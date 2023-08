„Kolaříkovo škrcení“. Pláč a šikana. Pátrali jsme, jak to chodí mezi Piráty a takto to dopadlo

Anketa Má prezident Pavel jmenovat Roberta Fremra ústavním soudcem? Ať ho jmenuje 10% Ne, ať ho nejmenuje 82% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 4463 lidí

Během července se objevila informace, že náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík, nominovaný Piráty, opustil svou funkci „z osobních důvodů“.

Když se jej novináři ptali, co to znamená, uvedl, že rezignace „částečně souvisí“ s incidentem, kdy došlo po akci Ministerstva vnitra k fyzickému napadení jeho ženy. „Při jeho řešení jsem osobně selhal,“ připustil.

Mnozí kvitovali, že náměstek se postavil na obranu své manželky. Jenže postupem času začaly vyplouvat na povrch informace, které jeho obranu staví do zcela jiného světla.

Na vyhlášení Hasiče roku na Pražském hradě měl Kolářík dle oficiálního vyjádření „konzumovat alkohol“ a poté se přesunout do usedlosti Spiritka, kterou používá jako své reprezentativní zařízení Ministerstvo vnitra. Doprovázela jej jeho manželka, ale ve Spiritce byla přítomna i jeho ministerská asistentka, se kterou měl již nějakou dobu udržovat mimomanželský poměr. Právě ona poskytla svědectví o dalším průběhu noci.

Nad ránem a po další konzumaci se Kolářík s manželkou odebrali na svůj pokoj, kam ale pozval i asistentku. Zatímco manželka odešla spát, Kolářík se měl v obývacím pokoji apartmá pokusit o sex s asistentkou, přičemž je manželka měla vyrušit. V následném sporu měl náměstek ministra vnitra navrhnout řešení v podobě sexu ve třech. To obě dámy ještě více rozlítilo.

Spor měl pokračovat mezi asistentkou a manželkou, která zaměstnankyni Ministerstva vnitra měla nafackovat. Ta opustila pokoj Koláříkových, poté se ale v prostorách usedlosti setkala s vlastním manželem, kterého na ni měla zavolat paní Koláříková.

Následně oba vnikli zpět do náměstkova apartmá, kde propukla ostrá hádka s manželkou náměstka ministra. Ten mezitím v opilosti usnul a ani křik jej prý nevzbudil. Hádka mezitím vyústila v napadení paní Koláříkové asistentkou, které prý bylo tak agresivní, že ji manžel musel odtrhávat a náměstkova manželka se utekla schovat do koupelny.

Po odchodu manžela měla asistentka pokračovat v „impulsivní reakci“ tím, že se vystřelovacím nožem, nalezeným na nočním stolku, úspěšně pokusila otevřít zamčené dveře do koupelny. Křik obou dam v tuto chvíli probudil Koláříka, který vstoupil za oběma do koupelny a asistentku začala zezadu škrtit. Ta jej v sebeobraně udeřila do obličeje, následně ji bývalý pirátský poslanec dal facku, odešel a opět usnul.

Asistentka si zavolala odvoz, ale když odcházela, Kolářík se opět probudil. „Začal mě zezadu tahat za vlasy a ve chvíli, kdy jsem se otočila, mě dvakrát udeřil pěstí do obličeje a já upadla na zem. Na zemi mě následně několikrát kopl se slovy, že se mnou skončil. Poté jsem z pokoje utekla,“ popsala novinářům poté, co náměstek pustil do médií verzi, jak bránil manželku.

Když se na to novináři zeptali samotného Koláříka, uvedl: „V rámci sebeobrany došlo pouze k úderu, kterému předcházelo neoprávněné vniknutí do pokoje, ve kterém jsme spali, ozbrojené napadení mojí ženy a napadení mě“.

Káže o slušném chování, ale je bossy...

Není to poprvé, co se objevují informace o značně toxické atmosféře v komunitě Pirátské strany, která programově hlásá otevřenost a toleranci. Jejich místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová je jednou z tváří iniciativy, která má zpřísnit postih za sex bez souhlasu. „Ne ale znamená ne za každých okolností a nedobrovolný sex je vždy znásilněním,“ zdůrazňuje.

