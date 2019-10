„Když tečou emoce, tak se takové věci stávají.“ Šikana? Pirátka se postavila za svého Michálka

Pod Pirátem Michálkem se ve straně třese židle. O sporu mezi Piráty, který díky otevřené formě sledují i média, přišla do DVTV poreferovat poslankyně Olga Richterová. Šikanuje Michálek kolegy? „Jakub Michálek je hlavně hrozně pracovitý člověk. To, že když je člověk hodně pracovitý, zaměřený na výsledky, tak to sebou nese nějaké druhé stránky, to je myslím zkušenost i s jinými lidmi,“ popisovala Richterová, jak došlo k „nešťastné situaci“ ve straně. Jestli se Michálek omluvil těm, které rozbrečel, to neví.

Poslanec Pirátů Jakub Michálek v poslední době není v Pirátské straně příliš oblíben. Znějí slova o šikaně z jeho strany. Svědčit o tom může i tato anketa z Pirátského fóra. Ve které je pro odchod Michálka z pozice místopředsedy Pirátů 63% z 373 hlasujících.

O Michálkovi přišla do DVTV hovořit první místopředsedkyně strany Olga Richterová, zpovídala ji Emma Smetana. Moderátorka se hned na začátku zeptala, zda Michálek své kolegy šikanuje. Richterová toto hned nepopřela a řekla: „Jakub Michálek je hlavně hrozně pracovitý člověk. To, když je člověk hodně pracovitý, zaměřený na výsledky, tak to sebou nese nějaké druhé stránky, to je myslím zkušenost i s jinými lidmi.“ Smetana její odpověď využila a zeptala se, zda tedy druhotný efekt pracovitosti Jakuba Michálka je, že šikanuje své kolegy. A Richterová odvětila, že takto by to určitě neřekla. „Člověk, který nevnímá tolik, jak se druzí lidé cítí, ale vnímá to, jak pracovat co nejlíp, jak pro tuhle zemi, tak pro Pirátskou stranu, je potom složitější na ty mezilidské vztahy, na tu komunikaci,“ hledala pregnantní vyjádření Richterová.

Smetana pak citovala Janu Kolaříkovou, vedoucí personálního odboru. „Nechci voleného zástupce, který považuje za normální se ke svým lidem a svému týmu chovat jako k onucím, nechci zástupce, který své odpůrce a konstruktivní kritiku na svou osobu a práci řeší arogantním chováním, uváděním do nekomfortní situace pomocí křiku, pocitu nadřazenosti a vyhrožováním, nechci zástupce, kterého se všichni bojí, a proto mu ustupují.“

Podle Richterové došlo k vyhrocené situaci. Uvedla, že si váží práce jak Kolaříkové, tak Michálka. „Přijde mi to jako hrozná škoda, že to dospělo do tohohle stádia. Ale myslím si, že spory jsou běžné i v jiných stranách,“ řekla poslankyně. Nicméně Smetana ji konfrontovala s tvrzením europoslance Peksy, který na Pirátském fóru napsal: „Co mě ale extra štve, pokud volená vedoucí odboru vyběhne s brekem ze zasedání nejvyššího exekutivního orgánu strany a zhroutí se na chodbě, protože ji tam někdo šikanoval. S člověkem, který jí toto provádí, já už v jednom orgánu sedět nechci.“ Podle Richterové ovšem situace, kterou Peksa popisuje, nebyla tak vyhrocená a tento spor má hlubší kořeny. Fotogalerie: - Piráti za legalizaci konopí

Richterová pak dodala, že ostatní strany nejsou tak transparentní a nenechají „nahlédnout pod pokličku“. Incidenty, o kterých Peksa psal prý prověřila a nebyly prý tak vážné, šlo spíše o nešťastné souhry okolností. „To chci zdůraznit, že mezi lidmi se dějí nešťastné situace, ale že mě jde o to, jestli z nich vyvodíme přehnané nebo reálné závěry.“

Smetana se pak otázala, zda má Michálek dostatečnou sebereflexi. Richterová se vykrucovala, že sebereflexe čeká celou stranu. „Já myslím, že můžu slíbit, že tak jako jsme probírali okamžitě v to pondělí, co se stalo, tak si zkrátka říkáme věci na rovinu a chceme zůstat lidmi, kteří nezastírají své silné i slabší stránky,“ řekla.

Moderátorka se pak zeptala, jak došlo k tomu, že se proti Michálkovi zvedla tak velká vlna nevole. Podle Richterové je současné období „emočně vypjaté“. „Když tečou emoce, tak se takové věci stávají,“ mínila. Smetana chtěla vědět, proč je období tak emočně vypjaté. „Protože je to opravdu náročná práce, dělat poctivou politiku a vydržet to dlouhodobě,“ odpověděla Pirátka. „Je mi jasné, že to lidi podrobně sledují a komentují. A tahle příležitost, že každý člen strany může spoluutvářet výsledek, je pro mě obrovské pozitivum,“ vysvětlila.

A výsledek? „Že si budeme ještě více uvědomovat, že každý, i vztahový problém, je potřeba řešit okamžitě, že se to nesmí nechat přerůst do nějakých větších rozměrů,“ pravila Richterová. Zda se Michálek kolegyni omluvil, to nevěděla.

