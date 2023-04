„Jsme za vola. A já byl za švába!” Rajchl řekl, kdo vydělá. Bylo plno

reklama

Hlavní slovo měl předseda strany JUDr. Jaromír Rajchl.

Stovky procent – a klídek?

„Ceny plynu jsou v ČR nejvyšší v celé Evropě, je to nárůst o 231 procent za jeden jediný rok. S odstupem druhé je Rumunsko s nějakými 165 procenty. Proti tomu Slovensko pouhopouhý 18procentní nárůst. Slováci si totiž nechali přes 60 procent ruského plynu… Když jsem na to upozorňoval, tak jsem byl osočován za proruského švába, trolla a nyní je snad jasné všem, že mi nešlo o Rusko, ale o vaše peněženky. Těch 231 procent, to je ten důvod, proč je tady tak vysoká inflace, proč jsou tu tak drahé potraviny, proč je tady nárůst cen v zemědělských produktech a prakticky ve všem. Výmluva Petra Fialy je naprosto geniální – čísla nesedí!“ konstatoval na úvod Rajchl za smíchu přítomných. „Jak bylo uvedeno na sociálních sítích, tak nám ta dezinformátorská scéna nějak bobtná a už je v ní i EuroStat.“

(Ne)závadné obilí

„Už jenom za to, co se všechno stalo po té naší demonstraci, tak už jenom za to by vláda měla skončit. Podívejte se na Nekulu, který nám naprosto bezostyšně lže do očí, že udělali kontrolu ukrajinských obilnin, které se k nám dovážejí a že je všechno v pořádku. Přitom my máme zprávu ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která říká, že vzorky byly nabrány až 19. 4. a ještě žádné výsledky nemají. Obilí sem tedy proudí ve velkém a oni neví nic. Zlé jazyky tvrdí, že kontrola musí dopadnout dobře, i kdyby to obilí bylo radioaktivní,“ uvedl šéf PRO za pokřiku auditoria „Přesně!“

„Je naprosto zřejmé, že nám pan Nekula nepokrytě lhal. Takže nejenže hazarduje se zdravím občanů této země, protože když už to našli v Maďarsku, Polsku, na Slovensku a v Bulharsku, tak bude asi dost pravděpodobné, že to bude i v tom obilí, které se vozí sem. A samozřejmě se tím likvidují čeští zemědělci, protože oni nemají absolutně šanci, protože prodejní cena je nyní 400 korun a výrobní cena je 500. To je dáno tím, že jsou u nás velké nároky na bezpečnost práce, na kvalitu, takže naši zemědělci nemohou tomuto absolutně konkurovat. Pak do toho přijde pirát Pexa a řekne, že to nemůžeme zakázat, protože zákaz dovozu ukrajinské pšenice by byl zradou Ukrajiny. Dochází na slova jednoho známého, který říkal, že závidí Maďarům Orbána a Ukrajincům Fialu.“

A opět zazněl smích a potlesk

„Možná by mohli kandidovat v ukrajinských volbách. On přijde Nekula a řekne, že to nemůže zakázat, protože tu jsou jednotná evropská pravidla. Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Slovensko – to je nějaká jiná Evropská unie? Tam platí jiná pravidla než u nás? A pak se divme, že lidé jsou naštvaní na EU. Nekula nám lže. Stačilo by, kdybychom měli odvážného ministra, který by to zakázal. Samozřejmě že soudruzi v Bruselu se úplně utrhli ze řetězu. Nekula se prostě vymlouvá, ale ono to jde.

