„Já nevím, já… Ne, neřeknu.“ Bendig se vykoupal v „mouce“. Pak podlehl

V případě zpěváka Jana Bendiga a incidentu na Českých slavících, kde byl posypán moukou, policie došla k závěru, že si ho zpěvák objednal a křivě vypovídal. Za což mu hrozí pokuta. S tím byl konfrontován na CNN Prima News, kde ale trval na tom, že bude „dál hájit svou pravdu“. Ale nechtěl říct jak. „Já vám na tohle nemám co říct. Já nevím, jak vám to mám jinak vysvětlit,“ reagoval na moderátory, kteří se z něj snažili dostat, co bude dělat dál. Když ale přišla řeč na placení pokuty, uvedl: „Co mi jiného bude zbývat.“

Po krátkém hovoru o dalších projektech přišla řeč na incident s moukou, kde byl Bendig konfrontován s faktem, že policie má za to, že si incident objednal. Zpěvák prohlásil, že ho udivuje, co dokáže jeden pytlík mouky. „Já samozřejmě si stojím za tím, co říkám,“ prohlásil a dodal, že vše ke kauze už řekl v předchozím rozhovoru. Dodal, že ho čeká správní řízení, kde se rozhodne o výši pokuty, jak doplnila moderátorka.

„Tím já to uzavírám, už se nechci dál k tomu ani vyjadřovat, ani dál nebudu,“ řekl dále s tím, že si „bude bojovat za svoji pravdu“. Na otázku, zda zaplatí případnou pokutu, však neodpověděl. „Já říkám svoje vyjádření, řekl jsem to několikrát. Já jsem nic neplánoval, s ním (s pachatelem – pozn. red.) nekomunikoval a za tím si stojím. A dál se o tom nebudem bavit, proč bych se o tom měl dál bavit? Já nemám co dál vysvětlovat,“ uvedl.

Uznal, že to fanoušky zajímá, ale svou verzi už řekl. „A tím to hasne, já nemám proč se o tom bavit. Nemám, co k tomu říct, to je pořád dokola,“ pravil a dodal: „Můžete mi tady ukázat cokoliv, ale já furt budu tvrdit to, že jsem to neplánoval, nebyl jsem s tím člověkem v kontaktu. To je všechno.“

Moderátorka se ovšem opět odvolala na zjištění policie o proběhnuté platbě a zeptala se přímo, kolik scénka s moukou stála. „To myslíte vážně?“ reagoval Bendig. „Já vám na tohle nemám co říct. Já nevím, jak vám to mám jinak vysvětlit.“ Řekl, že se hodlá dál bránit, ale nehodlá sdělovat podrobnosti.

Nebojí se prý ani toho, že by si incidentem zkazil pověst, hudební kariéru nebo že by přišlo vniveč to, jak zlepšil pověst Romů. „Já se nebojím, protože vím, že mám čistý svědomí a že tu svou práci dělám s láskou, že miluju svoje fanoušky,“ řekl. Jeho bratr Marcel Bendig, držitel Českého lva, ho podle jeho slov podporuje.

Otázka, zda objednaný rasistický útok neškodí celé romské komunitě, však zůstala. „Vy se mě pořád ptáte. Já za tímhle nemám prsty, já za tím nestojím. Co chcete dál?“ ptal se už poněkud rozrušeně. „Já vám tu nebudu nic vysvětlovat. Já tohle vyřeším sám, se svýma lidma a dokážu, že mám pravdu. A dál se s vámi o tom nebudu bavit,“ odmítal další otázky. A když přišla námitka, že zjištění policie jsou nové informace, reagoval: „Tak to klidně rozneste, povídejte to všude. To je v pohodě, já budu pořád mluvit to, že za tímhle nemám prsty. To je všechno.“

Na setkání s fanoušky se prý na kauzu nikdo neptal. „Nikdo z nich,“ prohlásil Bendig jednoznačně. Nicméně i tak by jim zopakoval, co řekl na CNN Prima News, tvrdí. K zaplacení pokuty, která mu hrozí, ale řekl: „Co mi jiného bude zbývat. Ale dál budu bojovat za tu mojí pravdu. Tímto končím tento můj rozhovor.“

