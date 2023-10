„Já nechci vyzývat k otevřenému odporu.“ Ringo Čech radši varoval, než začal v XTV mluvit

František Ringo Čech zavítal do internetové televize XTV a hned na úvod rozhovoru tady prohlásil, že nechce šířit dezinformace a pak vychválil stávajícího prezidenta Petra Pavla. Velikost Václava Klause a Miloše Zemana podle něj Češi ještě ocení. Bez obalu promluvil o migraci, když Evropu popsal jako loď, do které teče a my si vodu rozdělujeme. Stranou jeho pozornosti nezůstal ani ruský vpád na Ukrajinu. „To je nekonečná válka,“ konstatoval. A vládě Petra Fialy (ODS) doporučil, aby si „balíček šoupla do zadečku“.

reklama

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6392 lidí v internetové televizi XTV vyzpovídala hudebníka a politika Františka Ringo Čecha. Ten hned v úvodu rozhovoru zdůraznil, že všechno, co bude před kamerou říkat, jsou jen jeho domněnky, dohady a jeho soukromé názory. „Nešířím lživé názory, nechci šířit dezinformace, pobuřovat národ a vyzývat ho k otevřenému odporu. Nic takového. Nic, co si dnes řekneme, nebude myšleno revolučně,“ připomenul pro jistotu František Ringo Čech.

„Jinak by si na vás mohl také někdo posvítit, kdybyste tohle teď možná neřekl,“ zareagovala na Čechovo provolání Mynářová.

A Ringo Čech jen pokyvoval hlavou.

Poté ocenil stávajícího prezidenta Petra Pavla.

„Je dobrý politik a analytik. Já pořád čekám, na jakou stranu se přikloní, ale oni prezidenti stojí na své straně, jak známo. I Masaryk se nesnášel s Parlamentem, opovrhoval jimi, nechodil mezi ně. Ale tenhle vztah je teď tak zalitý sluncem a je v pohodě všechno a ve mně tohle vždycky budilo nedůvěru,“ prozradil.

Jedním dechem dodal, co by považoval za Pavlův velký úspěch.

„Já jsem říkal, že jeho velkým úspěchem by bylo, kdyby Trumpovi odloudil tu jeho nádhernou manželku, on je hezčí než Trump,“ prohlásil host.

Chvála Petra Pavla však podle Ringo Čecha neznamená, že by zanevřel na Miloše Zemana. Nadále prý zůstává zarytým zemanovcem a je přesvědčen, že lidé jednou Zemana ocení. „Před časem, když chtěl reportér v televizi něco říct, tak nejdřív musel urazit Zemana. Teprve potom mohl vykládat ty svoje bláboly. Teď už to opadá. Vy se ještě dožijete toho, když lidi budou říkat: ‚Jo, za Klause a Zemana, to bylo líp‘,“.

Fotogalerie: - Interpelace na Fialu

Pavlovo vyjádření, že by si uměl představit, jak se Česko v EU vzdá práva veta, označil Čech za nešťastné. „Ale nic není ztracený, může to ještě vysvětlit,“ dodal Ringo Čech jedním dechem.

O chvíli později propojil případné vzdání se práva veta s migrací do Evropy. „Evropa je loď, v té lodi je velká díra a my, místo toho abychom tu díru zacpali, tak si rozdělujeme vodu,“ podal svůj pohled na migraci. „Vůbec jsem neslyšel, že by někoho napadlo ty lodě zastavovat. To je přece jednoduchý řešení. My máme svoje zákony, a pokud je někdo dodrží a my budeme vědět o koho jde, tak může žít v České republice. Ale jinak ne, jinak je to invaze,“ pravil host. Strach z migrace je podle něj oprávněný strachem.

Pár slov věnoval i slovenským volbám. Kritizoval fakt, že nejvyšší političtí představitelé Česka Ficovi nijak vřele neblahopřáli k vítězství. „Já myslím, že to je politická ubohost. Ale oni tam brzo pojedou, až budou něco potřebovat a budou říkat ‚Fico, milý Fico‘. A Fico v mých očích reprezentuje i to, že ho podpořili Zeman i Klaus. Pokud měl podporu od těchto dvou nejvýznamnějších Čechů, tak to o něčem svědčí. Víte, oni Slováci jsou statečnější než my. To dělá to víno. Nás to pivo usazuje,“ prohlásil Ringo Čech.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani válka na Ukrajině. „To nemá řešení,“ vyjádřil své mínění o této válce s tím, že Západ posílá na Ukrajinu další a další zbraně, ale na bojišti se situace nijak výrazně nepoměňuje. Je to nekonečná válka. On Volodymyr Zelenskyj nemá jinou možnost. Ať se na mě Ukrajinci nezlobí, ale to je válka, kde bojují Rusové proti Rusům, oba ty národy jsou tvrdý,“ konstatoval Ringo Čech.

Západ ale nakonec vyvine na Zelenského takový tlak, aby bylo dosaženo míru. „Oni mu něco slíbí. Aby neztratil kytičku, ale myslím, že i on už teď ví, že ta válka se proti velmoci, jakou je Rusko, nedá vyhrát. … A Spojené státy nechtějí válku, smyslem Spojených států je obchod a když je válka, tak se neobchoduje,“ připomínal Ringo Čech.

Než se rozloučil s diváky, doporučil vládě Petra Fialy (ODS), aby byla tvrdá ve snaze šetřit a ozdravit české veřejné finance.

„Tak se jeden rok neopraví žádný zámek, tak se nenatočí žádnej film, na kterej nikdo nechodí. Prostě, ořeže se všechno. Aby se ta darda podařila ucpat alespoň trochu. Ale balíček? Ten si můžou strčit do zadečku,“ konstatoval.

Psali jsme: To Pekarová těžce ponese. Ringo Čech ji takto napodobil

Jej, Koudelko. Ringo Čech zbořil Vrbětice. A vydělá, už to jede

Gott? Hyeny, hlupáci! Ringo Čech odpálil bombu. Kdyby Havel žil, to by vítači koukali

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.