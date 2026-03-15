Z benzínu se v Partii přešlo na Rusko. A byl oheň na střeše

Co vláda ČR udělá s dopady ropné krize? Takové bylo první téma speciálního vydání Partie Terezie Tománkové se zástupci všech stran, hnutí a koalic, které se dostaly do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová (ANO) odpovídala na otázku, proč v roce 2022 vyzývalo její hnutí z opozice k fiskálním nebo daňovým opatřením, ale nyní je nepovažuje za vhodné.
„Byla to diametrálně odlišná situace. A to v tom, že v té době už ta cena za litr byla o 10 Kč vyšší, než je v současné době. A byli jsme v dramaticky jiné situaci z pohledu krize, atakovala nám inflaci 13 %, teď jsme na nejnižších číslech díky našim opatřením v energetické oblasti. Byl tady dramatický růst vedle pohonných hmot i energií. My jsme tehdy přišli s 12 opatřeními, z nichž tohle bylo pouze jedno z nich, ale nejzásadnější bylo zastropování cen energií u výrobců, což vláda neudělala. Důsledky jsme všichni pocítili na vlastní kůži, včetně našich firem,“ vysvětlila místopředsedkyně ANO.
Šéf ODS Martin Kupka reagoval: „Situace byla mimochodem jiná v tom, že například Andrej Babiš hovořil o tom, že sledování marží je výsměch, nadával tehdejší vládě. Ale já tady nebudu dělat podobný krok. Je namístě sledovat vývoj cen, což je odpovědnost vlády, a zároveň připravit to, s čím jsme přišli my, navrhnout snížení spotřební daně. To je krok, který je protiinflační, který je odpovědný. To, co říká paní ministryně, vůbec nesedí. My jsme navrhli dočasné snížení spotřební daně o korunu sedmdesát, což by za čtyři měsíce představovalo zhruba pět miliard korun výpadek, ale na druhou stranu paní ministryně by to vědět měla. Tím, že ceny rostou obecně, tak stát vybírá víc na dani z přidané hodnoty. A tady ten výpadek už při rozdílu zhruba 10 Kč opravdu je schopen kompenzovat až tři miliardy korun.“
Ke slovu se dostal také předseda Poslanecké sněmovny (PS) a předseda SPD Tomio Okamura. Odpověděl na otázku, jestli bude SPD přesvědčovat koaliční partnery k přísnějším opatřením, co se týče cen pohonných hmot.
„Víme o tom, že tady máme zákon o cenách, který samozřejmě umožňuje stropovat marže, je to ale samozřejmě to nejzazší řešení. Já v žádném případě nebudu nikdy obhajovat vyšší ceny pohonných hmot. Porovnáváme to se zahraničím – v Německu o 10 Kč na litr vyšší ceny, v Polsku o 2 Kč vyšší ceny, Slovensko plus minus nastejno, Maďarsko o něco levnější. To znamená, že my pečlivě monitorujeme situaci i v okolních zemích, aby Česká republika neměla vyšší ceny než okolní země,“ zmínil Okamura.
Do diskuse se vložil šéf STAN Vít Rakušan. Kontrola marží, do které se pustila vláda, je podle něj v pořádku. „Dělejte to, hodnoťte to. Já se směju té vaší licoměrnosti, že jste se úplně jinak vyjadřovali a chovali, když jste byli opozicí, a když jste vládou. A tady je to černé na bílém,“ rozohnil se Rakušan.
Moderátorka chtěla vědět, kde je pro Motoristy hranice, kdy stát zasáhne do trhů, do svobodného podnikání, do marží a udělá nějaká fiskální opatření nebo bude stropovat.
„Motoristé jsou přesvědčeni o tom, že v tuto chvíli je důležité nepropadat panice. Každý z nás v životě zažije různé globální výkyvy, respektive lokální konflikty a nějaké globální pohyby trhů, to znamená, ty výkyvy se prostě děly, dějí a dít budou. Jde o trh a v tomto ohledu ještě ta situace není taková, že bychom měli propadat panice nebo v tuto chvíli dělat nějaká opatření. V určitou chvíli k tomu může dojít,“ připustil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé sobě).
