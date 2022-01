„Jsem zklamaný, já Fialovu vládu volil.“ Biochemik v ČT prozradil vážný důvod

reklama

Pánové mimo jiné debatovali o Národním institutu pro zvládání pandemie, o jehož zřízení rozhodla vláda Petra Fialy. Podle Smejkala je třeba vybudovat důvěryhodnou instituci, která tady přetrvá příštích sto let.

„My si musíme zvyknout na to, že politici nemusí respektovat odborná doporučení, ale zároveň by měli říct, jaká jsou a pak říct: děkujeme, tohle můžeme, tohle nemůžeme, tady musíme zohlednit třeba finanční otázku nebo sociologickou záležitost a podle toho to udělat. To se nám zatím nepodařilo, tak doufejme, že se to povede tady. Prostě to furt zkoušíme,“ svěřil se divákům Smejkal.

„My musíme vybudovat ten institut, který tady přežije covid, jako je CDC v Americe, nebo Kochův institut v Německu,“ vysvětloval dál.

Hostomský vyjádřil pochybnosti, že zřízení takové instituce má smysl.

„Čím více lidí, čím více komisí, tím to rozhodování bude, nechci říct úplně rozplizlejší, ale moc si od toho neslibuju. Ale já jim chci dát šanci, i když těch 33 lidí, já vlastně nevím, kdo to je,“ poznamenal Hostomský.

„Já to uznávám, ale my už dva roky neslyšíme nic jiného,“ ozval se Hostomský. „Já si myslím, že po těch dvou letech už máme spoustu jiných přístupů. Já jsem trochu zklamaný z opatření vlády, které jsem naprosto fandil, volil jsem ji a tak dále. Ona začala fantasticky, když řekla, že nebudeme prodlužovat nouzový stav, ale teď, co se začalo s tím testováním všech, prostě plošně dvakrát týdně, tak z mého pohledu to jsou vyhozené peníze do kanálu a přitom má teď vláda problémy v rozpočtovém provizoriu najít půl miliardy, aby se konečně koupil lék od Pfizeru Paxlovid, protože prostě v kapitalismu kvalitní věci holt musíte zaplatit, tak na to peníze nejsou, ale peníze na to, aby se promarnily v testech, jsou,“ zlobil se Hostomský.

Smejkal okamžitě oponoval, že kdyby se od počátku testovalo dvakrát týdně jak ve firmách, tak na školách, tak se nemusely vyhlašovat lockdowny, které jsou mnohonásobně dražší než testování. „My jsme se tenkrát hádali ještě s Babišovou vládou, aby se testovalo dvakrát týdně, slyšeli jsme, že na to nejsou peníze. A pak jsme tu měli lockdown,“ připomněl Smejkal.

