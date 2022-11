„Jdeme na porážku. Raketa? Úplně jinak.“ Rajchl tahal fakta k Ukrajině

„Raketa nebyla vystřelena proto, aby zacílila na nějakou ruskou raketu útočící na Ukrajinu, ta raketa byla vystřelena zcela úmyslně na polské území. Já tady se vší vážností říkám, že se jednalo o vědomou provokaci, která byla cílená k eskalaci současného konfliktu a ke snaze zatáhnout NATO do naprosto zásadní a obrovské války, která by se tím rozpoutala.“ I to zaznělo z úst lídra strany PRO Jindřicha Rajchla k událostem uplynulého týdne – v tomto případě k raketě, jež dopadla na polskou stranu.

„Rád bych shrnul veškerá fakta, která se týkají toho raketového útoku na Polsko. Podle mého názoru naprosto jasně ukazují a odhalují, v jak neuvěřitelné pavučině lží v současné době žijeme. A tahle událost to prostě ukázala v úplné nahotě,“ sdělil úvodem Jindřich Rajchl.

Následně se Rajchl vyjádřil k návratu ke svobodě slova – k anketě, kterou udělal nový majitel Twitteru Elon Musk ohledně navrácení účtu exprezidenta USA Donalda Trumpa. „Čistí Twitter od jednoho progresivistického cenzora za druhým a mně se to, co zatím dělá, neskutečně líbí,“ poznamenal Rajchl.

Dále hovořil například o tom, jak je Česká republika, dle jeho názoru, naivní. „Jak ti ostatní z Evropské unie, když něco potřebují, tak si to koupí z Ruska, zatímco my jsme tady papežštější než papež a ničíme sami sebe,“ řekl Rajchl. „Ta naše současná politická reprezentace je prostě soubor naivních hlupáků, kteří prostě naskakují na ty laciné průpovídky. Protože samozřejmě všichni ostatní to dělají chytře. Podívejte se na Georgii Meloniovou. Ta vyhrála volby, okamžitě řekla ‚stojíme za Ukrajinou‘ a poslala Zelenskému nějaký e-mail, že ho bude podporovat a podobně, ale následně, když po Italech chtěli jejich systém protivzdušné obrany, tak Italové ho odmítli dodat. S poukazem na to, že by to ohrozilo jejich vlastní bezpečnost,“ sdělil Rajchl.

„Georgia Meloniová sice navenek řekne ‚ano, jsme tam‘, ale v zákulisí hraje tu hru, která je pro Itálii přínosná, to znamená, že tam neposlala, od té doby, co nastoupila, vůbec nic, ani jeden náboj. A samozřejmě, že to samé Itálie hraje, co se týče importů všech možných energetických surovin a tak dále, a tak dále. Tohle je prostě to, co všichni ti politici na Západě dělají – jenom ti naši naivkové se tady bijí v prsa, jak jsou ti nejsvatější a nejpapežštější ze všech, ale ve finále jsou jenom ti nejhloupější. Ten Hujer v té třídě vždy jeden je, a v současné době tím Hujerem je Česká republika v rámci EU, díky tomu, že nás vede pan Fiala, pan Síkela a spol.“ zmínil Rajchl, že neví, jak je možné, že to lidé dál tolerují.

„My tady jdeme na porážku jak hlupáci a tahle vláda nám ještě tleská do kroku. Je to obrovská naivita prostě, absurdní naivita naší vlády, a já ji odmítám dál podporovat. Nepodporoval jsem ji nikdy, myslím si, že tahle vláda nemá sebemenší mandát vládnout. O to méně, co se stalo v Polsku,“ řekl Rajchl a dostal se k tématu, které uváděl v úvodu.

Rajchl v tuto chvíli hovoří o počátcích informování o pádu rakety v Polsku i, dle jeho slov, o některých hysterických reakcích českých politiků. „Někteří lidé se tady na základě nepodloženého tvrzení pustili do vyvolávání třetí světové války. Ti lidé to nemají v hlavě v pořádku. Myslím si, že to jsou reálně psychicky nemocní lidé a že by se všichni, jako je pan Rakušan, paní Černochová, paní Nerudová, všichni tito lidé nás hnali do války bez toho, aniž by měli jeden jediný důkaz, že se jedná skutečně o ruskou raketu,“ připomněl Rajchl a hovořil o tom, jak i Polsko se snažilo eskalovat situaci.

„Poláci poté začali brát zpátečku, když si uvědomili, že se Američané nepustili do té eskalace, kterou oni očekávali. Do toho naši šílenci začali psát, že stejně za to může Rusko, protože kdyby Rusko neválčilo, tak Ukrajinci nesestřelovali raketu, a že pravděpodobně to byly nějaké úlomky té rakety, která srazila nějakou ruskou raketu, která měla útočit do těch míst u ukrajinsko-polského pohraničí. To bylo další vysvětlení, které nám tady servírovala média,“ vyprávěl dále Rajchl.

„Raketa nebyla vystřelena proto, aby zacílila na nějakou ruskou raketu útočící na Ukrajinu, ta raketa byla vystřelena zcela úmyslně na polské území. Já tady se vší vážností říkám, že se jednalo o vědomou provokaci, která byla cílená k eskalaci současného konfliktu a ke snaze zatáhnout NATO do naprosto zásadní a obrovské války, která by se tím rozpoutala. Byla to snaha, která byla společnou snahou Ukrajiny a Polska, protože Polsko v tom odehrálo velmi zásadní roli. A otočilo až v momentě, kdy Joe Biden řekl, že to pravděpodobně byla ukrajinská raketa, ještě v tu chvíli říkali, že to budou zkoumat a sledovat.,“ dodal Rajchl.

Ukrajinský prezident Zelenskyj je podle něj psychopat a lhář, který se nás snažil vědomě obelhat – společně s Polskem. Média, Zelenskyj a Polsko podle něj předvedli jasnou a cílenou snahu o dezinformaci, o obelhání celé světové veřejnosti a s cílem zatáhnout NATO do obrovského konfliktu. „Je to něco neuvěřitelného, v čem v současné době žijeme, jak hluboká je ta nora lží, ve které se pohybujeme,“ sdělil Rajchl.