K aktuální situaci kolem cen pohonných hmot se vyjádřil také poslanec Ivan Bartoš (Piráti). „Vláda Andreje Babiše má v tuto chvíli oproti nám jednu nevýhodu. My jsme reagovali na situaci, která byla po útoku Ruska na Ukrajinu s tím, že Česká republika napřímo nakupovala od Ruské federace zemní plyn a benzín. A nějakou dobu jsme pracovali na diverzifikaci, která samozřejmě znamenala podívat se na státy, které vyvážejí ropu a zemní plyn,“ řekl Bartoš.
Připomněl, že Česká republika je tranzitní země. „Tady každý natankuje, takže když to snížíme globálně, tak každému, kdo pojede přes Českou republiku kamionem, se zde vyplatí tankovat. My přece nechceme zlevňovat komoditu, jíž v dané chvíli bude nedostatek. Pokud zapneme nějakou rychlou kompenzaci, pak ji zapneme směrem k těm koncovým uživatelům,“ navrhl pirátský poslanec.
Opoziční politici se vraceli k 11hodinovému projevu Okamury
Diskuse byla stále živější a postupně nabývala konfrontační charakter. „Inflace klesla na 1,4 % díky současné vládě a jejím opatřením,“ pochválil Okamura vládní koalici. Kroky, aby nedošlo k růstu inflace v důsledku konfliktu na Blízkém východě, se podle něj připravují.
„Musím se usmívat, ale smutně,“ reagoval Rakušan a připomněl, jak Okamura dokázal v PS mluvit 11 hodin v kuse bez toho, aniž by musel na toaletu. A dodal, že předchozí vláda podporovala obnovitelné zdroje.
Šťastný uvedl, že je pragmatický člověk a nezažil střety v předchozí PS. Opozice se však podle něj nesnaží najít řešení, např. jak řešit energetiku. Současná situace na Blízkém východě způsobuje problémy, ale vláda je bude podle ministra řešit. „Apeluji, aby opozice byla konstruktivní,“ vyzval Šťastný.
„Při dnešních cenách ropy Rusko denně dostává miliardy navíc, ze kterých může financovat válku na Ukrajině,“ zdůraznil Bartoš. Je podle něj správné, že se nedělají nějaká neuvážená opatření typu snižování spotřební daně. Měl by se však připravit krizový balíček pro sociálně ohrožené domácnosti. „Mohou to být úlevy, které zafungují, ne výplata cash,“ poznamenal pirátský poslanec.
„Já jsem vystoupila ve sněmovně, seznámila jsem s kroky. Pravidelně informujeme na všech tiskových konferencích. Není dobré přijímat chaotická opatření. Čekáme, co řekne trh,“ zmínila Schillerová. Plán B prý existuje. „Nenastala doba, kdy ho spustit,“ tvrdí ministryně.
Rakušan ocenil, že ministryně financí má informace. Chtěl by však, aby vláda svůj „plán B“ představila.
Nespokojený s postupem vlády je také Kupka. Odmítl slova Schillerové, že návrhy ODS jsou „plácnutí do vody“. Vzápětí i on hovořil o legendárním projevu Okamury, který trval 11 hodin. I on připomněl, že současný předseda PS hovořil bez přestávky na toaletu.
„Já jsem na ministerstvu dopravy týden poté, co Putin spustil válku, dělal opatření,“ zmínil pak exministr Kupka.
„Nevím, proč tady brečíte,“ vrátil se k předchozímu volebnímu období Okamura. Hovořil o tom, že Fialova vláda lhala občanům.
Rakušan: Špatně se mluví, když tu Okamura křičí
Tománková řekla, že by téma ráda posunula a zmínila prohlášení USA, že pozastaví na 30 dní sankce, EU je proti.
„ČR sankce nerozporuje. Co dělá Trump, je věc americké administrativy,“ zdůraznila Schillerová. Postoj české vlády je podle ministryně jasný.
„Diverzifikace zdrojů vždy vede ke snížení cen. Nejen Trump, ale i americký ministr financí to říká. V případě, že by přišla ropná krize, je lepší, aby občané měli paliva, energii levnější. Konkurenceschopnost upadá. Dřív nebo později se k té diskusi dostat musíme,“ řekl Okamura.
Kupka pravil, že musí zaznít jasné „ne“. Vláda Andreje Babiše má podle něj dvě tváře.
„Nelžete, volá po tom i rakouská vláda, taky by brali ropu z Ruska, pokud bude levnější,“ vzal si slovo Okamura.
„Špatně se mluví, když tu Okamura křičí. Když hasíme následky ruského útoku na Ukrajině, také nás to něco stojí. Musíme myslet na budoucnost,“ sdělil Rakušan.
