fakt řídí úplný kokoti,“ vyjádřil se pak komentátor Luděk Staněk k příběhu ostravského muzikanta a moderátora Davida Tobiasze, jenž přišel kvůli covidovým restrikcím o práci a aby uživil rodinu, začal se věnovat výrobě léčivých mastí a olejů z legálního konopí s obsahem CBD, což nyní bude narážet na nový zákaz od státu.

Tohle je taky úplně šílený. Jako tady to fakt řídí úplný kokoti. https://t.co/LWbKEQljfk — Ludek Stanek (@LudekStanek) May 3, 2023

„Tohle je tak strašně, nepředstavitelně hloupý. CBD se roky prodává v různých formách, je možné si dohledat kvalitu u jednotlivých výrobců, navíc je to neškodné. A proto přichází Evropská komise a v závěsu i české orgány a jdou to zregulovat a zdemolovat,“ nechápe zákaz také novinář Tomáš Jirsa.

Tohle je tak strašně, nepředstavitelně hloupý. CBD se roky prodává v různých formách, je možné si dohledat kvalitu u jednotlivých výrobců, navíc je to neškodné. A proto přichází Evropská komise a v závěsu i české orgány a jdou to zregulovat a zdemolovat.https://t.co/wfx2KfIAWB — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) May 3, 2023

Proti zákazu se staví též lékař a olympijský vítěz Lukáš Pollert. „Zase ta Evropská unie… V ČR se jedná o legalizaci prodeje THC (v některých státech už je povolena) a díky EU budeme teď zakazovat prodej CBD, kde není po THC ani památky? Kolik lidem uškodilo CBD?“ ptá se.

Zase ta Evropská unie..

V ČR se jedná o legalizaci prodeje THC (v některých státech už je povolena) a díky EU budeme teď zakazovat prodej CBD, kde není po THC ani památky?

Kolik lidem uškodilo CBD?

Zdroj: https://t.co/nlW2Jefo3e — Lukáš Pollert (@pollert11) May 8, 2023

Ministr zemědělství kritiku odrážel textem, v němž uvádí, že „EU má na potraviny a jejich zdravotní nezávadnost opravdu přísná pravidla a i pro ČR (a tím spíše pro mě jako ministra zemědělství) je zdravotní nezávadnost potravin naprosto zásadní“.

Ve svém komentáři na serveru Seznam Médium podotkl, že jej překvapilo „pozdvižení“ kolem oznámení, že bude na základě stanoviska Evropské komise zakázán prodej potravin a doplňků stravy obsahujících CBD a jiné kanabinoidy. Je podle něj „nesmysl“, aby ministerstvo umožnilo „prodej čehokoliv, o čem někdo subjektivně prohlásí, že mu to pomáhá či chutná.“



„Neříkám, že je CBD škodlivé. Neříkám ani, že je neškodné. Hodnotit mi to ani nepřísluší, od toho máme v Evropské unii vysoce specializovanou instituci – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA),“ vzkázal Nekula. Poukázal, že EFSA identifikoval několik oblastí, které je třeba prozkoumat, aby konzumace této látky nebyla pro lidské zdraví nebezpečná.



„Evropská komise nyní sbírá data potřebná pro posouzení bezpečnosti potravin a doplňků stravy s CBD. Do doby, než vydá závěrečné stanovisko, se potraviny s CBD prodávat nesmí. Paralelu přitom můžeme vidět v mnoha jiných oblastech a jde o naprosto standardní proces, který má v první řadě ochránit zdraví spotřebitelů,“ doplnil.

Závěrem podotkl, že nejznámější je asi v současnosti uvedení na trh některých druhů hmyzu, což EFSA umožnil a „byť jde o okrajovou záležitost a povolení platí již delší dobu, i toto vyvolalo na dezinformační scéně v posledních dnech pozdvižení a někteří dezinformátoři se toho snaží využít a vyvolávat v lidech zbytečný strach“.



Brněnský zastupitel Matěj Hollan však vysvětlení ministra příliš nepřijal a poznačil, že situaci kolem CBD ve Francii vyřešili dočasnou regulací.



„Na tamním trhu stanovili povolený limit obsahu CBD v produktech na úrovni maximální denní dávky, což je podle Švejdy 50 gramů pro dospělou a zdravou osobu. V Německu pak rozdělili produkty obsahující CBD na takzvané tradiční a nové podle způsobu zpracování a obsahu látky. „Trh to tam přijal a fungují dál,“ uvedl k tomuto příkladu František Švejda z obchodu Hemp Factory, kde se potraviny obsahující CBD na českém trhu prodávají od roku 2014, pro Hospodářské noviny.



„Papežštější než papež,“ komentuje tak Hollan slova prodejců, v nichž zaznívá, že je zákaz produktů obsahujících CBD pro legální trh zcela likvidační.

Ministru Nekulovi se mimo to Hollan vysmál za slova, že zákazem CBD chrání spotřebitele. „Tady někomu slušně jeblo… tím, že jsem byl taky v politice a taky už se mi to stalo – teda doufám, že ne až takhle – si myslím, že mám slušnej radar na to, když někomu v politice začne mr*at,“ vzkázal poté, co Nekula svůj komentář o CBD nadepsal: „Sdílejte, než to smažou! Potraviny bude nově možné prodávat bez posouzení vlivu zdraví na člověka. Umožníme prodej čehokoliv, o čem někdo subjektivně prohlásí, že mu to pomáhá či chutná. Je libo potraviny ze sršní a pavouků nebo marihuanu v koláčcích?“



„Ale hlavně, že je prdééél. Co na tom, že docházejí léky jak na běžícím pásu a CBD denně užívá…“ dodal Hollan.

Zakazovat produkty s CBD nedává smysl ani podle europoslance Mikuláše Peksy (Piráti). „S Pirátskou stranou chceme konečně regulovat CBD jako psychomodulační látku. Dostaneme ji tak pod dostatečný dohled, bude dostupná na trhu, zajistíme bezpečnost pro spotřebitele i jasné podmínky pro výrobce a zpracovatele,“ sdělil na twitteru, jaké řešení by si představoval on a jeho spolustraníci.

Myslím si, že zakazovat CBD produkty nedává smysl. S @PiratskaStrana chceme konečně regulovat CBD jako psychomodulační látku. Dostaneme ji tak pod dostatečný dohled, bude dostupná na trhu, zajistíme bezpečnost pro spotřebitele i jasné podmínky pro výrobce a zpracovatele. pic.twitter.com/TXR2IJoLwp — Mikuláš Peksa (@vonpecka) May 3, 2023

