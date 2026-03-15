Zbytečná Letná? Začala urputná snaha dostat lidi na akci

Předseda spolku Milion Chvilek z.s. Mikuláš Minář se snaží Čechy motivovat k účasti na plánované březnové demonstraci na Letné. V příspěvku na sociální síti X lidi vyzval k tomu, aby ukázali, proč se akce chtějí zúčastnit. Kladl přitom důraz na to, že akce není zbytečná.
Demonstrace chystaná na 21. března v 15:00 podle něj bude „největším veřejným setkáním za dlouhé roky“. Minář účastníkům demonstrace přislíbil také 45 metrů vysoký jeřáb na focení.
„Na příští hromadné fotce prostě nesmíte chybět!“ vzkazuje Minář. „Podle stovek zpráv, co nám teď denně chodí, to vypadá, že bude našlapáno!“
Laťku si přitom Minář nastavil sám, když se mu v roce 2019 podařilo dle dat operátora T-Mobile na Letnou dostat 283 tisíc lidí.
Zaznamenali jsme názor, že přijet na Letnou prý nemá ŽÁDNÝ SMYSL. Prý buď není proč se potkat, anebo je to úplně k ničemu a ničeho tím nedosáhneme.— Mikuláš Minář (@mikulasminar_) March 11, 2026
Tak víte co? Pojďte ukázat, PROČ NA LETNOU JEDETE právě Vy! ??
Napište nám na informace@milionchvilek.cz nebo sem do komentářů,… pic.twitter.com/GWYvgOBrDl
V reakci na Minářovu výzvu začali lidé na sociálních sítích sdílet své motivace a důvody pro účast na demonstraci.
Uživatelka sítě X Zuzana uvedla, že ačkoliv původně na demonstraci jít neplánovala, změnila názor kvůli tomu, že se ve veřejném prostoru začaly objevovat podezřele časté výzvy, aby tam lidé nechodili. To v ní vyvolalo pocit, že situace může být vážnější, než si původně myslela.
„Přestože si myslím, že Letná nemá šanci otevřít oči lidem omráčených vůní koblih a uchvácených šarmem tlachání, které voní benzínem, je povinností lidí, kteří chtějí zachovat liberální demokracii v této zemi dělat alespoň něco a nepřijímat nástup diktatury klidně a se sklopenou hlavou,“ napsala Zuzana. Vadí jí zejména údajná snaha tzv. přátel Ruska o transformaci České republiky.
Na tu Letnou příští týden jsem jít nechtěla. Teď se tady ale tak množí hlasy, co dokola opakují, že tam lidi nemají chodit, protože je to zbytečnost a vlastně se nic neděje a je třeba šetřit síly, že mi to přijde až moc podezřelé.— Ta Zuzana, ta ne, ta druhá... (@Zuzana_42) March 14, 2026
Jasně, že se dějí věci. Tempo s jakým lidi… pic.twitter.com/Gv5eFOVMU3
Podobně i hokejista Jiří Hrdina na X sdílel svou obavu z toho, že se na sociálních sítích objevuje snaha o odrazení lidí k účasti na demonstraci Milionu chvilek. Poukázal například na to, že se množí názory, že je akce zbytečná a nedůležitá. Obává se, zda nejde o organizovanou kampaň.
„To si objednal Bureš?“ odkázal uživatel na premiéra Andreje Babiše (ANO). „Do prdele, co je komu do toho, jestli někam půjdu nebo ne? Půjdu vždycky, když to bude důležitý.“
Me uz to pripada jako kampan proti tomu, abychom 21.3. nekam sli..kde kdo nam tady radi, jak je to zbytecny, nedulezity..bla bla bla..to si objednal bures..? Do prdele co je komu do toho, jestli nekam pujdu nebo ne..pujdu vzdycky, kdyz to bude dulezity a to ted je..?? pojd taky!— Dallas Stars (@dallasstars93) March 14, 2026
Ani další z uživatelů nesouhlasí s názorem, že demonstrace na Letné „nic nezmění“.
„Představte si – bylo by vám příjemné, kdyby proti vašemu vedení přišlo naráz protestovat 300 tisíc lidí? Fakt by to s vámi nic neudělalo?“ napsal a připomněl, že pokud bude demonstrantů na Letné hodně, můžou přitáhnout pozornost médií nejen v Česku, ale i v zahraničí.
„Letná nic nezmění.“ Představte si - bylo by vám příjemné, kdyby proti vašemu vedení přišlo naráz protestovat 300 tisíc lidí? Fakt by to s vámi nic neudělalo?— Rechy ???????????? (@rech_y) March 13, 2026
Přijďte na Letnou. Přijďte vyjádřit nesouhlas. Když nás bude hodně, média všimnou nejen u nás, ale hlavně v zahraničí. pic.twitter.com/ave9mQLMNp
V pátek spolek Milion chvilek sdílel na Facebooku příspěvek, v němž napsal, že po předchozí výzvě obdržel stovky zpráv od lidí vysvětlujících, proč se chtějí zúčastnit demonstrace plánované na 21. března na Letné.
Organizátoři demonstrace se rozhodli některé z odpovědí svých příznivců zveřejnit s nadějí, že inspirují další lidi k tomu, aby se k nim na Letné přidali. „I přes stovky zpráv jsme všechny přečetli a některé jsme se rozhodli zveřejnit. Třeba vaše slova inspirují další účastníky,“ uvedl Milion chvilek.
Ve vybraných citacích lidé jako nejčastější důvod pro svou účast na demonstraci uváděli obavy z obavy z ohrožení demokracie. Navíc velká účast na demonstraci podle některých může v důsledku vytvořit tlak na politické představitele, zejména na premiéra Andreje Babiše.
„Jdu na Letnou, protože si nechci jednou vyčítat, že jsem neudělala nic proti rozkladu demokracie v naší zemi,“ napsala Eva Dýcková. „Na Letnou si jedu pro naději a potvrzení, že jsou lidi fajn a že má smysl vytvářet hezký svět,“ připojila se Michaela Bašová. Kateřina Poláková k tomu dodala, že „jeden člověk udělá masu lidí“.
Petr Steinbauer sdělil, že na Letnou pojede proto, že je vyzkoušené, že premiér Babiš „se leká negativních reakcí“.
„Jedu na Letnou, protože mě už fyzicky bolí sledovat, jak si někdo plete výhru ve volbách s korunovací. Nejsi car. Jsi zaměstnanec občanů této země a jdeme ti to připomenout,“ podotkl Petr Zahálka.
