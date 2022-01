„Já je uklidním.“ Rakušan zatáhl za brzdu. Policie chtěla vědět, na čem je

reklama

„Nebudu tady mluvit žádné plamenné politické řeči, ale pokusím se reagovat, aby opoziční poslanci měli pocit, že je reagováno na věci, které tady padly, tak se pokusím v té debatě odpovídat,“ sdělil ministr Rakušan úvodem. Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 1% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12060 lidí

Následně se vyjádřil ke korespondenční volbě. „Ano, my v programovém prohlášení naší vlády skutečně máme, že chceme zmodernizovat správu voleb, a stejně jako předchozí vláda jsme se zavázali ke korespondenční volbě pro voliče ze zahraničí. Ta předchozí vláda to za ty čtyři roky bohužel do konce nedotáhla a my jsme se rozhodli, že chceme být v tomto úspěšnější, a proto jsme se rozhodli, že už na tento pátek byl zařazen senátní tisk jako nosič této novely, samozřejmě že v druhém čtení můžeme procházet dalšími úpravami, ministerstvo má samo o sobě také nějaké technické připomínky, ale chci říct jednu konkrétní a jasnou věc, která tady nezazněla a byla posunuta v debatě. Jedná se o korespondenční volbu ze zahraničí. To je závazek naší vládní koalice,“ zdůraznil Rakušan.

Podle něj to bylo dopoledne podáváno tak, že „chystáme zavést instrument korespondenční volby i v rámci voleb v České republice“.

„Další záležitost se týká služebního zákona. Tady jako by se už poukazovalo na to, co se v tom služebním zákoně objeví, mnozí tady předjímají. No, my máme pracovní skupinu, kterou vede nezpochybnitelný odborník. Vede ji odborný náměstek Ministerstva vnitra, vede ji profesor práva, pan profesor Hůrka, a on je mimochodem i autorem mnoha publikací a zákonných norem v této oblasti a já si troufám říct, že to je natolik výrazný odborný gestor, který skutečně nedopustí, aby ten služební zákon jako takový prošel nějakou revizí, která by koneckonců, a to také musí být, neprošla i u Evropské komise, která se k té normě samozřejmě bude vyjadřovat. My máme samozřejmě politickou pracovní skupinu, která se skládá z právníků, a nominovali jsme tam ty nejlepší právníky, co máme. A nad sebou máme ještě jednoho lepšího, profesora Hůrku, odborníka a připravíme služební zákon, aby byl lepší než ten dosavadní. A Ministerstvo vnitra třeba nehovořilo nahlas ani ústy mého předchůdce o tom, že už od roku 2019 existovala na Ministerstvu vnitra studie, která poukazovala na to, že ten současný služební zákon má mnohé věcné i legislativní nedostatky, které je záhodno napravit. Za ty dva roky se nic nestalo, my to bereme jako výzvu, analyzujeme, v čem se ten zákon může posunout lepším směrem. To je závazek, který máme v našem programovém prohlášení, máme na to několik let a my ho určitě také naplníme,“ dodal.

Zmínil následně i zákon o služebním poměru. „Děkuji za tu připomínku, že je třeba uklidnit sbory. Já je tímto uklidním. My se tady rozhodně nebudeme zabývat, a to jsme ve všech předvolebních prohlášeních řekli tím, že by někdo rušil výsluhovost. To není záležitostí, není to ten směr, kterým my půjdeme. Takže to je to uklidnění,“ řekl Rakušan, že klid ve sborech je určitě velmi důležitý.

Následně hovořil i o novelizaci krizového řízení, analýze současných hrozeb či posílení funkce Ústředního krizového štábu. Zdůraznil také to, že řešení migračních krizí nepůjde cestou povinných kvót. „Je to součást programového prohlášení naší kapitoly Bezpečnosti,“ sdělil s tím, že také chce, aby resort vnitra byl vnímán jako resort bezpečí, nikoliv resort represe. „To znamená jako ministerstvo těch, kteří nás chrání, kteří nám pomáhají, ale i jako ministerstvo přívětivé, státní, rychlé, digitalizované správy. A to vše v našem programovém prohlášení najdete,“ uzavřel.

