„Kolik lidí dnes cestuje jen tak z radosti mezi okresy?“ Spisovatel Krystlík nad kroky vlády už jen kroutí hlavou

Ani povinné roušky na prázdné ulici zřejmě nezaznamenají dle Krystlíka úspěch: „Ani povinné nošení respirátorů v práci, v obchodech, ve veřejné dopravě epidemii účinně neomezí (roušky na ulici už vůbec ne, pokud odstupy jsou alespoň dva metry), protože mezery mezi obličejem a respirátorem snižují jejich účinnost o desítky procent a jejich nositelé nejsou vyškolený zdravotnický personál, který věnuje pozornost nejpřiléhavějšímu usazení masky a hlavně, mění je po pár hodinách dříve, než ztratí svou ochrannou schopnost.“



Nechápe, že se vláda nezaměří na místo, kde se covid-19 přenáší nejčastěji – tedy na pracoviště.

„Statisticky se nejvíce lidí nakazí v práci, na druhém místě je rodina, přesněji osazenstvo jejich obydlí, bytu. S přenosem nákazy uvnitř jedné domácnosti nelze prakticky nic učinit. Ale v podnicích ano, okamžitě a velmi účinně! Tam, kde jsou závodní jídelny, tak je okamžitě zavřít, nelze přece předpokládat, že by se SARS-CoV-2 v nich na rozdíl od zavřených restaurací a hospod nešířil, a přikázat s okamžitou platností pravidelné testování všech zaměstnanců na covid-19 přímo na pracovišti. Stát a zdravotní pojišťovny by měly zaměstnavatelům náklady na to hradit. Ty určitě nebudou vyšší než následný pobyt nemocných s covidem-19 na lůžkách jednotek intenzivní péče! A nejnovější opatření vlády? Od 1. března vláda testy na pracovištích pouze doporučila. To je přímo skandální!“

Varuje, že neblahým fenoménem je i to, že až 46 % zaměstnanců chodí do práce i s příznaky covidu-19, obávajíce se finanční ztráty přechodem na nemocenskou.

„Představte si, že ve Škoda Auto takto čistě statisticky chodí do práce přes 15 tisíc zaměstnanců s příznaky covidu-19! Možná i více. Na nemocenské s touto diagnózou je ale jen necelých sedm stovek z 33 tisíc. Důvodem je omezená výše nemocenské při průměrném platu ve Škoda Auto přes 50 tisíc hrubého měsíčně. Náprava? Opět jednoduchá.

Použijme jako příklad Německo. Tam již několik desetiletí v prvních šesti týdnech pracovní neschopnosti hradí nemocnému jeho průměrný plat zaměstnavatel (kvůli různým příplatkům nevypláceným každý měsíc bere tedy více, než kdyby pracoval) a sedmý týden teprve začne dostávat od zdravotní pojišťovny místo platu nemocenskou. K tomu během koronavirové epidemie existuje a doporučuje se možnost zařídit si pracovní neschopnost maximálně na dva týdny pouhým telefonátem lékaři bez návštěvy ordinace.

Kdyby česká vláda něco obdobného nařídila třeba jen po dobu epidemie, rázem by byl problém vyřešen. Lidé s příznaky covidu-19 by se do práce kvůli penězům pak neobtěžovali a pár pošuků by vychytaly povinné testy na pracovišti,“ jmenoval Krystlík.



Radí také zakázat přihlížení sportovním utkáním a zápasům veškerému obecenstvu bez výjimky. Tvrdí, že pokud se to neučiní, tak to podle něj „spustí další vlnu epidemie stejně jako začátek české hokejové sezóny v září 2020“.

