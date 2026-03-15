Marková: Případ Natálie Vachatová

Všichni jsme asi v posledních dnech zaznamenali hysterickou reakci médií, a zvláště některých vybraných jedinců na to, že by nová Babišova vláda ráda zprůhlednila politické neziskovky u nás. A angažovala si na to poradkyni spojenou s Společností pro obranu svobody projevu (ZDE), která se tím dlouhodobě zabývá. Nic víc, nic míň. Ve zkratce jde o to, aby každá taková neziskovka musela prokázat původ svého svého financování, protože kdo maže (platí), ten jede a velí.
Asi by se zdálo, že na tom není nič špatného, protože ten, kdo nemá co skrývat a žádná šméčka nedělá, by neměl důvod panicky ječet. Taky si jistě mnozí z vás na sociálních i jiných mediálních platformách zažili od libtardů takové to „Kdo tě platí?“. Takže neměli by právě oni být štěstím bez sebe, že se to konečně ukáže? Že se konečně ukáže ta pavučina ruských peněz, tekoucí proudem Niagáry ke všem těm dezolátům prostřednictvím tajných organizací?
Světe div se, nejsou. Dezoláti jsou v klidu, protože by se nejspíš ukázalo, že to celé je jen smyšlená pitomost, a oni se mohou zmítnout. Proč asi. Protože by se ukázalo, jak moc lidí je zde poplatných a placených „vlastenecké“ demokracii z Bruselu? Nebo odjinud? Najednou je transparentnost něco jako mor a cholera kombinovaná syfilisem. Tak hlavně, že si na to oni pořídili zákon o činnosti pro cizí moc. Ale asi jen tu jednu. Ehm…
Bc. Jana Marková
Kdo nejvíc ječí? Je jich hodně, ale zmiňme například Romana Mácu, který je kvůli Natálii úplně bez sebe, nebo Lipavského, který zase zuřivě interpeluje premiéra, nebo Adrianu Černou. Aby nebyli za úplné trapáky, tak nenapadají ani tak to vznikající nařízení, ale hlavně jeho domnělou autorku, protože někdo našel v nějakém nejspíš šlohnutém souboru její metadata z počítače. Zcela účelově tím spustili takový ten bolševický normalizační lynč, kdy se pokoušejí zastrašit danou osobu tak, aby to raději už nikoho dalšího nenapadlo a osoba to raději vzdala. Humus největší. Ale celkem příznačné.
Co tedy mimo jiné PRÝ vadí:
- Prý má bratra, co pracuje v Rusku. No a? Foltýn měl zase bratra, odsouzeného za loupež a vydírání. Byl proto bezpečnostní hrozba? Ne, to bylo řečí, že za bratra nikdo nemůže. Ale tohle je jiné. Jiný bratr jiné osoby. Aha.
- Prý psala do Sputniku. Víte, že cokoliv, co zveřejníte na FB, si může převzít jakékoliv médium, a vy s tím neuděláte vůbec nic? Děje se mi to běžně a je to prostě součást tohoto prostoru. Katastrofa, že?
- Že se jednou na akci nechala vyfotit s poslancem AfD Bystroněm? Ano, to je katastrofa a určitě to znamená, že dostala půlku jeho údajných peněz z Ruska. Třeba jako já půlku z honorářů Freddieho Mercuryho, když s ním mám fotku v Muzeu voskových figurín.
- Že řekla, že jakkoliv je to problematické, většina lidí v Rusku Putina volí? No a ne? Navíc podstatou odpovědi k filmu (!) byl americký dotační program, nikoliv demokracie v Rusku.
Co ale asi vadí skutečně:
- Že se bude vědět, odkud peníze do neziskovek proudí.
- Že se bude vědět, kolik jakých lidí a za kolik je na ně přisátých.
A na závěr. Tento zákon nemá původ v Rusku, ale v Americe pod názvem FARA. A mimochodem, holky a kluci, i EU připravuje vlastní balíček na „ochranu demokracie“, který má též zavést registr transparentnosti pro subjekty, zastupující zájmy třetích zemí.
Takže tak. A Natálii držím palce a věřím, že tenhle humus překoná, protože my jsme na to dlouhodobě zvyklí a není na to sama. A konečně se ukáže, kdo s kým a za kolik. To přece chceme všichni, ne? Aha, tak ne.
Článek byl převzat z Profilu Bc. Jana Marková