Do toho Jurečka a jeho aféra a šílená důchodová reforma. V jejich programovém prohlášení tam doteď je, že sníží počet let, které musíte odpracovat před odchodem do důchodu. Aktuálně je to 35 let a aktuálně Jurečka oznámil, že to o pět let zvýší. Takže roztrhali svůj program úplně na cucky. Do toho přijde Rakušan s poštou. Praha 3, která má 60 000 obyvatel, bude mít jednu poštu!“ A za smíchu přítomných dodává: „Slíbili, že přidají ještě dvě okénka. Tady roste PPL, Zásilkovna. Všichni vydělávají miliardy, pošta je v minusu. Tady je milion pijavic, které jsou nasáty na veřejné rozpočty. Pošta oznámila, že propustí 1500 zaměstnanců, do toho 300 zavíraných poboček a říká se, že již na některé z nich jsou domluveni zájemci, kteří to budou kupovat. Tady dochází k naprosto jasné devastaci tohoto státního podniku, který shromáždil za desítky a desítky let spoustu majetku. Takže tady jde zas jen o kšeft.

Všichni vyhození pošťáci půjdou k té nové poště z Ukrajiny a půjdou tam i ti, co je nevyhodí, protože dostanou lepší podmínky, lepší plat. To vyústí v naprostou devastaci České pošty,“ prorokoval Rajchl.

Miliarda sem, miliarda tam

„Do toho přijde Stanjura, že má sekyru 166 miliard a že se seknul o dalších 60 miliard. My jsme v tuto chvíli 260 miliard minus, což vychází na zadlužování v tempu dvě miliardy denně! To je roční rozpočet Ústí nad Labem! Oni za jeden den se zadluží o tolik, za co rok funguje Ústí nad Labem. To je nepochopitelné.“ To všechno může podle Rajchla vyústit v krach státních financí. „Opravdu se blížíme k rozvratu veřejných financí, 48 už nyní máme zadlužení vůči HDP a bude to ještě horší. Blížíme se k dluhové brzdě, která je nastavena na 55 procentech a může nastat to, že investoři ztratí důvěru v naše dluhopisy. A Fiala nám řekne, že čísla nesedí.“

Psali jsme: Zase lež! Tentokrát s ropou. Babiš si na Fialu došlápl ČEZ: Nový projekt energetických úspor - Praha 7 ušetří každý rok miliony Společnost se rozpadá. Ale kolaps nemusí být špatný, tvrdí Miroslav Bárta Pavel a Čaputová v Kyjevě. Jiří Pospíšil jim poslal srdíčko

„Chováme se jako největší hlupáci v EU. V pokru nezáleží, jaké máte karty, ale jestli přelstíte soupeře, nebo ne. A pokroví hráči znají takové pravidlo – u stolu sedí většinou devět hráčů a pravidlo zní, že tam je alespoň jeden blbec, který se dá obehrát. Když do 15 minut nezjistíte, kdo to je, jste to vy,“ uvedl za smíchu přítomných čelný představitel strany PRO.

„A my v EU, co všechno platíme, jsme za ty blbce. V elektřině jsme největší exportéři a zároveň máme nejdražší cenu na světě, tak to je naprostý Absurdistán. Za to, co zaplatíme za zastropování, jsme si mohli koupit tu třetinu ČEZu. Neudělali jsme to. A mohli jsme to mít navždy vyřešené. A Fiala, ten vysílač signálů, jediné, co by ušetřil, by bylo, že v České televizi by mohli vyhodit tlumočníka do znakové řeči, protože Fiala to zvládá. A on nám říká, že i minoritní akcionáři zaslouží ochranu. Někdy se stane, že ten politik je zaskočen a řekne pravdu. Když Skopečkovi strčili před ústa mikrofon a zeptali se, proč nemůžeme odejít z té lipské burzy, tak on řekl, že bychom tím poškodili Německo.“

…za obecního vola…

„Přesně tak to je. My děláme hlupáka, který platí celý tenhle mejdan, kdy my máme daleko vyšší cenu, i když jsme exportéři. My jsme elektrárny postavili za naše peníze a peníze našich předků. Ti, kteří jsou dnes senioři, v důchodu, tak z jejich peněz se to stavělo. A pak přijde Fiala a řekne, že se o vysoké ceně elektřiny půjde poradit s panem Scholzem. To je jako kdyby vězeň šel za dozorcem se poradit o plánech svého útěku. Scholz mu opravdu neřekne: Hele, Péťo, bylo by opravdu nejlepší, kdyby jste odešli z té burzy, měli byste pětinásobně levnější elektřinu, vaše firmy by byly konkurenceschopnější a byli byste větší lákadlo pro zahraniční investory, kteří by u vás stavěli fabriky náročné na elektřinu, a my bychom to měli výrazně dražší. Vždy jsem měl rád Zdeňka Izera. On jej nahradil Síkela,“ uvedl dále evidentně dobře naložený Rajchl za smíchu přítomných. „On řekne, že když by nám došel plyn, tak Němci zastaví část svého průmyslu a rozdělí se s námi.“ A zase bouřlivý smích.

