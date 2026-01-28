„Já dobře vím, jaká je ta nezávislost.“ Čunek zasáhl do Čapího hnízda

Česká republika se ocitá v mimořádné situaci. Poslanecká sněmovna má v následujících týdnech rozhodovat o vydání k trestnímu stíhání hned dvou ze čtyř nejvyšších ústavních činitelů. K samotnému hlasování směřuje proces, který se rozběhl před několika dny, kdy se případem začal zabývat mandátový a imunitní výbor Sněmovny.
Jedna ze žádostí o vydání se týká předsedy vlády a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Druhá pak míří na předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamuru.
K aktuální situaci se v krátkém videu vyjádřil senátor a bývalý předseda KDU-ČSL Jiří Čunek. Vysvětlil, proč je proti vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a předsedy hnutí SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání.
„Hitem internetu a také televize v současné době je, zda Sněmovna vydá, nebo nevydá premiéra Andreje Babiše a předsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. Já zcela zásadně, aniž bych byl volič jednoho z nich nebo jejich strany, jsem proti vydání,“ řekl jasně úvodem Jiří Čunek.
Jako první důvod Jiří Čunek uvedl, že v případě Andreje Babiše se podle něj trestní stíhání dlouhodobě používá jako politický nástroj. „U Babiše se ukázalo dlouhodobě, že všichni oponenti to používají jako předvolební hit, jako jednu z politických metod, jak odstranit svého soupeře,“ uvedl senátor.
Kauza Andreje Babiše je podle jeho názoru uměle protahovaná, zároveň upozornil, že nelze vyvozovat závěry v situaci, kdy vina nebyla pravomocně prokázána. „Já s tím zásadně nesouhlasím, protože nikdo z nás zatím neví, zda byl vinen, nebo nebyl vinen. Navíc jsem přesvědčen, že to je naprosto uměle prodlužovaná kauza,“ pokračoval.
Problém spatřuje i v systémovém nastavení vztahu mezi politikou a justicí. „Mohu zmínit bývalého nejvyššího státního zástupce Zemana, který si Babišovu kauzu – jestli ji pustí, nepustí, jak to bude – držel možná více než rok. Pak si vezměte, jak má fungovat firma, podnik nebo také premiérský úřad, když vláda, která jmenuje nejvyššího státního zástupce, je mu zároveň podrobena, protože na něm záleží, co udělá. Všichni sice mluví o nezávislosti, ale já velmi dobře vím i z vlastní zkušenosti, jaká ta nezávislost je,“ podotkl Jiří Čunek.
Nevydání poslanců navíc neznamená, že by se Andrej Babiš či Tomio Okamura trestnímu stíhání vyhnuli. „Babiš ani Okamura trestnímu stíhání neuniknou a poté, kdy přestanou být poslanci, se ty věci budou došetřovat. Takže v tomto smyslu může být učiněno spravedlnosti zadost. Hlavně ale tu nebudeme poslouchat zase celé čtyři roky, kdo kdy pojede k soudu, kdy nepojede a tak dále,“ uvedl senátor.
Mimo jiné podotkl, že v obou případech se nejedná o natolik závažné skutky, aby podle něj ospravedlňovaly tak dlouhodobý politický a mediální tlak. „Jsou to poměrně marginální věci, protože Andrej Babiš už těch čtyřicet pět nebo čtyřicet šest milionů, které dostal, zaplatil, takže tam už se nehraje o žádné peníze. A u Okamury, zda to byl, nebo nebyl trestný čin a zda za to bude nějakým způsobem odsouzen, tak tam zřejmě také o žádné společensky závažné věci nejde,“ míní.
„Myslím si, že to nevydání v tomto případě je namístě, a kdyby fungovala justice, policie a státní zástupci nezávisle a dobře, tak ty soudy už byly dávno skončené,“ zakončil své vyjádření lidovec Jiří Čunek.
