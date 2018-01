„Když o někom řeknu, že je sráč, tak jsem asi sráč taky!“ Šéf bojovníků za svobodu před kamerou PL rázně zúčtoval s těmi, kteří uráží Zemana. Padlo jméno Halík

„Neustále se opakuje, od těch samých kandidátů, že prezident republiky odmítá diskusi, debaty a podobně. Já si myslím, že to není pravda. Prezident republiky už dávno řekl, že nebude chodit do diskusí a do debat, protože nechce znehodnotit funkci prezidenta republiky. Při těch debatách by byl napadán,“ podotkl úvodem Vodička. Před pěti lety podle něj byl občan Zeman, nyní je prezident Zeman.

„Když se kandidáti rozhodli kandidovat, věděli, že pan prezident tyto diskuse odmítá. Domnívám se, že mluvit o někom, kdo tam není a hovořit o něm někdy vulgárně, sprostě, je velice špatná věc. Protože Miloš Zeman, ať je jaký je, je pořád prezident České republiky a ten by se neměl nikdy urážet,“ dodal.

Vodička pak řekl své i k vysoké vulgarizaci směrem k Zemanovi. „Musím říct, že ti lidé, kteří toto prohlašují, to asi musí myslet na sebe. Když o někom řeknu, že je sráč, tak jsem asi sráč taky. To přeci musí vycházet z duše,“ řekl velmi zostra Vodička, jenž v pořadu nepřímo uvedl, že on sám bude volit prezidenta Zemana.

„Jestliže Tomáš Halík říká, že ten, kdo volí prezidenta Zemana, se protiví zájmům České republiky, tak – každý mluví ze své duše. To znamená, že on se protiví České republice,“ dodal Vodička.

Ten následně zhodnotil i Zemanovy kroky za uplynulých pět let. „Zajišťuje naší republice samostatnost. Dokáže naši republiku hájit. Obhajuje čest a zájmy České republiky. A nejsem přesvědčen, že by další kandidáti byli schopni toto dělat a že by se nepodřídili nějaké straně,“ sdělil pak jasně Vodička.

Pokud došlo k rozdělení společného státu na Českou republiku a Slovenskou republiku, Vodička vnímá i nadále společnou práci. „Bojujeme za budování společného odkazu. Uctíváme Slovenské národní povstání, oni k nám jezdí na Lidice, Terezín. My jsme stále kamarádi a kamarádi stále budeme,“ domnívá se.

Závěrem pak Vodička řekl, že je nutné vykládat historii tak, jak proběhla. „Vemte si třeba KDU-ČSL, jezdí na srazy Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Oni nás přitom napadají, že chtějí vrátit území. To není přetváření historie?“ zeptal se Vodička v závěru, když přečetl prohlášení svazu o podpoře hlavy státu v prezidentských volbách.

VIDEO: Jaroslav Vodička hostem pořadu PL Horké téma

