„Já jsem to neviděl, ale mám jasno.“ Putin, Carlson a český učitel

Před pár dny zavítal americký publicista Tucker Carlson do Kremlu, aby si tu vyslechl dvě hodiny povídání ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten posezení s někdejší hlavní hvězdou televize Fox News, z které byl však vyhozen, využil k prezentaci ruského pohledu na svět. Od 9. století až po dnešní dny. Včetně několika sporných tezí.

Politický geograf Michael Romancov Tuckera Carlsona i Putina ostře zkritizoval. Publicistku Janu Bobošíkovou však zaujalo, že se Romancov k sezení obou pánů vyjádřil, aniž by ho sám shlédl.

„Víte, že někteří akademici a novináři hodnotili rozhovor Tuckera Carlsona s Vladimirem Putinem a přitom ho vůbec neviděli?“ zeptala se Bobošíková hned v úvodu svého internetového pořadu Aby bylo jasno a prohlásila, že hovoří např. o politickém geografovi Michaelu Romancovovi, který je jako pedagog na Univerzitě Karlově placen z daní českých daňových poplatníků.

„Já jsem to naštěstí neviděl. Já se přiznám, že když ses na mě obrátil s prosbou, abychom tenhle rozhovor společně natočili, tak se mi do toho moc nechtělo. Nicméně nakonec jsi mě ukecal. Takže já jsem si primárně přečetl shrnutí toho rozhovoru na ruském vládním webu. … Tam jsem si přečetl shrnutí, z něhož jednoznačně vyplývá, co Rusové chtějí, aby si čtenáři nebo posluchači z toho rozhovoru odnesli. Znova zdůrazňuji, já jsem to neviděl celé a nebudu na to koukat,“ řekl v podcastu Deníku N jasně Romancov.

„Je to něco podobného, jako když se někdo u nás baví s něčím takovým jako je Xaver Veselý,“ sáhl ke srovnání Tuckera Carlsona s jedním z českých publicistů Romancov.

„Co myslíte? Je na místě, aby pedagog Fakulty sociálních věd naší nejstarší univerzity hovořil o druhém člověku jako o ‚něčem‘," zeptala se na to konto Bobošíková. „Má skutečně takový člověk vést studenty a učit mladé lidi? A to ještě za naše peníze?“ ptala se dál.

Zaujalo ji také, že Romancov označil Putina za „paranoidního“.

„Putin v podstatě Carlsona vytahá za uši a začne vést to, o čem sám na začátku říkal, že to bude třicetivteřinová až minutová krátká verze historie. Ta se protáhne na několik desítek minut. A on tam jenom sedí a čumí,“ zhodnotil Carlsonovu práci Romancov. „Protože Carlson nemá ani základní historické vzdělání a ve věcech Ruska a Ukrajiny je to naprostý ignorant, což upřímně řečeno u novináře z USA není zase až tak překvapivé. Je to podle mého názoru blb,“ popsal Carlsona Romancov.

Podle Bobošíkové takto nemůže vypadat poctivá novinářská práce. Podle ní tak spíš vypadá lenost myšlení skrytá za silná slova.

Bezpečnostní analytik Jan Schneider k tomu ve vyjádření pro Aby bylo jasno poznamenal, že lidem jako Romancov je všechno jasné už dopředu. „Oni tu realitu ani nepotřebují. Oni žijí ve své ideologické bublině. Naprosto vytvrzené a hermeticky uzavřené. A velice se brání průniku jakékoli molekuly kyslíku, která by okysličila jejich ochablé mozky. Jinak to říct nemůžu,“ nechal se slyšet Schneider.

K rozhovoru Carlsona s Putinem se vyjádřil také někdejší velvyslanec České republiky v USA a v Rusku Petr Kolář, podle něhož Carlson sehrál roli „Putinova užitečného idiota“. Novinář Jan Moláček označil Carlsona za „bezpáteřní sliz“. Samotné dvouhodinové sezení pak vykreslil coby „hromadu ho**n“.

