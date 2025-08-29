„Kdyby Rusové zabrali Moravu…“ Ministr se zasnil, ale s takovou odpovědí nepočítal

29.08.2025 18:20 | Monitoring

Kdo nepředal Brno, není trendy! Na sociálních sítích si lidé střílejí z vážně míněného příspěvku ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (STAN), který se zamyslel nad tím, jaké by to bylo, kdyby se Česká republika ocitla v postavení Ukrajiny. Člen Fialovy vlády předestřel vizi, že by Rusové okupovali tři moravské kraje. A ukázalo se, že některým Čechům leží v žaludku moravská metropole. Případným okupantům nabízejí „koňolampu“, dvorního šaška Polívku, Brno, a dokonce i Moravu sakumprásk.

„Kdyby Rusové zabrali Moravu…“ Ministr se zasnil, ale s takovou odpovědí nepočítal
Foto: Repro Petr Kulhánek, X
Popisek: Rusové okupují tři moravské kraje

Chtějí se Češi zbavit Moravy? Podle některých příspěvků na sociálních sítích by to tak mohlo vypadat. Zřejmě však jde o ironii.

Petr Kulhánek (STAN), ministr pro místní rozvoj, popustil uzdu své fantazii, když na síti X napsal: „Představme si na chvíli, že to není Ukrajina, která se už tři a půl roku brání ruské agresi, ale Česko. Co by pro nás znamenal Putinův vratký klid zbraní podle jeho podmínek?“

 

Dále nastínil, že Česko se vzdá krajů, které „aktuálně okupují ruské síly – Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského“. A pokračoval: „K tomu si připočtěte desítky kilometrů hluboké nárazníkové pásmo. Vystoupíme z NATO a omezíme armádu na zhruba 5 000 členů. Zbavíme se skoro všech tanků i letectva a zlikvidujeme náš zbrojní průmysl. V demokratických volbách zvolená česká vláda odstoupí a nahradí ji kabinet příznivě nakloněný Rusku. Ruština se stane oficiálním jazykem, povinná bude ve školách i na úřadech. Ruská pravoslavná církev získá kontrolu nad všemi ostatními církvemi v zemi a bude moci zasahovat do veřejného života. Česko nedostane od útočníka žádné reparace, náhrady za zničenou infrastrukturu, podniky, ekonomiku, o ztracených životech nemluvě. Výsledkem je zmrzačená a oslabená země, která nemá šanci se do budoucna ubránit. Přijali bychom takové podmínky? Těžko. Přesto Konečná, Rajchl, Okamura a podobní toto příměří vnucují Ukrajině. Čí zájmy při tom hájí si doplňte sami…“

Navzdory závažnosti tématu Kulhánkův příspěvek vyvolal vlnu ironických reakcí, nesených mnohdy ve značně arogantním tónu. „Ano prosím, Brno u nás nechceme!“ vyjádřil se ve zjevné nadsázce jeden z komentujících.

 

„Dal bych mu ještě Brno, good riddance,“ přidal se Honza Mareš, „opravář zapalovačů na jedno použití“.

 

Ještě drsnější byl Jakub Musil, jenž na síti X napsal: „Ale gubernie jménem Slovensko už jsme se kdysi vzdali. A kdo nepředal Brno, není trendy.“

 

Další komentátor dokonce použil vulgarismus: „Za zabrání Brna včetně všech zkurvenců, kteří odtud pocházejí, jim ještě poděkuju.“

 

Ani Květoslav Botek nešel pro slovo daleko: „Co takhle mu dát Brno i s tím kokotem, koňolampou a dvorním šaškem Polívkou. To by byl ten správný danajský dar...“

 

A ukázalo se, že ani „pravdoláskařům“ by tři moravské kraje nechyběly. „Koukám na tu mapu, a jestli jsem se měl zhrozit, tak mi to nepřipadá jako nejvhodnější analogie,“ vyjádřil se Jiří Škrampal.

 

„Hej, těch krajů bych se klidně zbavil, nebudu lhát,“ přidal se další komentující.

 

„Zrovna ta severní Morava by si do Ruska jít zasloužila…,“ vyjádřila se vlastenecká Stará Liška.

 

„Tak zrovna ty vybarvené bych jim dal. ČR by se jen ulevilo,“ mínil další komentující.

 

Komentář Waltera Krafta, asistenta poslance Jaroslava Foldyny, pak zase naznačil, co by ruská okupace mohla znamenat: „Konec Green Dealu? Konec průvodů sexuálních deviantů? Možnost nákupu levného zemního plynu, ropy, hnojiv a dalších komodit? Konec genderových studií? Konec propagace sexuálních úchylek ve školách? Konec působení Aspenu? No, nevím, co z toho je větší hrůza.“

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Naďa Borská