Ruský plyn je tabu? Jen pro někoho!

„My děláme klauny celé Evropě. Evropa oproti tomu dovezla v roce 2022 o 35 procent více ruského LNG než v roce 2021! Jen samotné Španělsko o 80 procent. A za první dva měsíce loňského roku dovezli Španělové o 172 procent více ruského LNG. A aby to nebylo málo, tak si naše vláda půjčí 265 miliard korun, aby se odstřihla od ruských energií. Evropská investiční banka nám otevře účet, my z těch peněz neuvidíme ani korunu, zaplatí se to italským, francouzským a německým firmám, které budou stavět ropovody a plynovody a my to budeme splácet třicet let se skvělým úrokem 3,3 procenta. A až ta válka skončí a všichni se zas vrátí k levnému ruskému plynu, tak nám tohle bude úplně k ničemu.“

„Do toho platíme emisní povolenky. Víte, kdo je vlastní? Americké, německé a čínské penzijní fondy! Takže když budete platit účet za elektriku, tak si spočítejte, kolik přispíváte americkým, německým a čínským penzistům a bankám na jejich projekty. Aby toho nebylo málo, za českého předsednictví EU se schválilo rozšíření emisních povolenek i na materiály, které se týkají výtopu a pohonných hmot. Takže od roku 2026 nám výrazně zdraží pohonné hmoty i veškeré topivo. A do toho ten Green Deal. A pak Jurečka řekne, že je na to pyšný. Oni nám to všechno zdraží, bude to o desítky procent v konečném důsledku a on řekne, že je na to pyšný. A Zdechovský řekne, že máme v EU velmi silnou pozici. Ale řvou tam na Fialu jak na malého Jardu a on si to ještě zapisuje. To jako kdyby přišel ve čtyři ráno opilý z hospody domů a manželka na něj – ty ožralo, ty čuně. A on na to – počkej, miláčku, já si to všechno musím zapsat, abych si to ráno pamatoval,“ uvedl za smíchu přítomných lidí vesměs středního věku.

Publikum na setkání s Jindřichem Rajchlem. Foto: Václav Fiala

„A pak se jde fotit ze Zelenským. Orbán stojí v první řadě a Fiala stojí u záchodů. Takovou máme pozici. Vždy ti hujeři jsou za největší otloukánky. Jsme páté kolo u vozu, které všechno schválí a jede se dál. A do toho máme skvělé poradce, které nám dávají fantastické rady. Musí tam snad mít nějakou interní soutěž, kdo na vládě řekne větší blbost. Pekarová s těmi svetry dlouho vedla, ale teď musím říci, že do čela se dostal pan Křeček, který nám doporučil nákupy v Polsku. Tady v Písku to tedy máte blbé, to už je dálka. Ale kdo ví, možná za dva tři měsíce to bude jinak. Jedna jediná věc by stačila na demisi této vlády. A média mlčí,“ uvedl v části svého vystoupení Jindřich Rajchl.

Petiční stánek PRO v Písku. Foto: Václav Fiala

Psali jsme: Ani Agrofert neodolá. Tito rozhodují. Kdo v Česku může za drahotu Šestkrát vystřelili, šestkrát vedle. „Zázračný“ HIMARS zkoušeli i jinde Zase švindluje. Biden nebyl opatrný. Ukázal, co mělo zůstat skryto Doplácí nad sto tisíc. Žádné slitování! „Neumí šetřit. Vytápí bazén? Aspoň se uvolní bytový trh.“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.