Na Fóru Pirátské strany, komunikační platformě nejmenší vládní strany, se celkem běžně popisuje chování členů, které se sice nevejde do skutkových podstat trestných činů, ale parametry slušného chování překračuje nepochybně.

Na Pirátském fóru se obšírně diskutovalo i o incidentu ve Spiritce, zejména proto, že paní Jana Koláříková kvůli tomu čelí odvolání z funkce ředitelky personálního odboru strany. Někdejší ředitelka školy, která svého manžela coby prodejce elektroniky k Pirátům přivedla, by podle informací ze strany měla být odvolána i z kandidátky do Evropského parlamentu.

Kuriózní přitom je, že sama Koláříková jako ředitelka personálního odboru bývala k prohřeškům „mužské nadřazenosti“ velmi nesmlouvavá. Iniciovala například hlasování o odvolání místopředsedy strany Jakuba Michálka. „Opravdu nechci, aby nás reprezentoval člověk, který o slušném chování káže, nicméně neví, jak vypadá, člověk, který je arogantní, bossy a vyvíjející na ostatní nepřiměřený dlouhodobý tlak,“ vysvětlovala.

Přidal se i europoslanec Mikuláš Peksa: „Pokud volená vedoucí odboru vyběhne s brekem ze zasedání nejvyššího exekutivního orgánu strany a zhroutí se na chodbě, protože ji tam někdo šikanoval. S člověkem, který jí toto provádí, já už v jednom orgánu sedět nechci“.

Psali jsme: Piráti se v noci hádali: „Hraješ si na Gotta... Tys mi řekl... Já za svou partnerku nemůžu.“ Raději nečtěte

Michálek následně na Pirátském fóru při své obraně poskytl vhled do vnitřního života strany: „Mikuláš Peksa mě dále nařkl, že jsem před rokem a čtvrt rozbrečel asistentku na klubu. Není to pravda. Absolutně nechci, aby do toho byla asistentka zatahována, nebudu ji jmenovat a budu chránit všechny naše pracovníky před tím, aby byli zatahování do vnitropolitických sporů. Dotyčná asistentka za mnou dnes sama přišla a stěžovala si, že z ní asistent Mikuláše Peksy v Bruselu David Wagner začal tahat další informace, patrně s cílem je zase zveřejnit. Zároveň mi řekla, že skutečnou příčinou toho, že se před více než rokem rozplakala, bylo, že na ni Mikuláš Peksa nevybíravým způsobem vyjel na pohovoru a že to pro ni byla poslední kapka těžkého dne, který souvisel s problémem, jak jí zaplatit férovou odměnu ze skromných prostředků, co mají poslanci, a bylo nutné se na její úvazek složit. Jinými slovy, Mikuláši Peksovi a Davidu Wagnerovi se podařil gól do vlastní branky, protože to byl Mikuláš Peksa, kvůli komu se podle svých slov tato asistentka rozplakala“.

Jakub Michálek hlasování nakonec ustál, ale následně slíbil, že si „domluví komunikační a HR trénink“.

Hlasování časově navazovalo na kauzu jeho partnerky Michaely Krausové, která odhalila pro veřejnost první ze šokujících vhledů do vnitřních poměrů Pirátů, tehdy čerstvě parlamentní strany.

Přítelkyně Jakuba Michálka, která plnila internet „odvážnými“ snímky i v době, kdy už její partner byl veřejně činný, získala přezdívku díky své vyzývavé fotografii, ve které figuruje malířský váleček.

Psali jsme: Po zádech běhá mráz. Pokud o mně tohle zveřejníte, bude zle, napsal nám poslanec Michálek. Takže to zveřejňujeme

Pirátka Krausová napsala nevídaný mail o své kolegyni, který se neměl dostat mezi lidi: „Ať si políbí p*del, zas*aná pí*a…“

FOTO MĚSÍCE Zase porno? Skoro. Pirátka roztáhla nohy na svého poslance. A sama to vystavila

Po komunálních volbách 2018 se za Piráty dostala i ona do zastupitelstva, dokonce byla předsedkyní jejich klubu. Na podzim 2019 se objevily fotografie, na kterých se při vystupování z vozu před magistrátem koketně loučí s řidičem. Vše se dostalo na veřejnost díky tomu, že řidičem byl trestně stíhaný manažer společnosti, která má s magistrátem dlouholetý milionový byznys. Pirátský svéráz se zde spojil s obhospodařováním veřejných zakázek.