„Putin nabízí výhodnější podmínky Trumpovi, ale něco bude chtít. Třeba se rozhodne, že chce nějakou část Ukrajiny. Řešme teď i elektromobilitu, abychom se do budoucna vyhnuli závislosti,“ řekl Bartoš.
Moderátorka chtěla vědět, zda platí postoj vlády, nebo předsedy Poslanecké sněmovny.
„Nejsem mluvčí pana Okamury, jsem vicepremiérka vlády. Sankce platí, naše vláda je nezpochybnila,“ zopakovala Schillerová. Dodala, že ukončení války na Ukrajině si samozřejmě přeje.
Okamura: Zálohy jsou „malá domů“
Mluvilo se také o vystoupení velvyslance USA na bezpečnostní konferenci a jeho slovech o nutnosti vydávat prostředky do obrany.
„Debatu vedeme. Věci vysvětlujeme. Výdaje na obrany rostou,“ zdůraznila ministryně Schillerová, podle které současná vláda nebude pokračovat v systému placení zálohových faktur. Zakázky z minulého volebního období prověřuje vojenská policie. „Počítáme s navyšováním kapitoly,“ řekla ministryně.
„Naši spojenci nás budou posuzovat podle toho, jestli splníme závazky. Něco jiného jsou výdaje na dopravu. Na webu ministerstva obrany je vysvětlení zakázek, objektivní data. Jestli si vláda myslí, že nakoupí bez záloh, tak tu nemá co dělat. Oceňuji, že F-35 pokračují,“ řekl Kupka.
Rozumné navyšování výdajů na obranu je podle něj nezbytné. „Po ovoci poznáte je. Abychom dokázali dohnat historický dluh v armádě, je třeba navyšovat výdaje rychleji. Je potřeba na tom pracovat. Vláda neplní spojenecké závazky. Co říká velvyslanec USA, jsou jasná slova. Posíláte nás do kategorie černých pasažérů,“ obrátil se k Schillerové.
Tománková chtěla znát postoj SPD.
„Bývalá vláda učinila závazek 5 % HDP, s námi to nekonzultovali. Velvyslanec hodnotí závazek, který učinila bývalá vláda,“ řekl Okamura a dodal, že slova velvyslance USA je třeba hodnotit „jinak a správně“. „Zálohy často mohou sloužit k tomu, aby mohla jít malá domů. A na to jste experti,“ vmetl Okamura do očí předsedovi ODS.
„Je třeba zaplatit zálohy na zbraňové systémy, peníze se ztratit nemohly,“ reagoval Kupka.
„Kritické roky jsou 2027 a 2028,“ citovala moderátorka slova ministra obrany.
„Zakázky překračují naše volební období. Zavázali jste nás k platbám, které my jsme nechtěli. Když dáte zálohu ze státního rozpočtu, tak v tom rozpočtu chybí. Kdyby se to řešilo úvěrem, bylo by to jiné. Naše vláda si vybrala zvýšení životní úrovně občanů. EU nabízí půjčku, je to jediná možnost, jak to zafinancovat. Půjčka je ale nevýhodná, polský prezident to vetoval, protože Poláci by museli vrátit dvojnásobek půjčené ceny,“ řekl Okamura. Dále uvedl, že je pro to, aby se budovala moderní akceschopná armáda, ale peníze zatím nejsou.
„Tahle vláda se rozhodla neplnit závazek. Babiš řekl, že závazek nemají. To je nepochopení situace,“ tvrdil Rakušan a Okamurova slova označil za krátkodobý populismus. Výdaje na bezpečnost mají podle něj stoupat. „Američané vzkazují – žádné výmluvy. Selfíčko s Trumpem si Babiš nekoupí kšiltovkou,“ prohlásil šéf STAN. „Jak je rozpočet nastaven, nejste schopni to vykompenzovat ani v dalších letech. Řekněte: My ten závazek plnit nebudeme,“ vyzval Schillerovou.
„Černí pasažéři jsme byli za Nečase, dostali jsme dopis z NATO, je to prokazatelné,“ připomněla Schillerová. Hovořila o otázce metodiky, která se podle jejích slov změnila. „Nechali jste nám rozpočet, v němž byly brutální díry. Zakázky prošetřuje vojenská policie. Nezpochybňujeme 2 %, ale 3,5 % je nereálné číslo,“ podotkla ministryně.
