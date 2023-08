„Já že za to můžu?“ Zbité Ukrajinky: Rajchl vyložil karty. Pozadí, Brno, jména

reklama

Kriminalisté Zdeňka H. za napadení dvou Ukrajinek obvinili z ublížení na zdraví a výtržnictví. Hrozí mu až pět let.

„Zdeněk balil dětský vláček, který se složí a pak se nakládá na vozík. Vzal auto a jel pro něj. Na vozíku ale seděly Ukrajinky, byly opilé a odmítaly vstát a odejít. Měly víc konfliktů na pouti, ani na ostatní atrakce je už nikdo z kolegů nechtěl pouštět. Místo aby vstaly a on mohl vlek zapřáhnout, tak začaly nadávat. Jak to dopadlo, nechápeme, Zdeněk nikdy nebyl nějaký násilník či útočník, vždycky věci naopak uklidňoval,“ líčí pro iDnes.cz příbuzný Václav B., majitel lunaparku Eden, který měl také na pouti v Plasích atrakce.

S pouťovými atrakcemi jezdí Zdeněk H. už dvacet let například do Bochova na Karlovarsku, kde s ním smlouvu o pronájmu pozemků pro atrakce vždy podepisoval tamní starosta Miroslav Egert. „Vždycky to bylo naprosto bez problémů, nikdy na mě nepůsobil jako nějaký násilník. Provozování atrakcí je pro ně rodinná tradice, firmu zdědil před třemi čtyřmi lety po otci a začal vystupovat sám za sebe. Já o něm nemohu říct nic špatného,“ sdělil starosta.

Ani na pouti v Litohlavech, kterou provozují tamější sportovci na svém hřišti a okolních pozemcích a rodina H. tam jezdí desítky let, nebyl nikdy žádný problém. „Zdeněk sem jezdí roky, je mi jasné, že mezi lidmi je vůči Ukrajincům nevraživost, protože na ně často ukazují jako na ty, kdo dostávají od státu dávky, ale na Zdeňka nemůžu říct křivé slovo. Prostě nemůžu. A nikdy tu nebyl žádný konflikt,“ popisuje předseda TJ Litohlavy Karel Nekut. „Byli tu i letos. Nikdy jsme s nimi žádné problémy neměli,“ doplňuje místní starosta Milan Preťo.

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 20136 lidí

Podle informací MF DNES se obviněný před soudkyní omlouval, že nepočítal s tím, že by jeho jednání mohlo mít až takové důsledky.

„Rakušana, Zdechovského (zde si můžete například přečíst jeho komentář na sociální síti) a spol. naprosto nezajímalo, co se skutečně v Plasích odehrálo, a celou situaci jen nestoudně zneužili pro své politické cíle. A v tomto nízkém jednání jim zdárně sekundovala většina našich médií, která zcela rezignovala na poctivou novinařinu, jejímž základem je zeptat se na popis děje obou stran konfliktu a ideálně i nezaujatých svědků. Omluvu od těchto bolševických úderníků nečekám. Ale pevně doufám, že si lidé uvědomí to, jak rychle se blížíme padesátým letům minulého století, kdy se režimu nepohodlní lidé společensky likvidovali na základě zcela smyšlených obvinění. Nikoho nezajímala pravda, důležité bylo, na čem se usnesla strana a vláda a co napsalo Rudé právo. Prosím, nedopusťme návrat těchto temných časů. Jak už jsem napsal před pár týdny – oni nechtějí umlčet mě, oni chtějí umlčet vás. Já jim jen stojím v cestě. Pokud se jim nepostavíme nyní, tak udělají vše pro to, abychom se jim příště už postavit nemohli,“ napsal již včera ve svém komentáři na sociální síti Facebook šéf strany PRO Jindřich Rajchl s výzvou, aby lidé přišli 16. září na demonstraci na Václavské náměstí.

K celé věci se pak Rajchl vrátil i dnes v živém vysílání. „To, co tady předvedl pan Rakušan, pan Zdechovský, pan Cemper a všichni tihle hlupáci, to je nehoráznost. To je nehoráznost, která vůbec nemá obdoby v České republice. Je to zneužití té kauzy k politickému boji. Samozřejmě jim tím nahráli novináři, protože novináři se nezeptali ani druhé strany, nezeptali se ani svědků, kteří tam byli, kteří to viděli, kteří viděli to chování. Oni se spokojili s variantou jedné strany. Já teď nebudu spekulovat nad tím, jestli to bylo tak nebo onak, to není podstatné,“ poznamenal ke kauze Plasy šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

„To oni udělali závěr, že to byl národnostně motivovaný trestný čin a že za to můžeme my, tedy já, který jsem notabene vyzýval k tomu, aby ke kolektivní vině vůči Ukrajincům nebylo sáhnuto a varoval jsem před tím asi desetkrát a varuju před tím znovu, protože za to nemohou Ukrajinci, ale vláda, jednoznačně. Tak i vůči Tomio Okamurovi, takže v tuto chvíli vůbec nevíme, na základě čeho, jaký byl motiv toho člověka. Honzíku Cempře, který nerozumíš prosím tě právu, nevyjadřuj se k tomu, buď tak hodný. Prostě ty jsi analfabet, negramot, já nezpochybňuji, že ten čin se stal, tam zcela jistě k nějakému útoku došlo, ani neospravedlňuji toho člověka, který to udělal, protože prostě bít ženy je něco naprosto pro mě nepředstavitelného. Odsuzuji to, jakýmkoliv způsobem bít ženu je špatně. Ale to, o čem hovořím, je motivace,“ poznamenal Rajchl.