„Podstata naší schůzky se netýkala zájmů společnosti vůči magistrátu,“ ujišťovala Krausová, což mnohé přimělo ke vtipkování na téma „Michálkovy parohy“.

Michaela Krausová jako zastupitelka za Piráty

Významná role partnerů funkcionářů ve stranickém životě je dalším z pirátských specifik. Významnou roli má ve straně Lydie Franka Bartošová, manželka předsedy, přezdívaná „kněžka chaosu“. Sama je členkou republikového výboru a komunální političkou na Praze 2, do stranických debat dovede vstoupit velmi rázně.

Osobitě o tom kdysi pohovořil sám Ivan Bartoš: „Já manželku potkal v Pirátské straně, po roce jsme se vzali, jsme spolu čtyři roky i v republikovém výboru. Velmi často hlasuje proti návrhu předsednictva, tudíž i proti mému, nebo ho opravuje. Já jsem naštvaný, že oponuje mému super návrhu, ale někdy zjistím, že zcela právem“.

Komplexnější popis pirátských vztahových propletenců poskytli Barbora Koukalová a Petr Konečný na společenském webu Expres.cz. „Piráti jsou strana založená na rodinných klanech a fungují jako sekta manželů, sourozenců a milenců. Jeden přivede druhého a jako tým tam spolu dělají kariéru, což je případ nejen Koláříka, jehož k Pirátům přivedla manželka a zatímco ona zůstávala v pozadí, on nám dorostl až do papaláše,“ píší.

Jak to řešíte, Piráti?

S ohledem na tyto informace z pirátského prostředí se ParlamentníListy.cz po kauze Kolářík zajímaly, zda se strana snaží řešit projevy neslušnosti vůči druhým a zajištění „bezpečného prostředí“, se kterým se v pirátském slovníku operuje poměrně frekventovaně. Je pochopitelné, že v každé komunitě může dojít k podobnému excesu, vhodně nastavená vnitřní pravidla ale mohou zamezit, aby se toto chování stalo standardem.

S dotazy na vnitřní atmosféru ve straně se ParlamentníListy.cz obrátily s ohledem na povahu problému na větší množství členů – několik desítek. Zajímalo nás, zda se ve straně cítí bezpečně a jak jsou k tomu využívány vnitřní stranické mechanismy.

Odpověď nám během několika dní nedorazila žádná, někteří nás ohledně nastavení vnitřních pravidel odkázali na tiskový odbor.

Tisková mluvčí na otázky, zda mají Piráti nějaká vnitřní pravidla či disciplinární orgány pro řešení konfliktů mezi straníky, neodpověděla. A ve věci „kauzy Kolářík“ odkázala na starší tiskovou zprávu s tím, že k ní není třeba nic dodávat.

„Za vedení Pirátů bereme od počátku incident Lukáše Koláříka velmi vážně a adekvátně tomu činíme navazující kroky, což jsme komunikovali také v dřívějších vyjádřeních. Podezření vznesená proti Lukáši Koláříkovi vnímáme - a to zejména v kontextu nových informací v médiích - jako neslučitelná s dalším působením v České pirátské straně. Za netransparentní a problematický považujeme rovněž fakt, že k informování vedení strany o incidentu došlo ze strany Lukáše Koláříka s výrazným zpožděním a v neúplné formě, což zpomalilo celý proces vyvození adekvátní odpovědnosti,“ píše se v tomto vyjádření pro média.

ParlamentníListy.cz ale získaly informace o některých konkrétních příbězích, které se v rámci Pirátské strany měly odehrát přímo během stranických akcí, respektive při jejich „nočním pokračování“, podobně jako tomu bylo ve Spiritce. A figurují v nich veřejně známé pirátské postavy. Včetně politika, který nedávno propagoval „barevný svět vzájemného porozumění“.

V následujících dnech jsme připraveni o tom napsat více.