Šťastný řekl, že jako ministr sportu se také zabývá touto problematikou. Je třeba zapojit přípravu obyvatel a podporovat děti a mládež při zvyšování zdatnosti. Hovořil i o tom, že cílový závazek 3,5 % se týká až roku 2035. „Tento rozpočet neumožňoval navýšení, museli bychom krátit peníze do školství, zdravotnictví atd. Je třeba podporovat zapojení obyvatel do civilní obrany,“ zdůraznil Šťastný.
Dvě procenta jsou podle něj umění možného v této chvíli. „Zatím tam další prostředky nejsou. Nesmí se nám zhroutit zdravotnictví a sociálních systém,“ sdělil ministr.
Vláda podle Bartoše zvolila špatné priority. Má za to, že se akcentují důchodci a miliardáři. „Je to falešné dilema – zdravotnictví, nebo obrana,“ řekl Bartoš. Je rád, že závazky týkající se sankcí se budou plnit. „Neptejme se, co na naše výdaje do obrany říká Trump, máme i jiné partnery. Nebudeme kritizovat, když se bude navyšovat rozpočet ministerstva obrany,“ dodal pirátský poslanec.
Schillerová připomněla, že řada zemí EU nedodržuje ani 2 %. Také metodika, co se do výdajů do obrany započítává, je podle ní sporná a měla by se novelizovat, sjednotit. „My se držíme našich závazků. Jsme tranzitní země, musíme dávat peníze na zabezpečení dopravy. Mohly by se započítat i výdaje municipalit. Nezpochybnitelná jsou dvě procenta, říkat, že dáme 3,5 % nebudu. Závazek přijatý předchozí vládou je v tuto chvíli nereálný,“ zdůraznila ministryně.
„Mistrovství světa v kličkování,“ ohodnotil slova představitelů vlády Kupka. Historie podle něj ukazuje, že když jsme nebyli připraveni, znamenalo to ohrožení životů lidí. Mluvil o dárečcích různého typu, zmínil peníze agrobaronům. „Pak to nemůžete dát na obranu, která se některým voličům zdá vzdálená. Nevyhazujte na nesmysly,“ vyzval šéf ODS.
Schillerová jeho slova odmítla. Řekla, že současná vláda přijala protiinflační kroky.
„Naše vláda předala inflaci ve výši 1,9 %, což bylo příznivé číslo,“ reagoval Kupka.
„Co já jsem tady teď slyšel, je, že závazek z Haagu se plnit nebude. Staneme se černým pasažérem. Druhá zpráva je, že pro příští rok nebudeme dosahovat ani dvou procent HDP. To jsou dvě špatné zprávy,“ mínil Rakušan. Podtrhl, že se nejedná o závazek Fialovy vlády, ale všech členských států NATO.
Okamura uvedl, že třeba Španělsko se k 3,5 % nezavázalo. „Nelžete, je to závazek Fialovy vlády. Je to nereálné. Zadlužili jste ČR – o třetinu víc než všechny zbylé vlády za předchozích třicet let. Jak byste to chtěli řešit? Musely by se vzít peníze určité části společnosti. My to neuděláme. Dvě procenta stačí na budování moderní akceschopné armády,“ zdůraznil Okamura.
Pirátský poslanec reagoval, že Okamura je dobrý rétor, ale ne dobrý počtář. „Celkové navýšení dluhu se nemůže dávat za vinu předchozí vládě,“ soudí Bartoš. Stát má podle jeho slov zajistit bezpečí svým občanům.
„Dvakrát jsem byl konfrontován s něčím, co jsem neřekl. Motoristé garantují dvě procenta. Nemůžeme vydávat víc, pokud peníze nejsou, nemůžeme likvidovat školství, zdravotnictví atd. Nechápu, proč jsme nakupovali tanky, které v naší kotlině nikam nedojedou, a nenakupovali jsme drony,“ zdůraznil Šťastný.
Kdy se bude chodit do důchodu?
Dalším tématem bylo zastropování důchodového věku. Schillerová řekla, že strop 65 let vláda dodrží. „V tuto chvíli se to nikoho netýká. Slib splníme,“ zdůraznila ministryně. Finanční situace je podle ní špatná kvůli hospodaření předchozí vlády.
