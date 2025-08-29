„Kdyby Rusové zabrali Moravu…“ Ministr se zasnil, ale s takovou odpovědí nepočítal

Chtějí se Češi zbavit Moravy? Podle některých příspěvků na sociálních sítích by to tak mohlo vypadat. Zřejmě však jde o ironii.
Petr Kulhánek (STAN), ministr pro místní rozvoj, popustil uzdu své fantazii, když na síti X napsal: „Představme si na chvíli, že to není Ukrajina, která se už tři a půl roku brání ruské agresi, ale Česko. Co by pro nás znamenal Putinův vratký klid zbraní podle jeho podmínek?“
Představme si na chvíli, že to není Ukrajina, která se už tři a půl roku brání ruské agresi, ale Česko. Co by pro nás znamenal Putinův vratký klid zbraní podle jeho podmínek?— Petr Kulhánek (@kulhanek_p) August 25, 2025
Česko se vzdá krajů, které aktuálně okupují ruské síly – Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského. K… pic.twitter.com/t2mDafRf0G
Dále nastínil, že Česko se vzdá krajů, které „aktuálně okupují ruské síly – Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského“. A pokračoval: „K tomu si připočtěte desítky kilometrů hluboké nárazníkové pásmo. Vystoupíme z NATO a omezíme armádu na zhruba 5 000 členů. Zbavíme se skoro všech tanků i letectva a zlikvidujeme náš zbrojní průmysl. V demokratických volbách zvolená česká vláda odstoupí a nahradí ji kabinet příznivě nakloněný Rusku. Ruština se stane oficiálním jazykem, povinná bude ve školách i na úřadech. Ruská pravoslavná církev získá kontrolu nad všemi ostatními církvemi v zemi a bude moci zasahovat do veřejného života. Česko nedostane od útočníka žádné reparace, náhrady za zničenou infrastrukturu, podniky, ekonomiku, o ztracených životech nemluvě. Výsledkem je zmrzačená a oslabená země, která nemá šanci se do budoucna ubránit. Přijali bychom takové podmínky? Těžko. Přesto Konečná, Rajchl, Okamura a podobní toto příměří vnucují Ukrajině. Čí zájmy při tom hájí si doplňte sami…“
Navzdory závažnosti tématu Kulhánkův příspěvek vyvolal vlnu ironických reakcí, nesených mnohdy ve značně arogantním tónu. „Ano prosím, Brno u nás nechceme!“ vyjádřil se ve zjevné nadsázce jeden z komentujících.
Ano prosim Brno u nás nechceme!— Big J ? (@OldMoravid) August 25, 2025
„Dal bych mu ještě Brno, good riddance,“ přidal se Honza Mareš, „opravář zapalovačů na jedno použití“.
Dal bych mu ještě Brno, good riddance— Honza Mareš (@theistcrusher) August 25, 2025
Ještě drsnější byl Jakub Musil, jenž na síti X napsal: „Ale gubernie jménem Slovensko už jsme se kdysi vzdali. A kdo nepředal Brno, není trendy.“
Ale gubernie jménem Slovensko už jsme se kdysi vzdali. A kdo nepředal Brno, neni trendy.— Jakub Musil (@JakubMu21780624) August 25, 2025
Další komentátor dokonce použil vulgarismus: „Za zabrání Brna včetně všech zkurvenců, kteří odtud pocházejí, jim ještě poděkuju.“
Za zabrání Brna včetně všech zkurvenců, kteří odtud pocházejí jim ještě poděkuju.— Radek P (@RadekPlek) August 25, 2025
Ani Květoslav Botek nešel pro slovo daleko: „Co takhle mu dát Brno i s tím kokotem, koňolampou a dvorním šaškem Polívkou. To by byl ten správný danajský dar...“
Co takhle mu dát Brno i s tím kokotem, koňolampou a dvorním šaškem Polívkou. To by byl ten správný danajský dar ... ??— Květoslav Botek?? (@BotekKvetoslav) August 26, 2025
A ukázalo se, že ani „pravdoláskařům“ by tři moravské kraje nechyběly. „Koukám na tu mapu, a jestli jsem se měl zhrozit, tak mi to nepřipadá jako nejvhodnější analogie,“ vyjádřil se Jiří Škrampal.
Koukám na tu mapu a jestli jsem se měl zhrozit, tak mi to nepřipadá jako nejvhodnější analogie. https://t.co/d0xuovV2cK— Jiří Škrampal (@JiriSkrampal) August 25, 2025
„Hej, těch krajů bych se klidně zbavil, nebudu lhát,“ přidal se další komentující.
hej těch kraju bych se klidně zbavil nebudu lhat https://t.co/vgu9YsikQQ— Tahm Kench (@69SendMeMemes) August 25, 2025
„Zrovna ta severní Morava by si do Ruska jít zasloužila…,“ vyjádřila se vlastenecká Stará Liška.
Zrovna ta Severní Morava by si do Ruska jít zasloužila ...— Stará_Liška (@Stara_Liska) August 25, 2025
„Tak zrovna ty vybarvené bych jim dal. ČR by se jen ulevilo,“ mínil další komentující.
Tak zrovna ty vybarvené bych jim dal ??— Tom Fu (@TomFu31706783) August 26, 2025
ČR by se jen ulevilo.
Komentář Waltera Krafta, asistenta poslance Jaroslava Foldyny, pak zase naznačil, co by ruská okupace mohla znamenat: „Konec Green Dealu? Konec průvodů sexuálních deviantů? Možnost nákupu levného zemního plynu, ropy, hnojiv a dalších komodit? Konec genderových studií? Konec propagace sexuálních úchylek ve školách? Konec působení Aspenu? No, nevím, co z toho je větší hrůza.“
Konec Green Dealu? Konec průvodů sexuálních deviantů? Možnost nákupu levného zemního plynu, ropy, hnojiv a dalších komodit? Konec genderových studií? Konec propagace sexuálních úchylek ve školách? Konec působení Apenu? No, nevím, co z toho je větší hrůza.— Walter Kraft (@walterkraft6) August 25, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská