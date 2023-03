„Julínkovné“ je zpět. „Chci zavést poplatky, lidé systém zneužívají“, říká Válek

Znovuzavedení placení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví je reálně na stole. Potvrdil to i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Téma se dostává do veřejného prostoru zhruba 15 let od doby, kdy byly tyto poplatky zavedeny a 10 let od doby, kdy byly zrušeny. Podle Válka to principiálně není špatná věc, nemá ji ale domyšlenou a řešení čeká od Národní ekonomické rady vlády.

Regulační poplatky ve zdravotnictví zavedla vláda Mirka Topolánka v roce 2008. Ministrem zdravotnictví byl tehdy člen ODS Tomáš Julínek a po něm lidé začali trojici poplatků říkat „julínkovné“.

O jejich zrušení se naopak postarala v roce 2013 vláda Bohuslava Sobotky a ministr zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček.

Sociální demokracie předtím jako lídr opozice vedla proti poplatkům ostrou kampaň, jejíž nejvýraznější tváří byl David Rath.

Současná situace napovídá, že je zavedení těchto poplatků znovu ve hře. V tom smyslu se totiž vyjádřil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v rozhovoru, který poskytl zpravodajskému serveru iDnes.cz.

„Chci zavést regulační poplatky, řada lidí zdravotní systém zneužívá,“ prohlásil Válek pro zmíněný server.

Motivací k jejich znovuzavedení má být podle ministra zneužívání záchranné služby.

„Regulace na urgentních příjmech je potřeba, řada lidí tam chodí zbytečně,“ je si jistý Válek s tím, že si umí představit i to, že by pacient mohl zaplatit za to, že nejde nejdřív k praktikovi, ale přímo do zdravotnického zařízení.

„Jenže dostupnost praktiků po republice není stejná, tak je nekorektní trestat člověka, který nemá praktika, že šel rovnou do nemocnice,“ staví ministr na misku vah další aspekt a dodává, že o přesné podobě regulačních poplatků se ještě bude jednat.

Jedním z impulzů pro Válka bylo i doporučení NERV (Národní ekonomická rada vlády).

„Já chci slyšet, jak to mají vymyšlené. Regulační poplatek není principiálně špatná věc, protože dochází k zneužívání urgentních příjmů,“ myslí si Válek.

Podle něj je problém, že v České republice máme urgentní příjmy a současně lékařskou pohotovostní službu. Laik prý nemá šanci poznat, na který typ příjmu akutně jít.

„Oba jsou velmi důležité, ale já je chci spojit,“ nastínil ministr jeden z kroků, které hodlá učinit v budoucnu.

Osobně prý je pro zavedení regulačních poplatků, ale nesmí se to týkat pacientů, které přiveze rychlá nebo vrtulník.

„Neakceptovatelné je, aby lékař na příjmu rozhodoval o tom, kdo by měl a kdo neměl platit poplatek. Musela by být předem jasná definice, zda z toho budou osvobozeni lidé, kteří přijedou sanitkou.“

Jak ale Vlastimil Válek následně pro iDnes.cz přiznal, věc není tak jednoduchá.

„Z mého pohledu to má ale zásadní háček: Nepovede to k tomu, že pak všichni budou volat sanitku?“ ptá se ministr s tím, že regulace na urgentních příjmech je potřeba, otázka ale je, jak pomocí regulačního poplatku sankcionovat ty, kdo to nadužívají.

„A to nemám vymyšlené, to čekám od NERV. Každopádně poplatky chci zavést,“ je si ministr v této věci jistý.

Co se týká poplatků za návštěvu lékaře nebo za položku na receptu, myslí si Válek, že to částečně vyřešil e-recept.

„Návštěva praktiků by neměla být zpoplatněná, protože praktik má kapitační platby. Spíš si dokážu představit to, že pacient zaplatí za to, že nejde nejdřív k praktikovi, ale přímo do zdravotnického zařízení,“ uvažuje ministr, ale zároveň dodává, že dostupnost praktiků není všude stejná a bylo by nespravedlivé trestat člověka, který ho nemá, že jde rovnou do nemocnice.