Kupka pravil, že ODS by byla ráda, kdyby vláda nerozvrátila důchodovou reformu. Babišův kabinet podle něj bere budoucnost mladým lidem. Snižuje se počet lidí, kteří pracují na penze. „Kroky k reformě jsme udělali po debatě s odborníky,“ podotkl Kupka. Země podle něj musí udělat odpovědné kroky, jako je posun věku odchodu do důchodu, ale také změny týkající se valorizací.
„Maximální věk odchodu do důchodu chceme snížit na 65 let,“ podtrhl Okamura. Zastropování se začne projevovat v roce 2031. „Trvám na tom, aby maximální věk odchodu do důchodu byl 65 let, zároveň chceme pro náročné profese prosadit výhodnější podmínky,“ uvedl předseda Poslanecké sněmovny.
„My jsme za Piráty bojovali za náročné profese. Vláda navrhuje něco, co bude mít dopady do státního rozpočtu. Rodiny z toho nic mít nebudou. Ekonomicky se to bude týkat celé republiky. Dvě stě miliard navíc,“ rozhořčil se Bartoš. Zmínil, že zrušení superhrubé mzdy byla zásadní chyba, podobnou chybou má být podle něj zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let.
Šťastný řekl, že zastropování na 65 let Motoristé podporují. „Splníme to,“ zdůraznil ministr. Dožití ve zdraví je podle něj 61 let, v severských zemí je to 70 let. „Potřebujeme, aby se lidé dožívali důchodu v aktivním stavu, aby si ho mohli užít ve zdraví,“ řekl ministr.
Rakušan odmítl slova, že by Fialova vláda byla asociální. „Doufám, že důchodová reforma Fialovy vlády nebude zrušena pod tíhou racionálních argumentů,“ řekl bývalý vicepremiér.
Osm až devět procent HDP se vydává na důchody, po odchodu do důchodu generace Husákových dětí to bude jedenáct procent. Jiné země podle Schillerové vydávají i víc. Hovořila také o vývoji trhu práce. „Zvorali jste to. Označili jste důchodce za hospodářskou škodu. Ukradli jste jim peníze. Pro třetí pilíř jste neudělali nic,“ zaútočila ministryně na představitele Fialova kabinetu.
„Nikdo nikdy o důchodcích neřekl, že jsou hospodářská škoda. Naopak, snažili jsme se o vytváření důstojných podmínek,“ ohradil se Rakušan. „My jsme přišli s parametrickými změnami, vy projídáte budoucnost,“ obvinil vládu.
Kupka jednoznačně odmítl, že by předchozí kabinet okradl důchodce. „Opak je pravdou,“ tvrdil předseda ODS. Důchodci podle něj dostali navýšeno 41 %. „Nikdo z nás neměl důchodce za hospodářskou škodu. Důležité je chovat se odpovědně i k těm, kteří půjdou do důchodu až za dlouhá léta,“ zdůraznil Kupka. Potom hovořil o „neodpovědném“ jednání současné vlády.
„To, co říkáte, to jsou fabulace, podpásovky, překroucená data. Zvedli jste daně všem, sebrali jste důchodcům valorizace. Došlo ke snížení reálných mezd,“ stála si na svém Schillerová.
Dále se hovořilo o tom, jestli se Rakušan stane místopředsedou Poslanecké sněmovny.
„Já myslím, že ne,“ odpověděl Okamura. Potom hovořil o „černých penězích“ a o kauze Dozimetr. „Svědci u soudu přiznávají vinu. Černé peníze šly na financování TOP 09 a STAN,“ uvedl předseda PS.
Rakušan zdůraznil, že on nikdy trestně stíhaný nebyl, na rozdíl od Okamury. „Asi deset lidí v tomhle státě za stejné podezření před soud jde,“ sdělil šéf STAN.
Schillerová ujistila, že podle dohody post místopředsedy PS získá STAN. Rakušan nepřesvědčil, ale místo jako takové že STAN nikdo nevezme.
Rakušan řekl, že půjde do dalšího kola volby, potom se uvidí. Připustil, že pokud jeho jméno opět neprojde, STAN má koho nominovat.
Kupka kritizoval nezvolení Rakušana. STAN má nárok na post, ale předseda strany ho nezískal.
„Respektujeme pozici opozice ve vedení PS. Ale mohu zcela vyloučit, že by někdo z našich poslanců stiskl tlačítko pro Rakušana,“ řekl Šťastný. Důvodem má být Rakušanův přístup ke svobodě slova. Pro jiného kandidáta prý poslanci ruku zvednou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.