„Vy jste všichni nás odsoudili a udělali jste právě tu kolektivní vinu, že to byl jenom národnostně motivovaný čin, že ten člověk na ně zaútočil jenom proto, že to byly Ukrajinky. A dnes víme, že to zřejmě, zřejmě, tohle slovo zdůrazňuji, nebyla pravda. Každopádně tady máme jinou verzi příběhu, která je úplně odlišná od toho, co nám vyprávěly ty poškozené, a jsem velmi zvědav, jak to nakonec dopadne. Ale to, co vy jste říkali, že za to může Rajchl a že za to můžou další, mimochodem já jsem asi desetkrát proti všem, kteří byli naštvaní na Ukrajince, říkal: Nedělejme tu chybu, neútočme na Ukrajince, chovali bychom se stejně hloupě jako oni, stejně jako oni. Prostě kolektivní vina je špatně, za to může vláda. Vidíte, ani to nestačilo, stejně to na mě hodili a dnes vidíme, že ta motivace mohla být úplně jiná. Že ta příčina celého toho konfliktu mohla být naprosto jiná. A já jsem velmi zvědav, jak to nakonec dopadne. Nejnovější informace říkají, že ta soudkyně, která poslala dotyčného do vazby, se na ten motiv vůbec nezeptala, protože jí nezajímá. Zvláštní,“ dodal Rajchl.

„Na jedné straně vidíme, že vazba není uvalena na člověka, který prostě pobodal Roma v Brně, na druhé straně vidíme: Vazba je uvalena a ještě ani se paní soudkyně nezeptá, z jakého důvodu to bylo. To je prostě něco, co já vidím jako velmi nerovnoměrné a myslím si, že bychom, pokud chceme se dál považovat za právní stát, měli tyhlety nesrovnalosti řešit. Takže pane Rakušane, pane Cempře, pane Zdechovský, vy jste se zachovali jako hyeny. Vy jste vůbec nečekali na to, jak ten případ dopadne, vy jste vůbec nepočítali, že je tam nějaká jiná varianta, vy jste hned zneužili tvrzení jedné strany, k tomu, abyste zaútočili na nás, naprosto podpásově. Za tohle je v boxu okamžitá diskvalifikace a vy si to... Prostě jednou vám tohleto všechno spočítáme. Věřte mi, že ty účty jednou budete skládat. Za tohle všechno, co děláte. Protože to je prostě všechno věc, která nepatří k normálnímu boji,“ sdělil Rajchl.

Fotogalerie: - Blažkovy chvilky

„Já tady neustále říkám: Nešiřme kolektivní vinu, nešiřme nenávist vůči Ukrajincům, byla by to obrovská chyba, protože prostě mnoho z nich jsou lidé, kteří žijí velmi slušně, kteří prostě se snaží normálně žít atd. A i kdyby mezi nimi byl jeden slušný, tak by bylo špatně tu kolektivní vinu šířit. Protože i on by v tom byl nevinně. Představte si, že máte svoje dítě mezi kolektivem 20 lidí, který něco spáchá. Devatenáct lidí se na tom podílelo a vaše dítě ne, a bude potrestáno i vaše dítě. Líbilo by se vám to? Asi ne. Takže prosím pěkně, nešiřme kolektivní vinu vůči nikomu, notabene ne vůči Ukrajincům, protože by to byla obrovitánská chyba. Řada Ukrajinců dokonce ty útoky jasně odsuzuje a říká, že tihle lidé prostě, že s nimi nemají nic společného a že by bylo nejlepší, kdyby se vrátili na Ukrajinu. Takže tohle nedělejme. Já jsem to říkal desetkrát: Stejně se to na mě snaží hodit a ještě ke všemu se ukáže, že jsou úplně mimo. Jste hlupáci, jste podvodníci, jste lháři, nic jiného. Nic jiného,“ dodal Rajchl.

„Ani trošku neospravedlňuji ten útok, ani trošku ne. Podle mého názoru bude ten člověk odsouzen. Ať byla motivace, jaká byla, tak se jedná o ublížení na zdraví. Ale to, že jste si vymysleli, že to byl nějaký člověk, který zastavil v autě a který prostě hned na základě toho, že to byly Ukrajinky, je napadl, a že za to můžeme my, protože to tady vyvoláváme, tak to je absolutní lež. Absolutní lež. A vy to dobře víte a jenom se snažíte nás zastavit, jenomže se vám to stejně nepodaří, protože lidé už ty vaše lži prokoukli, už je vidí, už to chápou a už vám nevěří ani slovo. A můžete si za to sami,“ shrnul Jindřich Rajchl.

K incidentu došlo v neděli 13. srpna, když v Plasích končila tradiční dvoudenní Pouť na královnu. Policii Ukrajinky volaly po dvacáté hodině. Zdeněk H. nemusí být v případu jediným obviněným. Policie zjišťuje, kdo byli dva muži, kteří se podle Ukrajinek k napadení přidali.

Psali jsme: Rychetský v přímém přenosu přiznal kaňku na pověsti Fremra. Pak došlo na Baxu. Má se bát? „Prázdný papír, nic.“ Vládní balíček. Velká debata v ČT. Schillerová udělala černou tečku Snižte si zisk... Fialova výzva zvedla ze židle Havlíčka: Jako Jakeš o Zagorové! Vladimír Ustyanovič: Postupný zánik demokracie v Českých zemích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama